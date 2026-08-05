Πάνω από 4.200 οι αιτήσεις για Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Ξεπέρασαν τις 4.200 οι αιτήσεις για το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης από την έναρξή του μέχρι σήμερα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Χαρά Παπακυριακού.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου. Ωστόσο, όπως ανέφερε η κ. Παπακυριακού, τις τελευταίες πέντε μέρες είχαν παραληφθεί πάνω από 300 αιτήσεις, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Από την έναρξη του σχεδίου τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ παρέλαβε 4.269 αιτήσεις. Στην τελευταία περίοδο υποβολής αιτήσεων, που κανονικά έληγε το τέλος Ιουλίου, λήφθηκαν 929 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία βδομάδα.

Σημειώνοντας ότι η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων είναι χρονοβόρα, καθώς απαιτείται, μεταξύ άλλων, εκτίμηση της κατοικίας και διαδικασίες στο Κτηματολόγιο, η κ. Παπακυριακού είπε ότι από την έναρξη του σχεδίου μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν 1.211 κατοικίες για ένταξη στο σχέδιο και από αυτές 846 κατοικίες έχουν ενταχθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είπε, το μη εξυπηρετούμενο δάνειό τους διαγράφηκε και οι δικαιούχοι παραμένουν στο σπίτι τους, όπως προβλέπεται από τους όρους του σχεδίου.

Όσον αφορά αιτήσεις που απορρίφθηκαν, είπε ότι περίπου το 30-35% των αιτήσεων απορρίπτεται, καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια. Προϋπόθεση για ένταξη στο σχέδιο είναι η αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €250.000 ή για όσους είχαν υποβάλει αίτηση για τα σχέδια ΕΣΤΙΑ και ΟΙΚΙΑ και είχαν κριθεί ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι, να μην υπερβαίνει τις €300.000.

Απαντώντας για το κόστος του σχεδίου μέχρι σήμερα, η κ. Παπακυριακού ανέφερε ότι για τις 800 κατοικίες που εγκρίθηκαν, η δαπάνη υλοποίησης ανέρχεται σε €97 εκ., ενώ η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί ταμειακό αποθεματικό ακόμα €60 εκ. για χρηματοδότηση του σχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και στα επαρχιακά γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Πηγή: ΚΥΠΕ