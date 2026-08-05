Αναστασία Ανθούση: Το ΓεΣΥ χρειάζεται άμεσες διορθωτικές κινήσεις για να διασφαλιστεί η ποιότητα - Να στηριχθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια [ηχητικό]

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το Γενικό Σύστημα Υγείας επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την Αναστασία Ανθούση, τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από την αρχή για την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας, περιορισμού των καταχρήσεων και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, η υπεύθυνη του χαρτοφυλακίου Υγείας του Δημοκρατικού Συναγερμού στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου ανέφερε ότι το ΓεΣΥ αποτελεί μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση, καθώς πέτυχε την καθολική κάλυψη του πληθυσμού και έδωσε πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε πολίτες που προηγουμένως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα.

Η κυρία Ανθούση σημείωσε, ωστόσο, ότι από την αρχή υπήρχε η ανάγκη εφαρμογής ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε ο προσωπικός γιατρός να αποτελέσει τον πραγματικό πυλώνα του συστήματος. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η αντιμετώπιση των καταχρήσεων και η αύξηση της ποιότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του ΓεΣΥ. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τον ρυθμό με τον οποίο προωθούνται οι αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ταχύτερες παρεμβάσεις και συνεχής αξιολόγηση του συστήματος. Όπως ανέφερε, η καθυστέρηση στη λήψη διορθωτικών μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ασθενείς.

Σε σχέση με τους δείκτες ποιότητας, η κυρία Ανθούση ανέφερε ότι πλέον υπάρχουν δεδομένα για τη λειτουργία του ΓεΣΥ, ωστόσο χρειάζεται σωστή αξιοποίηση και εφαρμογή τους, ώστε να αντανακλούν την πραγματική εικόνα του συστήματος και να οδηγούν σε ουσιαστικές βελτιώσεις. Για το ζήτημα των καταχρήσεων, υποστήριξε ότι οι υφιστάμενες κυρώσεις δεν λειτουργούν πάντοτε αποτρεπτικά. Όπως ανέφερε, όταν ένας πάροχος αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη από το σύστημα και το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι μικρό σε σχέση με αυτά, δεν δημιουργείται επαρκές κίνητρο συμμόρφωσης.

Η κυρία Ανθούση, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στο ΓεΣΥ. Όπως ανέφερε, η εποπτεία δεν αφορά μόνο τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τους παρόχους, αλλά και τον ρόλο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο θα πρέπει να έχει ενεργότερη συμμετοχή στην παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο σφαιρικός προϋπολογισμός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο των δαπανών, ωστόσο η επιτυχία του ΓεΣΥ δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο μέσα από την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπογράμμισε ότι απαιτούνται έλεγχοι, πρωτόκολλα και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε η αύξηση των πράξεων να μην γίνεται εις βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών.

Αναφερόμενη στα δημόσια νοσηλευτήρια, η κυρία Ανθούση υποστήριξε ότι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη και ολοκλήρωση της αυτονόμησής τους, σημειώνοντας ότι δεν αρκεί η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά απαιτούνται συγκεκριμένες βελτιωτικές κινήσεις.

Τέλος, επεσήμανε ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τους ασθενείς. Όπως ανέφερε, ένα ασθενοκεντρικό σύστημα δεν σημαίνει ότι κάθε απαίτηση του πολίτη πρέπει να ικανοποιείται χωρίς επιστημονικά κριτήρια, αλλά ότι πρέπει να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρών και ασθενών.

«Στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχει το βάθος»

Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς γύρω από τη στελέχωση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην πλήρωση σημαντικών χαρτοφυλακίων επηρεάζει τη δυνατότητα άμεσης δράσης. Όπως ανέφερε, στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχει «το βάθος και τα πολλά στελέχη» ώστε να μπορούν να γίνονται διορισμοί με αποφασιστικότητα, χωρίς να απαιτούνται εβδομάδες ή μήνες αναζήτησης για την ανάθεση χαρτοφυλακίων.

Ακούστε την παρέμβαση της Aναστασίας Ανθούση στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΗ 05-08-2026