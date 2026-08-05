Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρες

Καθοριστική συνάντηση Μουσιούττα, Κεραυνού για το συνταξιοδοτικό
| Πολιτική

Στις 26 Αυγούστου η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συνάντηση των δύο ηγετών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συμφωνήθηκε στο πλαίσιο των επαφών που ακολούθησαν την επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο και αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους για νέα διευρυμένη διάσκεψη και την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Στις 26 Αυγούστου 2026, στις 4:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Τη διευθέτηση της συνάντησης ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σημειώνοντας ότι αυτή συμφωνήθηκε έπειτα από σχετική συνεννόηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.

Όπως αναφέρεται, στόχος των επαφών είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου αυτές διακόπηκαν, με προοπτική την επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί στις συνομιλίες των προηγούμενων ετών.

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΟΗΕΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα