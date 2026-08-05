Στις 26 Αυγούστου η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Στις 26 Αυγούστου 2026, στις 4:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Τη διευθέτηση της συνάντησης ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σημειώνοντας ότι αυτή συμφωνήθηκε έπειτα από σχετική συνεννόηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.

Όπως αναφέρεται, στόχος των επαφών είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου αυτές διακόπηκαν, με προοπτική την επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί στις συνομιλίες των προηγούμενων ετών.