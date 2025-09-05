PwC Foundation: Ακόμα μία χρονιά δράσεων και πρωτοβουλιών με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία

Την καταλυτική της συνεισφορά προς την κυπριακή κοινωνία συνέχισε η PwC μέσα από τις δράσεις του PwC Foundation, και κατά το οικονομικό έτος 2025, μέσω ποικίλων δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της εθελοντικής προσφοράς. Με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην κοινωνία, οι δράσεις του PwC Foundation επικεντρώθηκαν στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, μέσω ουσιαστικών πρωτοβουλιών, στις οποίες συμμετέχουν ενεργά όλοι οι εθελοντές.

Οι πυλώνες μας

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, το PwC Foundation ενίσχυσε τη διαχρονική του δέσμευση στην αριστεία και στην ισότιμη πρόσβαση. Συνολικά 14 υποτροφίες απονεμήθηκαν και φέτος σε αριστεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που πληρούσαν ειδικά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Επιπλέον, βράβευσε τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών από διάφορα πανεπιστήμια, στους τομείς των Οικονομικών και των Χρηματοοικονομικών.

Η ενίσχυση της συμπεριληπτικής μάθησης παρέμεινε βασική προτεραιότητα. Το PwC Foundation υποστήριξε τις πρωτοβουλίες του “Girls in STEAM”, που ενδυναμώνει τα νέα κορίτσια προσφέροντάς τους τις τεχνικές δεξιότητες και τα εργαλεία για να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς STEAM.

Επιπρόσθετα, εθελοντές του PwC Foundation συνέβαλαν στην προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, επισκεπτόμενοι δημόσια σχολεία και συζητώντας με μαθητές γυμνασίου και λυκείου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος (Global Money Week), που πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο. Το φετινό πρόγραμμα παρακολούθησαν μαθητές από 10 τμήματα γυμνασίων και λυκείων, από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του 2025, εγκαινιάστηκαν και δύο νέα, καινοτόμα προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το CIM, συνδυάζει την πρακτική εργασιακή εμπειρία με την ακαδημαϊκή μάθηση, προετοιμάζοντας αποτελεσματικά τους νέους επαγγελματίες για την αγορά εργασίας. Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται "Beyond the Workforce of Today" και αφορά την επίσκεψη σχολείων στο PwC Experience Center, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, τις εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τάσεις στον κόσμο της εργασίας. Φέτος συμμετείχαν 150 μαθητές στο εν λόγω πρόγραμμα.

Στον τομέα του Πολιτισμού, το PwC Foundation συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος (Pharos Arts Foundation) αποσκοπώντας στην προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ενίσχυση της μουσικής παιδείας.

Νεανική Επιχειρηματικότητα

Στον τομέα της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, το PwC Foundation συνέχισε για ακόμη μια χρονιά τη στρατηγική του συνεργασία με τον οργανισμό Junior Achievement Κύπρου, μέσω των προγραμμάτων “Επιχείρηση της Χρονιάς” (Company of the Year) που απευθύνεται σε νέους 15-18 χρονών και “Η Κοινότητά μας” (Community Program), που απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄τάξης δημοτικού. Οι άνθρωποι του PwC Foundation συμμετείχαν εθελοντικά, καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας τους νεαρούς συμμετέχοντες των προγραμμάτων και εισάγοντάς τους στην έννοια της επιχειρηματικότητας με βιωματικό τρόπο.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, συνεχίστηκε και φέτος η μακροχρόνια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της συνδιοργάνωσης του Ετήσιου Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, το PwC Foundation παρουσίασε και μια νέα στρατηγική συνεργασία με το Cyprus Seeds, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στην εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών ιδεών από κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Όσον αφορά στις νεοφυείς επιχειρήσεις και το πως αυτές μπορούν να εξελιχθούν, το πρόγραμμα Scale Up 2 του PwC Foundation έρχεται να δώσει την απάντηση. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να ενισχύσουν τη στρατηγική τους και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η φετινή διοργάνωση είχε ως επίκεντρο την ενδυνάμωση επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες, δίνοντάς τους τα εφόδια να ξεχωρίσουν στο επιχειρηματικό τοπίο.

Προσφορά από τους ανθρώπους μας

Μέσω του πυλώνα “Εθελοντική Προσφορά”, εκατοντάδες άνθρωποι της PwC Κύπρου συμμετείχαν και φέτος σε δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη και στην ενίσχυση της ευημερίας της κοινότητας. Οι δράσεις του 2025 περιλάμβαναν τη διοργάνωση του καθιερωμένου Easter Bazaar, αιμοδοσίες, συμμετοχή στο κίνημα Movember για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανδρικής υγείας, καθώς και τις “Ημέρες Εθελοντισμού”. Οι “Ημέρες Εθελοντισμού” αποτελούν μία καινοτόμα πρωτοβουλία πολυδιάστατης κοινωνικής προσφοράς, στην οποία φέτος συμμετείχαν ενεργά περισσότεροι από 300 εθελοντές της PwC μέσα από 13 διαφορετικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, το PwC Foundation διατηρεί τη συνεργασία του με το ίδρυμα “Σοφία για τα Παιδιά”, που στόχο έχει να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών που έχουν ανάγκη στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην χώρα μας, το PwC Foundation, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες των πυρόπληκτων. Με πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν οικονομική στήριξη και συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Σχολιάζοντας τον αντίκτυπο των φετινών δράσεων, ο Φίλιππος Σώσειλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου και Πρόεδρος του PwC Foundation, δήλωσε: «Το PwC Foundation αντικατοπτρίζει την ουσία του ποιοι είμαστε. Κάθε δράση βασίζεται στην πεποίθησή μας ότι οι ίδιοι εξελισσόμαστε όταν βοηθάμε τους άλλους να εξελιχθούν. Το 2025 οι άνθρωποί μας, για ακόμη μια χρονιά, μας έδειξαν τον δρόμο της ανιδιοτελούς προσφοράς και είμαι υπερήφανος για την συμμετοχή τους και για τον συλλογικό αντίκτυπο των δράσεων μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να χτίσεις εμπιστοσύνη και να προσφέρεις βιώσιμα αποτελέσματα».

Οι δράσεις του PwC Foundation για το οικονομικό έτος 2025 αντικατοπτρίζουν την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ευημερήσουν μόνο όταν ευημερεί και η κοινωνία. Μέσα από τη συνεχή ενεργοποίηση των ανθρώπων του οργανισμού και τις στρατηγικές συνεργασίες με φορείς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με την PwC Κύπρου, ο οργανισμός χτίζει τις βάσεις για το τώρα και για το αύριο. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ