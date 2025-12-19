ΧΡΟΝΙΚΟ: 62 χρόνια από τα Ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, αυτή την Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα, χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα και ένα δεύτερο θέμα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

21 Δεκεμβρίου 1963 - 21 Δεκεμβρίου 2025. Αυτή την Κυριακή, 62 χρόνια μετά, ο ΠΟΛΙΤΗΣ με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Κύπρου, παρουσιάζουν τα ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στο περιοδικό ιστορίας ΧΡΟΝΙΚΟ.

Η μέρα που άλλαξε την ιστορία του νησιού. Η ΤΜΤ, το Σχέδιο Ακρίτας, τα 13 σημεία και οι συγκρούσεις που χάραξαν την πράσινη γραμμή.

Το ΧΡΟΝΙΚΟ επιχειρεί να ανιχνεύσει βήμα-βήμα το πώς η Κύπρος οδηγήθηκε σε εκείνο το σημείο της ρήξης: Από το πολύπλοκο Σύνταγμα του 1960, μέχρι την ίδρυση της τουρκοκυπριακής ΤΜΤ, τη μυστική σύνταξη του Σχεδίου Ακρίτας, τις διαφωνίες γύρω από τις 13 τροποποιήσεις του Μακαρίου και την τελική έκρηξη της βίας τον Δεκέμβριο 1963.

Πώς μια δολοφονία δύο Τουρκοκύπριων άναψε τη σπίθα, μοίρασε τη Λευκωσία στα δύο, άλλαξε την ιστορία του νησιού, σήμανε τη διχοτόμηση και οδήγησε στη χάραξη της Πράσινης Γραμμής.

