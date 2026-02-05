Με μικρή πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 302,49 μονάδες με πτώση 0,27%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,82 μονάδες με ζημιές 0,11%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 458.224,77 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 0,50%, όπως και οι Επενδυτικές με 0,34%, ενώ άνοδο κατέγραψε η Εναλλακτική με 0,51% και τα Ξενοδοχεία με 0,90%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 135.310,74 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,540 ευρώ - πτώση 0,83%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 86.020,73 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,525 ευρώ - πτώση 0,33%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 71.516,81 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,360 ευρώ - αμετάβλητη), της Atlantic Insurance με όγκο 64.918,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,440 ευρώ - πτώση 0,81%) και της Logicom με όγκο 39.425,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,520 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 5 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 222.

Πηγή: ΚΥΠΕ