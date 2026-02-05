LIVE οι εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το 2026 - Ανακοινώνει 55+ κυβερνητικές δράσεις

Τον Επίσημο Προγραμματισμό Διακυβέρνησης για το 2026 παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Περισσότερες από πενήντα πέντε κυβερνητικές δράσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών από την εξωτερική πολιτική και την άμυνα μέχρι την οικονομία, τις υποδομές, την κοινωνική πολιτική και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, περιλαμβάνει ο προγραμματισμός διακυβέρνησης για το 2026, τον οποίο παρουσιάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αξιωματούχων του κράτους, εκπροσώπων της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών εταίρων και της διπλωματικής κοινότητας.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στο τέταρτο έτος της θητείας της σε μια ώριμη φάση υλοποίησης των προεκλογικών της δεσμεύσεων, τονίζοντας ότι το 2026 αποτελεί έτος επιτάχυνσης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων και μεγάλων έργων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως ανέφερε, η μέχρι σήμερα πορεία της διακυβέρνησης συνέβαλε στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας και στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια, τόσο με τη στενή έννοια της άμυνας και της δημόσιας τάξης όσο και με την ευρύτερη έννοια της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην προσπάθεια για πλήρη ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν εντός του 2026, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές και θεσμικές διαδικασίες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ένταξη, όπως τόνισε, θα ενισχύσει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας, θα αναβαθμίσει τη διεθνή εικόνα της χώρας και θα διευκολύνει την κινητικότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026 περιλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομών, με έμφαση στο οδικό δίκτυο, τη λιμενική ανάπτυξη και τις δημόσιες υποδομές υγείας. Μεγάλα οδικά έργα σε αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο, η προώθηση του λιμανιού στο Βασιλικό, οι μελέτες για την ανάπτυξη του λιμανιού Λάρνακας, καθώς και επενδύσεις σε νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές, συνθέτουν το αναπτυξιακό σκέλος του προγραμματισμού.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι όλες οι δράσεις είναι κοστολογημένες και υλοποιήσιμες και εντάσσονται σε πέντε βασικούς πυλώνες πολιτικής, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο ενός ανθρωποκεντρικού μοντέλου διακυβέρνησης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1

Εξωτερική Πολιτική, Ισχυρή Άμυνα και Ασφάλεια

Συμφωνία με Ισραήλ για αέριο, ένταξη στο Σέγκεν

Κατά γενική ομολογία, η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίζεται, χάρη στην πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική με σαφή Ευρωπαϊκό-Δυτικό προσανατολισμό και χωρίς τις όποιες αμφιταλαντεύσεις. Η πατρίδα μας, αναγνωρίζεται πλέον για αυτό που πραγματικά της Αξίζει: Ένας Σταθερός και Ασφαλής κόμβος Συνεργασίας, Ένας Υπεύθυνος και Αξιόπιστος εταίρος σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

Το 2026 η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει στην περαιτέρω εξωστρέφεια της χώρας και η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιώντας τη θεσμική ευκαιρία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχύσει το αποτύπωμά της στις Βρυξέλλες ενώ παράλληλα θα εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής.

Σε συνέχεια της έμφασης που δόθηκε το 2025 στην Αφρικανική Ήπειρο, το 2026 θα επιδιωχθεί εμβάθυνση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες ειδικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της Ινδίας και των κρατών της Κεντρικής Ασίας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Ινδία τον Μάιο, κατόπιν πρόσκλησης του Ινδού Πρωθυπουργού, σε ανταπόδοση της ιστορικής επίσκεψής του στη χώρα μας.

Στον τομέα της Ενεργειακής Ασφάλειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το 2026 αναμένεται η υπογραφή της Συμφωνίας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη». Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο λεπτομερής σχεδιασμός για την ανάπτυξη του εν λόγω κοιτάσματος που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης.

Τους επόμενους μήνες αναμένονται εξελίξεις και για το κοίτασμα «Κρόνος», και πιο συγκεκριμένα, για εξαγωγή Κυπριακού Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, ενώ εντός Μαρτίου προγραμματίζονται οι υπογραφές των εμπορικών συμφωνιών για τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

Το 2026 συνεχίζεται και η προσπάθεια για ολοκλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, σε συνεργασία πάντοτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την πλήρη ένταξη της χώρας μας στη Ζώνη του Σένγκεν, ενισχύοντας ακόμη περαιτέρω την Ασφάλειά μας.

Ενίσχυση ΕΦ

Ζήτημα εθνικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος την η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς σε μια εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας και αστάθειας, και ενώ η κατοχή της πατρίδας μας συνεχίζεται.

Όπως ανέφερε, το 2026 θα γίνει η προκήρυξη προσφορών για την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» και τον εκσυγχρονισμό της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE με συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.2 δισεκατομμυρίων ευρώ, για απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού, που θα αναβαθμίσει την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας και συνάμα θα στηρίζει την Kυπριακή αμυντική βιομηχανία.

Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς, βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ και των όρων απασχόλησής τους, εκσυγχρονισμός του ατομικού εξοπλισμού των Εφέδρων και των Εθνοφυλάκων μας.

Μεταναστευτικό

Για το Μεταναστευτικό αφού εξέφρασε ευαρέσκεια για το γεγονός ότι πλέον σαν αποτέλεσμα της ολιστικής προσέγγισης της κυβέρνησης η Κύπρος ΔΕΝ θεωρείται πλέον ελκυστικός προορισμός, αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για αφαίρεση του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας ή της άδειας παραμονής από αλλοδαπούς που διαπράττουν ποινικά αδικήματα, με σκοπό τον άμεσο επαναπατρισμό τους.

Ταυτόχρονα, με αποφασιστικότητα αλλά και με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, η Κύπρος εφαρμόζει ολοκληρωμένη Στρατηγική για Ένταξη των νομίμως διαμενόντων μεταναστών, αποσκοπώντας στη διαφύλαξη της Κοινωνικής Συνοχής. Προωθείται επίσης την πλήρη προσαρμογή στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Πολιτική προστασία, υδατική ασφάλεια, Κλιματική κρίση

Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια από τις πλέον ευάλωτες κλιματικά περιοχές του πλανήτη. Η αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές, άπτονται της Ασφάλειας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνουμε την κατασκευή του ελικοδρομίου Σολέας-Μαραθάσας, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητές μας στην Αεροπυρόσβεση, την Έρευνα και τη Διάσωση. Παράλληλα, προχωρούμε στην εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, με στόχο την πλήρη λειτουργία του εντός του 2026. Το ζήτημα της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί προτεραιότητα και της Κυπριακής Προεδρίας, με την προώθηση των συζητήσεων για τον σχετικό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και τη δημιουργία, όπως η ίδια η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει ανακοινώσει, Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, προωθείται η Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα του Νερού, συμβάλλοντας στην προετοιμασία του νέου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, και στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων λόγω της λειψυδρίας. Πιέσεις που αντιμετωπίζει έντονα και η πατρίδα μας, γι’ αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια έχει επενδυθεί ποσό πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2026 προχωρούμε στην εγκατάσταση 3 πρόσθετων κινητών μονάδων αφαλάτωσης, ενισχύοντας το υδατικό μας ισοζύγιο με 50.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Ταυτόχρονα, εκπονούνται όλες οι απαραίτητες μελέτες με σκοπό την κατασκευή πρόσθετων μόνιμων έργων αφαλάτωσης. Και εδώ θα ήθελα να εκφράσω και δημόσια τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την ουσιαστική βοήθεια. Ευελπιστούμε σύντομα να υπάρξουν περαιτέρω Ανακοινώσεις. Η κατανάλωση νερού στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, με κάποιες περιοχές να ξεπερνούν τα 500 λίτρα ανά άτομο ημερησίως, ποσότητα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η προσωπική, λοιπόν, ευθύνη στη διαφύλαξη του πολύτιμου αυτού αγαθού είναι ζωτικής σημασίας.

Αποσυμφόρηση φυλακών

«Η ενίσχυση του αισθήματος Ασφάλειας των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωσή μας και αναγνωρίζουμε ότι στον τομέα της Δημόσιας Τάξης πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα» σημείωσε ο Πρόεδρος και αφού αναφέρθηκε στις ενέργειες για αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος του υπερπληθυσμού των φυλακών, ανακοίνωσε ότι το 2026 προωθείται εκ βάθρων ανασυγκρότηση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, περιλαμβανομένου και του σχεδιασμού για ανέγερση νέου, σωφρονιστικού ιδρύματος εκτός αστικού ιστού. Επίσης, προωθούνται διαδικασίες ταχείας επιστροφής αλλοδαπών καταδίκων, οι οποίοι κρατούνται για ήσσονος σημασίας αδικήματα, και επισπεύδεται η απέλαση μεταναστών που παρανομούν. Οπως είπε, τη τελευταία διμηνία έχουν απελαθεί πέραν των 1.000 ατόμων.

Εντός του 2026:

Eνδυναμώνεται ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων και σε συνδυασμό με τη Νομοθεσία για την ποινικοποίηση της εισαγωγής, χρήσης και κατοχής κινητών τηλεφώνων, ενισχύεται ουσιαστικά η Ασφάλεια. Το 2026 θα λειτουργήσει επίσης η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, με εξειδικευμένες δυνατότητες για την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, σε συνεργασία με ξένες αστυνομικές αρχές. Για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αναμένεται εντός του μήνα και η ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για τη χρήση ατομικών καμερών στις εξαρτύσεις των αστυνομικών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2

Κλειδί η Ανθεκτική και Ισχυρή Οικονομία

Έρχεται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την Ισχυρή και ανθεκτική οικονομία ως κινητήριο δύναμη και βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των πολιτικών της κυβέρνησης.

Το 2026 ξεκίνησε με την υλοποίηση της Φορολογικής Μεταρρύθμισης, μίας από τις πιο εμβληματικές τομές των τελευταίων δεκαετιών, και με τον θετικό αντίκτυπο να γίνεται ήδη αισθητός σε όλους: Λιγότερο Φορολογικό Βάρος, Περισσότερο Διαθέσιμο Εισόδημα.

Το 2026 η κυβέρνηση προχωρά με μία άλλη εμβληματική Μεταρρύθμιση που αφορά το Συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας. «Kαταθέτουμε το νομοσχέδιο για καλύτερες και πιο αξιοπρεπείς συντάξεις, με τρόπο απλό, ουσιαστικό και βιώσιμο, ώστε Να ενισχύσουμε τους συνταξιούχους μας, Να διασφαλίσουμε επαρκές εισόδημα, Να περιορίσουμε το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών», είπε.

Στον τομέα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, η χώρα μας κατατάσσεται 1η στη Νότια Ευρώπη και 15η παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στην 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Φορολογίας και στη 2η θέση ως προς τα Κίνητρα Επιχειρηματικότητας για καινοτόμες επιχειρήσεις.

«Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τα αποτελέσματα των πολιτικών μας για τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις Γνώσης και Τεχνολογίας. Και σε συνέχεια των συναντήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήδη έφεραν απτά αποτελέσματα, θα συνεχίσουμε και το 2026 τη στρατηγική ενίσχυσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» ανέφερε ο Πρόεδρος.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, προωθείται η σύσταση Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, που θα στηρίζει και θα χρηματοδοτεί την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται ο περί Εταιρειών Νόμο, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απλοποιώντας και βελτιώνοντας διαδικασίες, για λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια.

Εντός του 2026 θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

«Με σταθερά και μεθοδικά βήματα, εργαζόμαστε έτσι ώστε η Κύπρος να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε την απόφαση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας που θα λειτουργεί σε συνέργεια με τα Λιμάνια και τα Αεροδρόμια της χώρας. Κεντρικό στοιχείο της μεγάλης αυτής προσπάθειας αποτελεί η ανάπτυξη Ειδικών Ζωνών Εφοδιασμού και Αποθήκευσης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Οπως είπε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη χώρα μας ως στρατηγικό εταίρο στον διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) αλλά και ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της ως σημείο εισόδου της Ευρώπης για τις αγορές της Ασίας και της Αφρικής.

Για την εξυπηρέτηση και της τοπικής οικονομίας αλλά και για την περαιτέρω διεύρυνση του παραγωγικού τομέα, προωθούμε την κατασκευή του λιμένα στο Βασιλικό για το οποίο εντός του 2026 θα προκηρυχθούν οι προσφορές για τις κατασκευαστικές εργασίες, ενώ ολοκληρώνονται και οι μελέτες για την ανάπτυξη του λιμένα της Λάρνακας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3

Εκσυγχρονισμός του Κράτους, Μεταρρυθμίσεις, Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΑΙ, εθνικός υπερϋπολογιστής, προστασία ανηλίκων από ΜΚΔ

Σε συνέχεια των σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρονται ήδη ψηφιακά, το 2026 θα εισαχθούν περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, και παράλληλα θα τεθούν σε εφαρμογή νέα πληροφοριακά συστήματα στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οδικών Μεταφορών και στην Αστυνομία.

Αναβαθμίζεται επίσης η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», που σήμερα εξυπηρετεί πάνω από 135.000 συμπολίτες μας, προσθέτοντας νέες υπηρεσίες, όπως η αγορά εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες και η ταυτότητα τέκνου.

«Η ασφαλής χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα παιδιά μας, δικαιολογημένα απασχολεί την Κοινωνία και την Κυβέρνησή μας» ανέφερε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε καταρτισμό Σχεδίου Δράσης και σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αξιοποίηση της εφαρμογής για επαλήθευση ηλικίας ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο.

Σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι υλοποιείται σχέδιο δράσης και το αμέσως επόμενο διάστημα τίθεται σε λειτουργία το πρώτο Κυπριακό AI Factory, παρέχοντας πρόσβαση σε υποδομές υπερϋπολογιστικής ισχύος. Ταυτόχρονα, όπως είπε, προωθείται η δημιουργία εθνικού υπερϋπολογιστή, σε συνεργασία με αμερικανικό κολοσσό.

Η ανάγκη για συνεχείς Μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν φέτος και συνολικό επανασχεδιασμό των διαδικασιών του Κτηματολογίου, επιταχύνοντας την εξέταση αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, και απλοποιώντας τον τρόπο υπολογισμού των μεταβιβαστικών τελών. Ταυτόχρονα, προωθείται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ορθολογική αξιοποίηση της κρατικής γης, στη βάση των αρχών της Διαφάνειας και της Ίσης Μεταχείρισης: Εισάγεται ο θεσμός των ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας, βελτιώνεται η διαδικασία αναθεώρησης των ενοικίων και διευρύνεται το πεδίο αξιοποίησης της κρατικής γης, για την κάλυψη νέων αναγκών και χρήσεων που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Το 2026 εκσυγχρονίζεται επίσης ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, ως εξής:

Αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο,

Δημοσιεύεση του πρώτου αναθεωρημένου κεφαλαίου της Δήλωσης Πολιτικής,

Ετοιμάζονται τα πρώτα 10 πιλοτικά σχέδια Αστικού Αναδασμού,

Εισάγεται νέο, απλό σύστημα υπολογισμού τελών για τις άδειες οικοδομής, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους εξέτασης,

Επεκτείνεται η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και στα διατηρητέα κτίρια,

Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4

Διαφάνεια, Λογοδοσία, πάταξη Διαφθοράς

Εθνικός Μηχανισμός Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

Αφού τόνισε την ισχυρή πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς και στην προσήλωση στη Διαφάνεια και τη Λογοδοσία ως μέσου για ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τους Θεσμούς, που αποτελούν βασικό συστατικό της Δημοκρατίας μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κύπρος ενισχύει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο, όπως προκύπτει μέσα από τις πρόσφατες εκθέσεις της GRECO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κράτος Δικαίου, «τις οποίες προσεγγίζουμε ως το κατευθυντήριο πλαίσιο για υλοποίηση των αναγκαίων Μεταρρυθμίσεων» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι μετά τις προωθούμενες Μεταρρυθμίσεις στη Νομική και Ελεγκτική Υπηρεσία και την ενδυνάμωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η εκτελεστική εξουσία θα προχωρήσει φέτος και στην αναβάθμιση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. «Στόχος μας η δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος πρόληψης που θα ενισχύσει τις γραμμές άμυνας, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή διαχείριση κινδύνων στη δημόσια διοίκηση» είπε, και ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 η κυβέρνηση προχωρεί στη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Διαφάνειας και της Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5

Ευημερία Πολιτών, Υγεία, Παιδεία, Στέγη, Κράτος Πρόνοιας

Δωρεάν πρόγευμα σε νηπιαγωγεία, κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία

Φέτος κατατίθεται το Νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση, μετά και από σχετική διαβούλευση, έτσι ώστε το σχολείο να καταστεί Πιο Συμπεριληπτικό και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στη βάση των αναγκών ΟΛΩΝ των παιδιών. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των προσπαθειών τίθεται η αναβάθμιση των σχολικών δομών, ως εξής:

Καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως σωστή διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη κριτικής σκέψης, μέσα και από την περαιτέρω επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Συνεχίζεται η αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με την επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου, πέραν από τη Λευκωσία και Λεμεσό, σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο. Η καινοτομία του Τεχνικού Γυμνασίου, καθώς και η επαναφορά, μετά από 13 χρόνια, της εβδομάδας εργασίας, ενισχύουν τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Δημιουργία ακόμα 60 προαιρετικών ολοήμερων σχολείων στη Δημοτική Εκπαίδευση, με την ταυτόχρονη ποιοτική βελτίωση του θεσμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 ξεκινά και η υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους.

Η πρώτη αφορά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Παροχής Δωρεάν Προγεύματος στα Νηπιαγωγεία, κάνοντας αρχή με τις Επαρχίες Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου. Το σημαντικό αυτό μέτρο στηρίζει τις οικογένειες και προσφέρει τη δυνατότητα καλλιέργειας σωστών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά, από την προσχολική ηλικία.

Η δεύτερη αφορά την υλοποίηση της προεκλογικής υπόσχεσης του Προέδρου, για την εισαγωγή του Κοινωνικού Λειτουργού σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το μέτρο υλοποιείται πιλοτικά από φέτος, μέσω της συνεργασίας Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μείωση της βίας και της παραβατικότητας, αλλά κυρίως να καλλιεργήσει την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών μας.

Σε ό,τι αφορά τον Πολιτισμό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το 2026 διατίθεται κονδύλι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 20%, για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων και δημιουργών. Την ίδια στιγμή, ποσό 4.5 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης της στρατηγικής για την Πολιτιστική Διπλωματία.

Στον Αθλητισμό ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνέχιση στην επένδυση σε έργα που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο Μέλλον του τόπου μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους αθλητές μας και τις αθλητικές υποδομές στη χώρα μας. Ανάμεσα σε άλλα, η ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου “Σπύρος Κυπριανού”, έργο ύψους πέραν των 15 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και ο σχεδιασμός που έχει ξεκινήσει για άλλες υποδομές ανά το παγκύπριο, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της επένδυσης της κυβέρνησης στον Αθλητισμό. Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση για στήριξη των αθλητών με Αναπηρία, χωρίς καμία διάκριση έναντι των άλλων αθλητών.

Στην Υγεία, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο αναπτυξιακὀ πρόγραμμα ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ, για την ουσιαστική βελτίωση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων σε ΟΛΕΣ τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, εντός του 2026 ολοκληρώνονται σημαντικά έργα όπως:

H ανακαίνιση και επέκταση του ΤΑΕΠ και η δημιουργία νέας νευρολογικής κλινικής στη Λευκωσία.

Βελτιωτικές εργασίες στο Νοσοκομείο Λεμεσού μαζί με νέες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας και Αιμοκάθαρσης.

Αναβάθμιση του ΤΑΕΠ και του Τμήματος Ακτινολογίας στο Νοσοκομείο Λάρνακας, όπως επίσης τη δημιουργία Πνευμονολογικής Κλινικής στην Πάφο.

Εντός του 2026 ξεκινά και η διαδικασία ανέγερσης Νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς για κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια στιγμή, προωθείται η ίδρυση της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, ώστε η χώρα μας να διαθέτει έναν ενιαίο, ισχυρό και ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στη βάση διεθνών πρακτικών. Πρόκειται για απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις που απειλούν την Ασφάλεια των Τροφίμων και κατ’ επέκταση τη Δημόσια Υγεία.

Μεγαλεπήβολο σχέδιο ανέγερσης προσιτής κατοικίας

Η κυβέρνηση επένδυσε μέχρι τώρα ποσό πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ για το στεγαστικό, ποσό που αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στο θέμα. Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το Σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και από πρωτοβουλία της Λευκωσίας.

Επίσης, αναβαθμίζεται περαιτέρω ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, μέσω κρατικής χρηματοδότησης για υλοποίηση πρόσθετων έργων. Εντός του 2026, ο Οργανισμός προχωρά με την κατασκευή 258 νέων προσιτών οικιστικών μονάδων, πλέον των 180 που είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, προχωρούμε με την κατασκευή 500 περίπου νέων οικιστικών μονάδων σε κρατική γη, μια επένδυση συνολικής αξίας πέραν των 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, εντός του 2026 αναθεωρούνται τα Στεγαστικά Σχέδια ώστε να καλύπτουν περισσότερους δικαιούχους, ενώ μέσα από τα πολεοδομικά κίνητρα και το πρόγραμμα «Build to Rent» αναμένεται να δημιουργηθούν εντός διετίας περίπου 2.000 νέες οικιστικές μονάδες. Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισμός και η ταχύτητα του νέου συστήματος αδειοδότησης αυξάνουν το οικιστικό απόθεμα αφού ήδη, περισσότερες από 5.500 οικογένειες έχουν επωφεληθεί από τις νέες διαδικασίες.

Αυτοκινητόδρομοι και υποδομές

Στον τομέα των Υποδομών, συνεχίζεται η προώθηση μεγάλων οδικών έργων. Το 2026 ολοκληρώνεται η κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων από Ευρύχου προς Αστρομερίτη και από Λευκωσία προς Παλαιχώρι. Προκηρύσσονται επίσης οι αυτοκινητόδρομοι Δένειας προς Αστρομερίτη, Πόλης Χρυσοχούς προς Στρουμπί με 4 λωρίδες, και η 2η φάση του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού προς Σαιττά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα προχωρούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου με στόχο την αποσυμφόρηση. Στη Λευκωσία υλοποιούνται οι επόμενες φάσεις του Περιμετρικού και για τη Λεμεσό προκηρύσσεται η 1η φάση του Βόρειου Παρακαμπτήριου.

Κοινωνικός λειτουργός στο σπίτι, αύξηση φοιτητικής χορηγίας

Η ανοδική πορεία της οικονομίας, επιτρέπει στην κυβέρνηση να ενισχύει ακόμη περισσότερο και την Κοινωνική Πολιτική, στηρίζοντας ουσιαστικά τους συμπολίτες μας σε κάθε στάδιο της ζωής τους – από τα πρώτα βήματα μέχρι την τρίτη ηλικία. Το 2026 αυξήθηκαν οι Κοινωνικές Δαπάνες κατά 6%, σε συνέχεια αντίστοιχης αύξησης το 2025.

Στο πλαίσιο αυτό:

Για τις Νέες Οικογένειες, εγκαινιάζεται το Σχέδιο «Μαζί με το Μωρό και τη Μητέρα», με προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, συνδυάζοντας την υλική υποστήριξη με κατ’ οίκον υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού για οικογένειες με νεογέννητα,

Για τους Φοιτητές, εκσυγχρονίζεται η φοιτητική χορηγία, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό στα 62 εκατομμύρια ευρώ, διευρύνοντας τους δικαιούχους αλλά και καταργώντας τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους Ηλικιωμένους μας, αναβαθμίζουμε τον θεσμό της κατ’ οίκον φροντίδας, με προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ, συμπληρώνοντας την επιτυχή ενίσχυση της ιδρυματικής φροντίδας.

Όσον αφορά τους συμπολίτες μας με Αναπηρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε την απόφαση για ουσιαστική στήριξη μέσω του Νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε. Με τις νέες ρυθμίσεις παρέχεται πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αυτή του Προσωπικού Βοηθού, Αυξάνονται οι παροχές και καθίστανται δικαιούχοι συμπολίτες μας που σήμερα ΔΕΝ λαμβάνουν καμία βοήθεια λόγω εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.