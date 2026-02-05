Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γουίτκοφ: Οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Αμπού Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

«Σήμερα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων - την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες», ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίστηκε χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες σε βάθος και παραγωγικές. Μολονότι παραμένει σημαντική δουλειά για να γίνει, πρόοδοι όπως αυτές δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

