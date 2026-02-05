Το πολιτικό διαζύγιο με την Ειρήνη και η ψυχραιμία του ΑΚΕΛ – Τι ισχύει στο ΑΛΜΑ για τους υποψηφίους βουλευτές

Ενημερώθηκε σήμερα η Κεντρική Γραμματεία του ΑΚΕΛ για το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχε την περασμένη Τετάρτη ο γ.γ. του κόμματος Στέφανος Στεφάνου με την βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου για το μέλλον της πολιτικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η εφταμελής Κεντρική Γραμματεία αντιμετωπίζει το θέμα με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και αναμένει το αποτέλεσμα της νέας επαφής που θα έχει ο κ. Στεφάνου με την κ. Χαραλαμπίδου την ερχόμενη Δευτέρα ώστε να λάβει τελικές αποφάσεις. Το σίγουρο είναι ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ εάν επέλθει πολιτικό διαζύγιο, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσον το κόμμα θα ζητήσει από τη βουλευτρία την προεδρία σε κοινοβουλευτικές επιτροπές λόγω του ότι δεν απομένει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τη διάλυση της Βουλής πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Κριτική στο ΑΚΕΛ

Στο μεταξύ, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε σήμερα ότι είναι οριστική και αμετάκλητη η απόφασή της να απορρίψει την πρόταση του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου για δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή με επικεφαλής την ίδια. Σε δηλώσεις στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωϊνή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από το Πολίτης 107.6 & 97.6, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική συνεργασίας με το ΑΚΕΛ. «Υπήρξαν σταθμοί στη συνεργασία μας», είπε, «που θα μπορούσε η σχέση μας να έχει εξελιχθεί αλλά η ηγεσία του ΑΚΕΛ δεν το επέλεξε».

Ακολούθως δήλωσε ότι το ΑΚΕΛ της έδωσε δύο επιλογές. «Είτε αναλαμβάνω», σημείωσε, «ένα Παρατηρητήριο και απενεργοποιούμε από τη δράση όπως με γνωρίζει ο κόσμος είτε πάω σπίτι μου». Κατέκρινε δε το ΑΚΕΛ για παραχώρηση εξαιρέσεων από το όριο θητειών, όχι με βάση το κοινοβουλευτικό έργο αλλά την κομματική ιεραρχία. Συνεχίζοντας είπε ότι «είμαι ελεύθερος άνθρωπος να πράξω σύμφωνα με τη συνείδηση μου». Σημείωσε δε ότι υπήρξαν διαχρονικά διαφωνίες με το ΑΚΕΛ και για αυτό τώρα προσπαθεί να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να υπάγεται σε συλλογικά όργανα κόμματος.

ΑΛΜΑ

Κληθείσα να απαντήσει εάν θα υπάγεται σε συλλογικά όργανα σε περίπτωση συνεργασίας με το κόμμα ΑΛΜΑ, απάντησε ότι «αυτά είναι που θα συζητήσουμε και για αυτό δεν έχω πάρει ακόμη αποφάσεις». Πρόσθεσε ότι αυτός είναι ο λόγος της συνάντησης που θα έχει με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά το τέλος του Φεβρουάριου. Ερωτηθείσα γιατί δεν παραιτείται από βουλεύτρια του ΑΚΕΛ και μετά να εισέλθει σε διάλογο με άλλο κόμμα, απάντησε ότι βρίσκεται στη Βουλή με λαϊκή εντολή και πως δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα από πλευράς του κόμματος της Αριστεράς. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εάν το ΑΚΕΛ ζητήσει να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα τότε θα το πράξει και πως δεν πρόκειται να μπει σε αντιπαράθεση με το κόμμα.

«Εμείς δεν είμαστε ΑΚΕΛ»

Πάντως πηγή στο ΑΛΜΑ ανέφερε στον «Π» ότι δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία συνάντησης με την κ. Χαραλαμπίδου και πως το κόμμα είναι έτοιμο να ακούσει τι έχει να πει η βουλεύτρια και να εξετάσει με θετικό πνεύμα τρόπους διασφάλισης της ανεξαρτησίας της. Το θέμα θα εξετάσει η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία η οποία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το Καταστατικό του κόμματος και θα ληφθούν συλλογικά αποφάσεις μετά τη συνάντηση με τον κ. Χαραλαμπίδου. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι σήμερα το τροποποιημένο Καταστατικό αναφέρει πως κάποιο πρόσωπο που υποβάλει υποψηφιότητα με το ΑΛΜΑ δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αίτηση εγγραφής μέλους αλλά εάν εκλεγεί θα πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός 15 ημερών.

Τόνισε επίσης ότι το ΑΛΜΑ δεν λειτουργεί με βάση τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό του ΑΚΕΛ, λέγοντας πως επιτρέπονται οι διαφωνίες μεταξύ των μελών. Ανέφερε δε ότι το άρθρο 2.2.ii. του Καταστατικού αναφέρει ότι «Το ΑΛΜΑ λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, αλλά ταυτόχρονα με σεβασμό σε μειοψηφικές απόψεις των μελών του ή των μελών των οργάνων του, υπό τον όρο ότι αυτές είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις αρχές λειτουργίας του κόμματος, όπως ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, δεν αντίκεινται στις δημοκρατικές αξίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συνιστούν βία οποιασδήποτε μορφής ή μισαλλοδοξία που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην κοινότητα, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία».