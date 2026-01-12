26ο Thessaloniki Wine & Spirits Trophy: Πρόσκληση συμμετοχής Οινοποιών και Αποσταγματοποιών Ελλάδος και Κύπρου

Ο διαγωνισμός “Thessaloniki Wine & Spirits Trophy” με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την 26η διοργάνωσή του που θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Διαγωνισμός, που ξεκίνησε την πορεία του το 1999, απευθύνεται στους Έλληνες και Κύπριους οινοποιούς και αποσταγματοποιούς, στοχεύοντας πάντα στην ποιοτική εξέλιξη και στην ανάδειξη των προϊόντων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διοργανώνεται από την ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ και απολαμβάνει την έμπρακτη στήριξη όλων των φορέων του αμπελοοινικού κλάδου, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόεδρος του Διαγωνισμού ο Έλληνας Master of Wine κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης μία εξέχουσα προσωπικότητα στον παγκόσμιο οινικό χάρτη, γεγονός που συμβάλει στην ομαλή του λειτουργία καθώς και στα αποτελέσματά του.

Στο διαγωνιστικό τμήμα της διοργάνωσης, ο Πρόεδρος πλαισιώνεται από την οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους φορέων του κλάδου και από την κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από διεθνούς κύρους γευσιγνώστες, Masters of Wine, Master Sommeliers, sommeliers, οινολόγους και δημοσιογράφους οίνου.

Η κριτική επιτροπή, εξετάζει και αξιολογεί με τυφλό και διπλά κωδικοποιημένο σύστημα γευστικών δοκιμών ενώ βαθμολογεί σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένη online εφαρμογή που εξασφαλίζει τα αδιάβλητα αποτελέσματα της διοργάνωσης.

Για την 26η διοργάνωση του “Thessaloniki Wine & Spirits Trophy” η πλατφόρμα για τις δηλώσεις συμμετοχής των οίνων και των αποσταγμάτων που θα διαγωνιστούν ανοίγει στις 5 Ιανουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες για τις δηλώσεις συμμετοχής και την παραλαβή των δειγμάτων είναι:

Δηλώσεις συμμετοχής: από Δευτέρα 05/01 έως Τρίτη 10/02/2026

* early bird από Δευτέρα 05/01 έως και Παρασκευή 23/01/2026

Παραλαβή δειγμάτων: από Δευτέρα 02/02 έως Παρασκευή 13/02/2026

Προσκαλούμε όλους τους Έλληνες και Κύπριους οινοποιούς και αποσταγματοποιούς να συμμετάσχουν στο “Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2026” διεκδικώντας την κατάκτηση των διεθνώς αναγνωρισμένων μεταλλίων του.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, μετάλλιο λαμβάνουν οι καλύτεροι οίνοι ανά κατηγορία: λευκός, ροζέ, ερυθρός, αφρώδης, γλυκός και ρετσίνα, εκ των οποίων προκύπτει και ο καλύτερος οίνος του Διαγωνισμού, καθώς και οι οίνοι που αποσπούν βαθμολογία ως εξής

● Χρυσό Μετάλλιο: 91 - 100 βαθμούς

● Ασημένιο Μετάλλιο: 88 – 90 βαθμούς

● Χάλκινο Μετάλλιο: 85 – 87 βαθμούς

Επιπλέον, βραβεύονται με ειδική διάκριση μονοποικιλιακοί οίνοι που έχουν αποσπάσει την υψηλότερη βαθμολογία της ποικιλίας τους, αναδεικνύοντας έτσι γηγενείς ποικιλίες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αντίστοιχα βαθμολογούνται τα αποστάγματα εκ των οποίων προκύπτουν το καλύτερο απόσταγμα, ούζο και τζιν.

Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται οίνοι και αποστάγματα με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτέλεσμα που αναγνωρίζεται στη συνέχεια στο εμπόριο, από το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες στην εστίαση, στις επιχειρήσεις πώλησης και διακίνησης ποτών.

Άλλωστε, τα βραβευμένα κρασιά και αποστάγματα, φέρουν στις φιάλες τους το αυτοκόλλητο μετάλλιο ή τη διάκριση του Διαγωνισμού που έχουν αποσπάσει, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν και να προβληθούν, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό Θεσσαλονίκης και το προφίλ του, την 26η διοργάνωση και τον Κανονισμό, τις δηλώσεις συμμετοχής οίνων και αποσταγμάτων, τους γευσιγνώστες-κριτές, του χορηγούς και πολλά ακόμη, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tiwc.gr