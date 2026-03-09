Φόβοι για τη ζωή παικτριών του Ιράν: Πέντε υπό προστασία στην Αυστραλία - Παρέμβαση Ντόναλτ Τραμπ

Ο Πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι του είπε ότι πέντε μέλη της Εθνικής Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν είχαν λάβει «φροντίδα» εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσαν να τιμωρηθούν.

Το SBS News της Αυστραλίας ανέφερε νωρίτερα ότι πέντε παίκτριες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το τουρνουά του Ασιατικού Κυπέλλου, βρίσκονται υπό την προστασία της ομοσπονδιακής αστυνομίας, ζητώντας βοήθεια από την Κυβέρνηση.

«Πέντε έχουν ήδη λάβει φροντίδα και οι υπόλοιποι είναι καθ' οδόν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social μετά από συνομιλία με τον Αλμπάνεζε.

«Κάποιοι, ωστόσο, αισθάνονται ότι πρέπει να επιστρέψουν επειδή ανησυχούν για την ασφάλεια των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων απειλών προς αυτά τα μέλη της οικογένειας εάν δεν επιστρέψουν», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι η Αυστραλία «κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» αφήνοντας την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της και κάλεσε τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να δώσει άσυλο στα μέλη της ομάδας.

Η διαδρομή της Εθνικής Ιράν Γυναικών στο Τουρνουά Κυπέλλου Ασίας που διοργανώνεται από την Αυστραλία ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.

Η ομάδα αποκλείστηκε χθες, αφού έχασε με 2-0 από τις Φιλιππίνες.

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος αφήνοντας την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Οι ΗΠΑ θα τις πάρουν αν δεν το κάνετε», πρόσθεσε.

Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO νωρίτερα σήμερα ανέφερε ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της ομάδας, καθώς ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, έχοντας χαρακτηριστεί «προδότριες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο πριν από έναν αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορυφή της ατιμίας».

Στη συνέχεια, η ομάδα τραγούδησε τον ύμνο και απηύθυνε χαιρετισμό πριν από το δεύτερο αγώνα τους εναντίον της Αυστραλίας, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί από κυβερνητικούς υπαλλήλους.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα ο Ρεζά Παχλαβί, υιός του τελευταίου Σάχη του Ιράν, κάλεσε την Αυστραλία να διασφαλίσει την ασφάλεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ