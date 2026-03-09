Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην Φρεγάτα Κίμων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ο ΠτΔ και ο Έλληνας πρωθυπουργός

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ανέβηκαν σήμερα  στη φρεγάτα FDI HN Κίμων ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη έγινε ενώ η φρεγάτα βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου και έχει έντονο πολιτικό και στρατιωτικό συμβολισμό.

Η Ελλάδα έστειλε τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά, μαζί με 4 μαχητικά F-16, για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου. Οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο για επιθεώρηση και ενημέρωση από το πλήρωμα. Η επίσκεψη θεωρείται μήνυμα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου και αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο.

