Committed to More: Όταν η αριστεία του Ηλία Γεωργίου συναντά το όραμα της Campeón

Ο δρόμος για την επιτυχία δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή, ιδίως για έναν πρωταθλητή του επιπέδου του Ηλία Γεωργίου. Η διαδρομή του προς την κορυφή, με αποκορύφωμα την 8η θέση στον τελικό του μονόζυγου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του 2021, δεν βασίστηκε στις στιγμές της αποθέωσης κάτω από τα φώτα. Αντίθετα, χτίστηκε με αμέτρητες ώρες προπόνησης, πειθαρχία και, κυρίως, με τη δύναμη που χρειάστηκε για να μετατρέψει έναν σοβαρό τραυματισμό από «τέλος» σε μια νέα, πιο συνειδητοποιημένη αρχή.

Αυτή η φιλοσοφία της ακλόνητης δέσμευσης και της υποστήριξης, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Κύπριο πρωταθλητή ενόργανης γυμναστικής και την Campeón.

Με κεντρικό μήνυμα το "Committed to More", η εταιρεία ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Ηλία Γεωργίου, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του CSR Ambassador για το Campeón Commitment, το νέο, ενιαίο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται πλέον όλες οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας.

«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι για εμάς μια συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας.» αναφέρει ο Βασίλης Κυριακάτος, CSR & Communications Lead της Campeón, υπογραμμίζοντας ότι «η δέσμευση της εταιρείας ξεπερνά τις προθέσεις, μετατρέπει τις αξίες σε πράξη και δημιουργεί μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό αντίκτυπο για την κοινωνία, τις κοινότητες και το περιβάλλον».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Κύπριο πρωταθλητή και σε συνεργασία με την Banana Creative Studios και την εταιρεία παραγωγής Kiss The Frog, η Campeón παρουσιάζει μια πρωτότυπη ταινία, η οποία εξερευνά τη διττή φύση της επιτυχίας. Τις ώρες της αμφιβολίας και της σωματικής δοκιμασίας στο χαμηλό φως του γυμναστηρίου και, από την άλλη πλευρά, τη λάμψη της αναγνώρισης μπροστά στο κοινό.

Για την Campeón, η ιστορία του Ηλία συνάδει απόλυτα με τη φιλοσοφία της εταιρείας, κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που η ίδια υλοποιεί: ο πραγματικός αντίκτυπος δεν χτίζεται στις στιγμές προβολής, αλλά στη σιωπηλή, συστηματική δουλειά που προηγείται.

Campeón Commitment: Από τη θεωρία στην πράξη

Το Campeón Commitment διασφαλίζει ότι κάθε κοινωνική, κοινοτική και περιβαλλοντική δράση της εταιρείας έχει συνέχεια, συνέπεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αντί για αποσπασματικές πρωτοβουλίες, η Campeón εστιάζει πλέον σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

· Ανάπτυξη: Εστίαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσα από την καινοτομία.

· Συμπερίληψη: Ενίσχυση της κοινοτικής σύνδεσης και δημιουργία περιβαλλόντων όπου όλοι έχουν θέση και φωνή.

· Βιωσιμότητα: Υλοποίηση δράσεων με διαρκές θετικό αποτύπωμα για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Η επιλογή του Ηλία Γεωργίου, ο οποίος αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά, δεν είναι τυχαία. Η Campeón, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της διεθνώς, επιλέγει να ταυτιστεί με αξίες όπως η τεχνική αρτιότητα, η επιμονή και η σταθερότητα.

Ο Ηλίας Γεωργίου εκπροσωπεί την Κύπρο στο διεθνές στερέωμα, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε εφαλτήριο δημιουργίας και επιτυχίας. Με τον ίδιο τρόπο, το Campeón Commitment χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία, επενδύοντας σε προγράμματα που δεν εξαντλούνται σε μια στιγμή, αλλά εξελίσσονται στον χρόνο.

Στην Campeón, η επιτυχία ορίζεται πλέον μέσα από το αποτύπωμα που αφήνει η εταιρεία πέρα από τα προϊόντα και τις πλατφόρμες της. Είναι μια υπόσχεση για «κάτι περισσότερο» και για ένα μέλλον όπου η ανάπτυξη και η υπευθυνότητα συμβαδίζουν απόλυτα.

Μάθετε περισσότερα για το Campeón Commitment και τη συνεργασία με τον Ηλία Γεωργίου:

