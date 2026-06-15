«Μηνύματα ελπίδας και ανθρωπιάς στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ “Γεια σου, είμαι η Λίζα” στη Χλώρακα».

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας, στην κεντρική πλατεία Χλώρακας, η πρεμιέρα του συγκινητικού ντοκιμαντέρ «Γεια σου, είμαι η Λίζα», το οποίο παρουσίασαν από κοινού ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας και ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Ουράνιο Τόξο στην Κύπρο», που ιδρύθηκε στην Πάφο και στηρίζει παιδιά με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες.

Το ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΠΟΧ αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία δύναμης, ελπίδας και ψυχικής αντοχής, μεταφέροντας σημαντικά μηνύματα ανθρωπιάς και αισιοδοξίας στο κοινό που παρακολούθησε με συγκίνηση την προβολή.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με έκθεση παιδικής ζωγραφικής, παρουσιάζοντας δημιουργίες που εξέφραζαν την ελπίδα, την αγάπη και τη δύναμη της ζωής.

Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το παιδικό χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου Χλώρακας, υπό τη διεύθυνση του χοροδιδασκάλου Νίκου Μιχαηλίδη, ενώ ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε το μουσικό αφιέρωμα από το Provox Teens.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ερμηνεία δύο τραγουδιών από τη Βικτώρια Πιτσιολή, αφιερωμένων στα διαχρονικά μηνύματα της ελπίδας, της δύναμης και του φωτός που διαπερνούν την ιστορία της Λίζας.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Αγγέλα Πισιάρα, συμβάλλοντας στην άρτια διεξαγωγή της βραδιάς. Όπως επισημάνθηκε από τους διοργανωτές, η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, με στόχο την προώθηση των μηνυμάτων αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Ο ΠΠΟΧ υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και εργαλείο έμπνευσης, προβληματισμού και κοινωνικής προσφοράς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της στήριξης των ευάλωτων ομάδων.