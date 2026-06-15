«Κατάδικος μου»: Μια θεατρική εμπειρία που κέρδισε το κοινό της Πάφου

Με θερμό χειροκρότημα και ιδιαίτερα θετικά σχόλια από το κοινό ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις παραστάσεις της πολυβραβευμένης κωμωδίας «Κατάδικος μου» στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου το περασμένο Σαββατοκύριακο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική ενός έργου που εδώ και χρόνια συγκινεί και ψυχαγωγεί τους θεατές.

Η παράσταση της Ελένης Ράντου, η οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία, κατάφερε να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο το χιούμορ με τον κοινωνικό προβληματισμό, μεταφέροντας στο κοινό μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, ευαισθησία και βαθιά ανθρώπινα μηνύματα.

Το έργο, που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν», συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ελληνικές κωμωδίες.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο εξαιρετικό σύνολο των ηθοποιών, οι οποίοι με τις ερμηνείες τους έδωσαν σάρκα και οστά στους ιδιαίτερους χαρακτήρες του έργου.

Η Νάντια Κοντογεώργη εντυπωσίασε με τη σκηνική της παρουσία, ισορροπώντας άψογα ανάμεσα στο κωμικό και το συγκινησιακό στοιχείο, χαρίζοντας στιγμές αυθεντικής θεατρικής απόλαυσης.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους απέδειξε για ακόμη μία φορά το υποκριτικό του εύρος, αποδίδοντας τον ρόλο του με φυσικότητα, αμεσότητα και ένταση όπου απαιτούνταν, κερδίζοντας την ανταπόκριση του κοινού σε κάθε του εμφάνιση.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Λευτέρη Ζαμπετάκη, ο οποίος προσέγγισε τον χαρακτήρα του με ακρίβεια και χιούμορ, συμβάλλοντας καθοριστικά στον γρήγορο ρυθμό της παράστασης.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος χάρισε μια στιβαρή και ουσιαστική ερμηνεία, ενώ ο Ηλίας Βαλάσης έδωσε τον δικό του ιδιαίτερο τόνο στις σκηνές όπου συμμετείχε, προσφέροντας ισχυρές δόσεις κωμικότητας αλλά και συγκίνησης.

Συγκλονιστικός στον ρόλο του πατέρα ήταν ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος απέσπασε επανειλημμένα το θερμό χειροκρότημα των θεατών. Με λεπτότητα, ευαισθησία και υποκριτική ωριμότητα, κατάφερε να αποδώσει τις πτυχές ενός χαρακτήρα που παλεύει με την άνοια, προσφέροντας μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της παράστασης.

Η χημεία μεταξύ των ηθοποιών υπήρξε υποδειγματική, με το σύνολο του θιάσου να λειτουργεί αρμονικά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών από την αρχή μέχρι το τέλος.

Οι γρήγορες εναλλαγές συναισθημάτων, οι εύστοχοι διάλογοι και οι καλοδουλεμένοι χαρακτήρες αναδείχθηκαν μέσα από ερμηνείες υψηλού επιπέδου.

Το έργο, σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη, παρακολουθεί τις ζωές ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών καταβολών, οι οποίοι συνδέονται μέσα από ένα απρόβλεπτο πλέγμα γεγονότων.

Μέσα από τις συναντήσεις τους αναδεικνύονται ζητήματα ταυτότητας, επικοινωνίας, αποδοχής και ανθρώπινων σχέσεων, με τρόπο άλλοτε ξεκαρδιστικό και άλλοτε βαθιά συγκινητικό.

Η επιτυχημένη παρουσίαση του «Κατάδικος μου» στην Πάφο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη μεγάλη απήχηση που συνεχίζει να έχει το έργο στο θεατρικό κοινό, προσφέροντας δύο βραδιές γεμάτες γέλιο, συγκίνηση και εξαιρετικές ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες στους θεατές.