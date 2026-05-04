Η τελική ευθεία των ανατροπών

Της Χριστούλας Γιασεμή

Το ποδοσφαιρικό σκηνικό έχει αλλάξει, το πολιτικό σκηνικό φαίνεται να αλλάζει… αλλά εμείς, ως κοινωνία, έχουμε αλλάξει;

Πράσινο και «κλειδωμένο» το 22ο - και δίκαια - για τον κόσμο του τριφυλλιού στο νησί. Οι δρόμοι γέμισαν με πράσινα, μπογιατισμένα αυτοκίνητα, από τη Λακατάμια μέχρι και το Πεκίνο, με το δεύτερο να ζητά… «ειρηνική συνύπαρξη» από τις ΗΠΑ.

Το χρώμα της ελπίδας και του λαού δηλώνει παρόν και δυνατό. Και ακόμα που είστε… καιρός για χιονόπτωση και ιστορικό ρεκόρ για μήνα Μάιο, μετά από χρόνια, να ντύσει το Τρόοδος με λευκό πέπλο. Και σαν επιστέγασμα, στεφάνι να έχει βάλει επιτέλους ο Φειδίας της Στυλιάνας, με τον δικό του μοναδικό live streaming τρόπο. Μέχρι και η γειτόνισσα είδε όλα τα stories και έριξε άπειρο κλάμα… αφού το viral νιόπαντρο ζεύγος παραμένει «αδιάβαστο» στα λοιπά πολιτικά θέματα, κάτι που φαίνεται να οδηγεί σε πτώση στα νούμερα του.

Τις εντυπώσεις, πάντως, μάλλον τις έχει κλέψει η κυρία Αννίτα, που πάει… παντού! Με λεωφορείο, κυριολεκτικά παντού, αφού κατέβηκε σε κάθε τοπικό και επαρχιακό δρομάκι για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του κόμματος. Δεν άφησε πόλη και χωριό χωρίς χειραψία, αγκαλιές και μια καλή κουβέντα, την ώρα που άλλοι… αφαιρούν χειραψίες για εκκλησιαστικά ζητήματα, με το ΕΛΑΜ για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο και τελικά να αφαιρεί, για πειθαρχικούς και θρησκευτικούς λόγους, τον Κυριάκο Σάββα από το ψηφοδέλτιό του.

Σαν-τυ να λέμε, σε αναμονή του πορίσματος «Κράτος Μαφία» βρισκόμαστε, με ένα νέο «χαρτοπόλεμο» μεταξύ Προεδρικού και ΑΚΕΛ να σιγοψήνεται γύρω από την ξεχασμένη «φιλενάδα» για κάποιους, η οποία επιστρέφει στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας μας εκείνα που αξίζουν να ακουστούν στην πολιτική σκηνή του νησιού.

Τα πιο πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν αμφίρροπες μάχες. Λέτε αμφίρροπη να είναι και η τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα; Θα καταφέρουν οι «έτεροι» Λευκωσιάτες να ανατρέψουν τις τάσεις και να κάνουν την έκπληξη για συμμετοχή στην Ευρώπη;

Η τελική ευθεία αυξάνει τη σημασία των εξελίξεων, φέρνοντας μαζί της ένταση στην πολιτική και οργανωτικές κινήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας με τους «θυμωμένους» ψηφοφόρους, οι οποίοι ενδέχεται να ανατρέψουν τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.