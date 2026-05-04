Κατεχόμενα: Σε τροχιά έγκρισης η ρύθμιση για την εισαγωγή κεφαλαίων και το «ξέπλυμα χρήματος»

Ενώπιον της «βουλής» τέθηκε εκ νέου σήμερα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το «νομοσχέδιο» που είναι γνωστό ως «ρύθμιση για το ξέπλυμα χρήματος» και αφορά την εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό στην οικονομία των κατεχομένων. Η πρόταση για κατεπείγουσα συζήτηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Ο «υπουργός οικονομικών», Οζντεμίρ Μπερόβα, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είχε συζητηθεί σε πρώτο στάδιο στην αρμόδια επιτροπή, ωστόσο η διαδικασία ανεστάλη λόγω ανησυχιών που διατυπώθηκαν. «Κρίθηκε σκόπιμο να εμβαθύνουμε τις εργασίες ώστε να διαμορφωθεί ένα ορθό νομοθετικό πλαίσιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εισροή μετρητών αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα έσοδα.

Ο κ. Μπερόβα σημείωσε ότι το κείμενο εξετάστηκε εκ νέου την περασμένη Πέμπτη στην επιτροπή, παρουσία και εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ). Είπε ότι, παρά τις προβλεπόμενες φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις για την εισαγωγή μετρητών, δεν υπήρξε καμία υποχώρηση ως προς τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αποκαλούμενη «κεντρική τράπεζα» και την «ένωση τραπεζών», αποφασίστηκε όπως οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών σχολίων. Η νέα διατύπωση του νομοσχεδίου διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, επιτρέποντας την εισαγωγή όχι μόνο φυσικού χρήματος, αλλά και χρυσού, ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Ο κ. Μπερόβα υποστήριξε ότι ο επανασχεδιασμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και ελεγχόμενου συστήματος για την ενίσχυση της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό «νομοσχέδιο» είχε αποσυρθεί πριν από περίπου ένα έτος, υπό το βάρος του κινδύνου να ενταχθεί εκ νέου η Τουρκία στη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς τόσο η «κεντρική τράπεζα» όσο και η «ένωση τραπεζών» είχαν ταχθεί κατά των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Το επίμαχο νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής κεφαλαίων αδιευκρίνιστης προέλευσης στα κατεχόμενα, έναντι καταβολής φόρου.

