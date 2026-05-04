Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία - Αναφορές για δύο νεκρούς

Σε πλήθος έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο στη Λειψία της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα και να χάσουν τη ζωή τους ακόμη δύο.

Οι πρώτες πληροφορίες από γερμανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως το αυτοκίνητο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο, προκαλώντας τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα κατεστραμμένο VW SUV φέρεται να διέσχισε την περιοχή από την πλατεία Augustusplatz, μέσω της οδού Grimmaische Straße, με κατεύθυνση προς το Thomaskirchhof. Μάρτυρες αναφέρουν ότι στο όχημα βρισκόταν και άτομο πάνω στην οροφή του.

Τι αναφέρει για το περιστατικό με το αυτοκίνητο εκπρόσωπος της Αστυνομίας στη Λειψία

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. «Ένα αυτοκίνητο διέσχισε το κέντρο της πόλης», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο AFP, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει προς το παρόν συγκεκριμένο αριθμό τραυματιών. Όπως ανέφερε, η κατάσταση παραμένει «ασαφής».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Grimmaische Straße, έναν εμπορικό δρόμο που συνδέει την πλατεία Augustusplatz, όπου βρίσκεται το Gewandhaus, με την κεντρική αγορά της πόλης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του περιστατικού.

