ΗΠΑ: «Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει εμπορικά πλοία - Καταστράφηκαν έξι ιρανικά σκάφη»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία - Αναφορές για δύο νεκρούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι πρώτες πληροφορίες για το συμβάν στη Λειψία

Σε πλήθος έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο στη Λειψία της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα και να χάσουν τη ζωή τους ακόμη δύο.

Οι πρώτες πληροφορίες από γερμανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως το αυτοκίνητο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε πεζόδρομο, προκαλώντας τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα κατεστραμμένο VW SUV φέρεται να διέσχισε την περιοχή από την πλατεία Augustusplatz, μέσω της οδού Grimmaische Straße, με κατεύθυνση προς το Thomaskirchhof. Μάρτυρες αναφέρουν ότι στο όχημα βρισκόταν και άτομο πάνω στην οροφή του.

Τι αναφέρει για το περιστατικό με το αυτοκίνητο εκπρόσωπος της Αστυνομίας στη Λειψία

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. «Ένα αυτοκίνητο διέσχισε το κέντρο της πόλης», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο AFP, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει προς το παρόν συγκεκριμένο αριθμό τραυματιών. Όπως ανέφερε, η κατάσταση παραμένει «ασαφής».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Grimmaische Straße, έναν εμπορικό δρόμο που συνδέει την πλατεία Augustusplatz, όπου βρίσκεται το Gewandhaus, με την κεντρική αγορά της πόλης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΓΕΡΜΑΝΙΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΠΙΘΕΣΗΝΕΚΡΟΙΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα