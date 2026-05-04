Επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση - Αλλεπάλληλοι συναγερμοί στο Ντουμπάι

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι τέσσερα drone από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, χωρίς να κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα τρία καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι «ξέσπασε μεγάλη φωτιά» στο πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν.

Το απόγευμα της Δευτέρας ήχησε τρεις φορές στο Ντουμπάι ο συναγερμός στους κατοίκους ζητώντας τους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο.

تم رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.



وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.



وتنوه الوزارة الجمهور الكريم…

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι «εντοπίστηκαν τέσσερα περιφερόμενα πυρομαχικά [πρόκειται για τα drone αυτοκτονίας] που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ το τελευταίο έπεσε στη θάλασσα.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

Το υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές του και να επαληθεύει τα γεγονότα, καθώς και να τηρεί όλα τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας κατά τη λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων.

Πρώτες φωτογραφίες από τη Φουτζάιρα:





Πυρά προς αμερικανικά αντιτορπιλικά

Προειδοποιητικές βολές προς αμερικανικά αντιτορπιλικά επιβεβαίωσε ότι έριξε το Ιράν τη Δευτέρα (4/5) στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν ήδη το Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά «απενεργοποίησαν τα ραντάρ τους» στη Θάλασσα του Ομάν και επιχείρησαν να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Αμέσως μετά την επανενεργοποίηση των ραντάρ τους, εντοπίστηκαν και έλαβαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου από το ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης της εκεχειρίας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατός.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά αγνόησαν την προειδοποίηση, συμπλήρωσε, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

«Σε αυτό το στάδιο... το ιρανικό ναυτικό έστειλε άλλη μία προειδοποίηση εκτοξεύοντας πυραύλους κρουζ, ρουκέτες και προειδοποιητικά πλήγματα με μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στα εχθρικά πλοία», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Μπέσεντ: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στο Ορμούζ»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το «άνοιγμα» του Στενού του Ορμούζ, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη θαλάσσια οδό.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού», λέγοντας ότι πρόκειται για «διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

«Ανοίγουμε το Στενό. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή «πυρά μόνο όταν δεχθούμε πυρά».

Ο Αμερικανός υπουργός κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τους Αμερικανούς πολίτες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υποχωρήσουν γρήγορα μόλις αποκλιμακωθεί η κρίση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κίνα, ζητώντας από το Πεκίνο να ενισχύσει τον διπλωματικό του ρόλο και να στηρίξει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Όπως είπε, η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ θα είναι μια ευκαιρία για να ανταλλάξουν απόψεις και να προωθήσουν τη συναίνεση που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα.

CENTCOM: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Την ασφαλή διέλευση δύο εμπορικών πλοίων υπό αμερικανική σημαία από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/5) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ για την υποστήριξη Επιχείρησης Ελευθερία. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant…

Η ανακοίνωση της διέλευσης έγινε στον απόηχο της ανακοίνωσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κοντά στο νησί Τζασκ «αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις» του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) να σταματήσει. Το γεγονός ωστόσο διαψεύσθηκε λίγο αργότερα από τις ΗΠΑ.