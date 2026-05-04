Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο συντονισμός της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην ατζέντα του Eurogroup

Στον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης επικεντρώνεται η συνεδρίαση του Eurogroup που πραγματοποιείται τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν τα μέτρα που λαμβάνονται από τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, ενώ έχει προσκληθεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει στην αξιολόγηση των μέτρων μαζί με την Κομισιόν.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι βασικοί παράγοντες για την αξιολόγηση της οικονομικής επίπτωσης είναι η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης, επισημαίνοντας ότι η ένταση και η χρονική της έκταση θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή αντίδραση τους επόμενους μήνες.

Όπως επισήμανε, πέραν της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το πρόγραμμα της συνεδρίασης περιλαμβάνει επίσης ζητήματα που αφορούν τη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη, καθώς και τη συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό αντίκτυπο, ανέφερε ότι κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ήδη μέτρα, ενώ σε επίπεδο Eurogroup επιδιώκεται ο συντονισμός τους. Όπως είπε, σύμφωνα με την κατεύθυνση της Κομισιόν, τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, έχοντας ως επιδίωξη την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις για τη ναυτιλία και τις ασφαλιστικές εταιρείες, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί το Στενό του Ορμούζ να καταστεί σημείο ελέγχου ή περιορισμών στη διέλευση πλοίων.

Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα, ο Έλληνας Υπουργός τάχθηκε υπέρ της μεγαλύτερης συγκέντρωσης και των διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι απαιτούνται ισχυρότερες τράπεζες προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην τεχνολογία και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της συνεδρίασης θα εξεταστεί και ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, με έμφαση τόσο στις ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη όσο και στις προκλήσεις που προκύπτουν.

Ερωτηθείς για πιθανές συντονισμένες δράσεις, όπως η κοινή χρήση αποθεμάτων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται καμία επιλογή, σημειώνοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα μέτρα θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ