ΔΣΔ ΑΗΚ: Σε εξέλιξη η αξιολόγηση δεκάδων αιτήσεων για συστήματα αποθήκευσης

Εχουν εκδοθεί όροι σύνδεσης για 16 από τις 42 αιτήσεις που αφορούν υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα με ενσωμάτωση αποθήκευσης και οι αιτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ 29 MW, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) της ΑΗΚ, απαντώντας σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) έχει παραλάβει 33 αιτήσεις για αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Λόγω του μεγέθους των έργων και της ανάγκης δημιουργίας νέων Υποσταθμών Μεταφοράς με υψηλό κόστος, καταγράφεται περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον αποδοχής από πλευράς των επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις έχουν προωθηθεί στον ΔΣΔ για αξιολόγηση της δυνατότητας σύνδεσης μέρους της αιτούμενης εγκατεστημένης ισχύος στο δίκτυο Διανομής.

Ο ΔΣΔ έχει ολοκληρώσει τεχνοοικονομικές μελέτες για 6 από τις 33 αιτήσεις και τις έχει διαβιβάσει στον ΔΣΜΚ για την έκδοση όρων σύνδεσης. Για 5 περιπτώσεις έχει ήδη υπάρξει αποδοχή των τελικών όρων από τους αιτητές, με τα έργα να αφορούν συνολική ισχύ 60 MW και χωρητικότητα 190 MWh.

Οπως αναφέρεται περαιτέρω, σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η αξιολόγηση 27 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον ΔΣΜΚ, καθώς και ακόμη 26 αιτήσεων που κατατέθηκαν απευθείας στον ΔΣΔ και αφορούν υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα με αίτηση για ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν κυρίως συνδέσεις σε κορεσμένους Υποσταθμούς Μεταφοράς, όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα για νέες εγκρίσεις.

Ο Διαχειριστής αναφέρει ότι καταβάλλεται προσπάθεια για ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων το συντομότερο δυνατό, ενώ επισημαίνεται ότι αναμένεται από το Υπουργείο Ενέργειας η γνωστοποίηση των κριτηρίων ωριμότητας για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων, βάσει της πρόσφατης τροποποίησης του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, προκειμένου ο ΔΣΔ και ο ΔΣΜΚ να είναι σε θέση να προχωρήσουν στην έκδοση των απαραίτητων όρων σύνδεσης.

ΚΥΠΕ