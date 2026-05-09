«Περισσότερη Ευρώπη» το μήνυμα από τη Λευκωσία για την Ημέρα της Ευρώπης

«Η απάντηση είναι και παραμένει πάντα περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ενοποίηση, για μια Ένωση πιο ανεξάρτητη, στρατηγικά αυτόνομη», ανέφερε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης, εν μέσω γεωπολιτικών και γεωοικονομικών προκλήσεων που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα και τη συνοχή της Ένωσης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, παρουσία της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα, καθώς και εκπροσώπων διπλωματικών αποστολών, ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων αξιωματούχων.

Στον χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά ανέδειξε τη σημασία της 9ης Μαΐου ως ημέρας υπενθύμισης των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας πως «τιμούμε όλα όσα αντιπροσωπεύει το κοινό μας σπίτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα».

Η κ. Ραουνά χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση «ανυπέρβλητο ιστορικό επίτευγμα», σημειώνοντας ότι 76 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Σουμάν «παραμένει ένα μοναδικό οικοδόμημα ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας, σταθερότητας και προόδου». Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «η απάντηση είναι και παραμένει πάντα περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ενοποίηση, για μία Ένωση πιο ανεξάρτητη, στρατηγικά αυτόνομη».

Αναφερόμενη στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε πως «για έξι μήνες, 181 ημέρες, η καρδιά της Ευρώπης κτυπά πιο δυνατά στο νοτιοανατολικότερο άκρο της, από το τελευταίο υπό κατοχή κράτος μέλος της». Όπως είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται «μεθοδικά και αποτελεσματικά» για την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, από την άμυνα και την ασφάλεια, μέχρι την ενέργεια και την οικονομία.

Η κ. Ραουνά αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι «πραγματική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Συμπλήρωσε ακόμη ότι η ιδιότητα της Κύπρου ως κράτος μέλος αποτελεί «το ισχυρότερο εφόδιό μας στις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης».

Ακολούθως, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κώστας Καδής, χαρακτήρισε την Ημέρα της Ευρώπης «ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για όλους μας», επισημαίνοντας ότι υπενθυμίζει τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ένωση: «την ειρήνη, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, είπε ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και οι ευρύτερες γεωπολιτικές πιέσεις υπενθυμίζουν ότι η ειρήνη και η ασφάλεια απαιτούν διαρκή προσπάθεια, αλλά και ενότητα». Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει «να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, να προστατεύσει τη δημοκρατία και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της συνεχίζουν να απολαμβάνουν σταθερότητα, ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία».

Ο κ. Καδής αναφέρθηκε και στη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τον Ωκεανό, το οποίο υιοθετήθηκε πρόσφατα, «διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των θαλασσών μας». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, θα παρουσιαστούν στην Κύπρο δύο σημαντικές στρατηγικές, «η στρατηγική για την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων» και «η στρατηγική για τις νησιωτικές περιοχές».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Θέα Πιερίδου, επεσήμανε ότι η Ημέρα της Ευρώπης αποτελεί υπενθύμιση «μιας ιστορικής ιδέας και μιας κοινής πορείας, αυτής της ενωμένης Ευρώπης».

Όπως ανέφερε, η τελετή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Λευκωσία, «γιατί η σημαία της ενότητας υψώνεται σε μια πόλη που παραμένει διαιρεμένη». «Αυτή η αντίθεση δεν μειώνει τη σημασία της στιγμής, αντιθέτως την καθιστά ακόμα πιο ουσιαστική», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα «το παράδειγμα ειρήνης που φέρνει μαζί της η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει καταλυτικά και στην επίτευξη μόνιμης ειρήνης και εδώ στην Κύπρο μας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία σημείωσε ότι «η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη και η ασφάλειά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Νωρίτερα, στον δικό του χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, χαρακτήρισε τον Προμαχώνα Νταβίλα «συμβολικό σημείο συνάντησης του παρελθόντος με το μέλλον», επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει καθοριστικά στον μετασχηματισμό της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε, «η Λευκωσία σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσπάθειας», φιλοξενώντας δεκάδες ευρωπαϊκές συναντήσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε ζητήματα όπως η στεγαστική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη και η δικοινοτική συνεργασία.

«Η Λευκωσία είναι η τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ένα ζωντανό σύμβολο της ανάγκης για επανένωση, ειρήνη και συμφιλίωση», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει «κρίσιμος» για την πόλη και την Κύπρο συνολικά.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την έπαρση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προαύλιο του παλαιού Δημαρχείου, συνοδεία του ύμνου της ΕΕ «Ωδή στη Χαρά», τον οποίο ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ