Όταν πέθανε ο πρώτος επιβάτης, όλοι αγκάλιασαν τη χήρα του - Πέθανε και εκείνη μετά: Νέες λεπτομέρειες για το κρουαζιερόπλοιο του χανταϊού

Λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα εκτυλίσσονταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου αποτελεί επίκεντρο της επιδημίας του χανταϊού, έρχονται στο φως.

Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΥ χθες έκανε λόγο για συνολικά έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενός ζευγαριού Ολλανδών επιβατών και μιας Γερμανίδας που έχουν χάσει τη ζωή τους, του ιού αυτού που είναι γνωστός, αν και σπάνιος, και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ωστόσο ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός» έσπευσε να διαβεβαιώσει χθες ο ΠΟΥ. «Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε.

Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον θάνατου του Ολλανδού επιβάτη -Δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για χανταϊό

Ο Ρούχι Τσενέτ, ένας εκ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, μίλησε στην DailyMail και περιγράφει τη στιγμή που ο καπετάνιος του πλοίου ανακοινώνει τον θάνατο του 70χρονου επιβάτη.

«Ο καπετάνιος είπε ότι ήταν θλιβερό καθήκον του να μας ενημερώσει ότι ένας επιβάτης είχε πεθάνει τη νύχτα πριν. Είπε ότι ήταν πολύ τραγικό, αλλά οφειλόταν σε φυσικά αίτια, κάτι που τώρα γνωρίζουμε ότι ήταν λάθος. Είπε μάλιστα ότι ο γιατρός είχε πει ότι δεν ήταν μεταδοτικό και ότι το πλοίο ήταν ασφαλές», δήλωσε.

Ο Ρούχι θυμάται επίσης πώς όλοι έσπευσαν στη χήρα για να την παρηγορήσουν, καθώς τότε δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για τον θανατηφόρο ιό που και η ίδια έφερε. «Όλοι την λυπούνταν πολύ. Την αγκάλιαζαν και της μιλούσαν», είπε.

«Οι άνθρωποι απλώς προσπαθούσαν να τη στηρίξουν επειδή είχε χάσει τον σύζυγό της. Μας αποκαλούσε αγγέλους που την προστάτευαν. Ήταν μια πολύ ωραία, ευγενική γυναίκα, αλλά ίσως δεν ήταν το καλύτερο για τους ανθρώπους να την αγκαλιάζουν και να βρίσκονται τόσο κοντά της», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, όλα επέστρεψαν στους κανονικούς τους ρυθμούς και η ζωή στο πλοίο συνεχίστηκε με συναντήσεις, γυμναστήριο και δραστηριότητες.

Το πρώτο μέρος του ταξιδιού έφτανε προς το τέλος του και 30 επιβάτες από 12 χώρες, ανάμεσά τους η χήρα και ο Ρούχι ετοιμάζονταν να αποβιβαστούν στη Σάντα Έλενα και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

«Θυμάμαι ότι την ημέρα που αποβιβαστήκαμε δυσκολευόταν να περπατήσει», αναφέρει. Η γυναίκα πέθανε δύο ημέρες αργότερα, αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Μετά τον δεύτερο θάνατο, ήταν προφανές ότι υπήρχε ιός στο πλοίο, αλλά μέχρι τότε ήταν πολύ αργά. Δεν μας ενημέρωσαν σωστά και για 12 ημέρες δεν υπήρχαν καθόλου προφυλάξεις».

Το κρουαζιερόπλοιο πλέει αυτή στιγμή προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται αύριο, Κυριακή.

Η αποβίβαση των επιβατών πρέπει να γίνει κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη Δευτέρα, το «μοναδικό παράθυρο» ευκαιρίας λόγω των καιρικών συνθηκών, δήλωσε αξιωματούχος από την τοπική κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Πηγή: iefimerida.gr