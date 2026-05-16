Ποιο σχέδιο λύσης Γκουτέρες;

Μια εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο (24/5), ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, βλέπει τις δημοσκοπήσεις για να χαράξει τη δική του πορεία προς τις προεδρικές του 2028. Τα γκάλοπ δεν ευνοούν τα σχέδια του για επανεκλογή. Το ΔΗΚΟ, βασικό κόμμα που συμπορεύεται μαζί του, χάνει σημαντικό έδαφος και - πλην του ακροδεξιού ΕΛΑΜ - οι εταίροι του ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι, κινδυνεύουν να εκτοπιστούν από την Βουλή.

Η καθήλωση της επιρροής των παραδοσιακών κομμάτων της δεξιάς (ΔΗΣΥ) και της αριστεράς (ΑΚΕΛ) γύρω στο 20% δεν λειτουργεί υπέρ του Χριστοδουλίδη. Μετά τις βουλευτικές θα χρειαστεί να ξυπνήσουν από τον πολιτικό λήθαργο για να ανακάμψουν. Πολύ πιθανόν να εξετάσουν την προβολή δικών τους προεδρικών υποψηφίων, αν θέλουν να λογίζονται ακόμα “κόμματα εξουσίας”.

“One man show”

Η εποχή της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης λήγει. Ο Χριστοδουλίδης δεν θα μπορεί να κάνει κάθε μέρα “one man show”. Θα χρειαστεί να δώσει απαντήσεις για την κακή εσωτερική διακυβέρνηση (65%), τη δυσαρέσκεια των πολιτών (68%), τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις σε σοβαρά προβλήματα (75%) και την πεποίθηση ότι ο τόπος πάει σε λάθος κατεύθυνση (80%). To βαθύ γκρίζο δεν θα είναι εύκολο να γίνεται άσπρο!

Ο Χριστοδουλίδης είναι θορυβημένος, αλλά εμφανίζεται ως μη άμεσα ενδιαφερόμενος. “Τα προβλήματα του λαού δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα”, δηλώνει (10/5) και αιφνιδιαστικά αποφασίζει να ρίξει στο τραπέζι το εντελώς ξεχασμένο Κυπριακό - το τελευταίο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την υφήλιο. Στην τηλεόραση του “ΆΛΦΑ” (12/5) ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι “μέχρι το τέλος του 2026 μπορεί να είμαστε κοντά σε εξελίξεις που να οδηγήσουν σε ένα συνολικό σχέδιο λύσης…”

Εξελίξεις;

Το σενάριο δεν έγινε καθόλου πιστευτό! Δεν υπάρχει καμία τέτοια νύξη από τον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος, κατά τον Χριστοδουλίδη, “ξεκίνησε πρωτοβουλία”, διεξάγει “παρασκηνιακές διαβουλεύσεις” και “πήρε πράσινο φως από τον Ερντογάν”. Ο Χριστοδουλίδης, όμως, επιμένει: “μπορεί να κληθούμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις…”.

Το παρελθόν δείχνει ότι η επίκληση εξελίξεων στο Κυπριακό ήταν εργαλείο για τους Κυπρίους προέδρους, όχι για να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη, αλλά για να την χαλιναγωγήσουν. Το πιο διάσημο μοτίβο προέδρων είναι να διεκδικούν λύση του Κυπριακού στην …επόμενη θητεία τους. Έτσι πέρασαν 52 χρόνια…

Ο Χριστοδουλίδης επινοεί εξελίξεις στο Κυπριακό, ασχέτως αν τέτοιες δεν υποστηρίζονται από γεγονότα και το νησί είναι μπροστά σε πολλαπλά αδιέξοδα. Το μόνο γεγονός είναι ότι ο Χριστοδουλίδης, πρώτα ως δεξί χέρι του τέως προέδρου Αναστασιάδη και μετά πρόεδρος, σπατάλησε τη 10ετή θητεία του Γκουτέρες, διαλύοντας το διαπραγματευτικό τοπίο για να μπορεί να διαχειρίζεται τη διχοτομική στασιμότητα - πικρό συμπέρασμα, αλλά βγαίνει αντικειμενικά και αβίαστα από όλες τις εκθέσεις του ΟΗΕ.

Σκοτάδι

Ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης, έχει κόψει κάθε ουσιαστική πρόσβαση στο τι κάνει στο Κυπριακό από πολιτικούς αρχηγούς - ακόμα και από υψηλόβαθμους διπλωμάτες. Τώρα ισχυρίζεται ότι γίνονται “παρασκηνιακές συζητήσεις” που μπορεί να οδηγήσουν σε σχέδιο λύσης! Αλλά κρατά στο σκότος την κοινή γνώμη, καλλιεργεί διχαστική ρητορική και ούτε ένα οδόφραγμα στη γραμμή κατοχής δεν ανοίγει για να διευκολύνει την επικοινωνία των απλών ανθρώπων. Το μόνο που κάνει στο Προεδρικό είναι αυτοσχεδιασμούς με μικρό κύκλο από ομοϊδεάτες, εξ απορρήτων συνεργάτες του, διαρρέοντας “σενάρια λύσης” σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

Για 10 χρόνια, ο Γκουτέρες έστειλε στην Κύπρο ένα ειδικό σύμβουλο (Έσπεν Άιντα), δύο προσωπικούς απεσταλμένους (Τζέιν Λουτ, Μαρία Ολγκίν) και τρεις μόνιμα αποσπασμένους στην Κύπρο (Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, Κόλιν Στιούαρτ, Κασίμ Ντιάν). Αλλά κανείς δεν κατάφερε να αντιληφθεί τι ακριβώς επιδιώκει ο Χριστοδουλίδης για να κλειδώσει μια στρατηγική συμφωνία “από εκεί που έμεινε στο Κραν Μοντανά”.

Ο Γκουτέρες είναι έντονα επικριτικός προς τον Χριστοδουλίδη για τον τρόπο που μεταχειρίζεται την κοινή γνώμη και κατευθύνει τα ΜΜΕ. Με επιστολή τους (4/3) τρεις εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ τον κατηγόρησαν για διχαστική πολιτική στα ζητήματα ειρηνικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα Imagine). Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ουσιαστική δικοινοτική συνεργασία (εμπόριο, έργα υποδομής) και οι πρωτοβουλίες να φέρουν την Τ/κ Κοινότητα πιο κοντά στην ΕΕ, έχουν παγώσει από το 2017.

Διασυνδέσεις

Στην τηλεόραση του “Άλφα” ο Χριστοδουλίδης εμφανίζει τον Ερντογάν να “άναψε πράσινο φως” στον Γκουτέρες. Κατά τα λεγόμενά του, η επίλυση του Κυπριακού συνδέεται με άλλες ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ. Όμως, ο Χριστοδουλίδης δεν έδωσε κανένα δείγμα γραφής ότι αξιοποιεί ευρηματικά αυτού του είδους τις διασυνδέσεις. Τα γεωπολιτικά δεδομένα εντός Ευρώπης αλλάζουν δραματικά, η Τουρκία προσαρμόζει τη θέση της έναντι της ΕΕ με πολυεπίπεδες συμφωνίες με Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και με το Η.Β. Αντίθετα, το Κυπριακό έμεινε στο ψυγείο και ο Ελληνοτουρκικός διάλογος καρκινοβατεί. Η Κύπρος - και η Ελλάδα - εξαντλούν το θεσμικό πλεονέκτημα της ΕΕ, βάζοντας εμπόδια για τακτικούς λόγους. Καμία στρατηγική στόχευση δεν έχουν για να επιλύσουν τα προβλήματά τους (Κυπριακό, θαλάσσιες ζώνες). Μια ακατέργαστη ταύτιση με τα συμφέροντα του τυχοδιώκτη Νετανιάχου έχει επιβαρρύνει τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς της Μέσης Ανατολής, μεταφέροντάς τους στη μοιρασμένη Κύπρο.