Στην Κίνα σπεύδει ο Πούτιν μετά τον Τραμπ - Επίσημη επίσκεψη στις 19 και 20 Μαΐου

Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά από πρόσκληση που έλαβε από τον Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου συμπίπτει με την 25η επέτειο της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί και την βάση για τις διακρατικές σχέσεις.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν διμερή ζητήματα, τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Θα παραστούν επίσης στην τελετή έναρξης των Ετών Εκπαίδευσης Ρωσίας-Κίνας (2026-2027). Μετά τις συνομιλίες, οι ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση μαζί με μια σειρά διμερών διακυβερνητικών, διατμηματικών και άλλων συμφωνιών.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, Λι Τσιάνγκ, για να συζητηθούν οι προοπτικές εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.

Η επίσκεψη Τραμπ στο «τραπέζι»

Ήδη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε επιβεβαιώσει την Παρασκευή (15/6) ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το ταξίδι του Πούτιν στην Κίνα και εκκρεμούσε να «κλειδώσει» μόνο η ημερομηνία.

«Η ατζέντα είναι σαφής. Πρώτα και κύρια, πρόκειται για τις διμερείς μας σχέσεις, οι οποίες είναι ειδικές σχέσεις μιας προνομιακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά τη διάρκεια καθημερινής ενημέρωσης.

Η επίσκεψη αυτή, όμως, παρόλο που συμπίπτει με την 25η επέτειο μεταξύ των δύο χωρών, έρχεται σε μία ιδιαίτερα κομβική στιγμή λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ιστορική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Ο ίδιος ανέφερε πως ο Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα «ανταλλάξουν απόψεις» σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου ηγέτη με τον Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

«Ελπίζουμε να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες από πρώτο χέρι όταν θα βρεθούμε στην Κίνα», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το Moscow Times.

Η πρώτη φορά που φιλοξενείται Ρώσος και Αμερικανός ηγέτης τον ίδιο μήνα

Σύμφωνα, δε, με την κινεζική εφημερίδα South China Morning Post, οι διαδοχικές επισκέψεις Πούτιν και Τραμπ σηματοδοτούν την πρώτη φορά που η Κίνα θα φιλοξενήσει Ρώσους και Αμερικανούς ηγέτες για διμερείς συνομιλίες τον ίδιο μήνα.

Ο Πούτιν επισκέφθηκε την Κίνα τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής ηγετών. Η τελευταία φορά που ο επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε διμερείς συνομιλίες με τον Σι ήταν τον Μάιο του 2024, λίγο μετά την επανεκλογή του.

