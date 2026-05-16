Η ρευστότητα των επικείμενων εκλογών

Με τις τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης είναι φανερό ότι οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής μετατρέπονται στην πιο αβέβαιη και ρευστή, ίσως, εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Το βασικό χαρακτηριστικό των επερχόμενων εκλογών δεν είναι μόνο η αμφίρροπη μάχη για την πρώτη θέση αλλά κυρίως η βαθιά αναδιάταξη του ίδιου του κομματικού συστήματος, το οποίο μεταβαίνει από ένα μοντέλο σχετικής σταθερότητας σε ένα πολυκομματικό και περισσότερο απρόβλεπτο περιβάλλον.

Με βάση και την τέταρτη στη σειρά δημοσκόπηση της Noverna για λογαριασμό του «Πολίτη», η σημαντικότερη τάση που καταγράφεται είναι η σταδιακή αποδυνάμωση του παραδοσιακού δικομματισμού μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Για δεκαετίες τα δύο κόμματα κυριαρχούσαν απόλυτα στο πολιτικό σκηνικό, συγκεντρώνοντας ποσοστά που ξεπερνούσαν άνετα το 65%. Σήμερα, όμως, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύσκολα θα προσεγγίσουν αθροιστικά ακόμη και το 50%, ίσως μείνουν και στο 45%, γεγονός που αποτυπώνει τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης προς τα παραδοσιακά κόμματα.

Παράλληλα, η μάχη της πρωτιάς παραμένει ανοιχτή, με τον ΔΗΣΥ να εμφανίζεται οριακά μπροστά από το ΑΚΕΛ στις τελευταίες μετρήσεις, χωρίς ωστόσο να μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, το ΕΛΑΜ φαίνεται να παγιώνεται ως τρίτη πολιτική δύναμη, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση μεγάλου μέρους της κοινωνίας αλλά και τα φοβικά σύνδρομα των πολιτών. Την ίδια στιγμή το ΔΗΚΟ εξακολουθεί να αποτυπώνει μια σοβαρή αδυναμία να αντέξει την πίεση τόσο από την Ακροδεξιά όσο και από τους νέους κομματικούς σχηματισμούς. Μια τάση η οποία έχει επαναληφθεί από δεκάδες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, η διαφοροποίηση της οποίας προφανώς συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυναμική των νέων πολιτικών σχηματισμών, της Άμεσης Δημοκρατίας, του ΑΛΜΑ αλλά και του Volt Cyprus, τα οποία διεκδικούν με αξιώσεις κοινοβουλευτική παρουσία και ενισχύουν περαιτέρω τον πολυκερματισμό της πολιτικής σκηνής.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι σε ορισμένες μετρήσεις προσεγγίζουν, όπως και στη σημερινή έρευνα της Noverna, περίπου το 20%. Η τελική τους στάση θα επηρεάσει όχι μόνο τη μάχη της πρωτιάς αλλά και το εύρος της διασποράς των κομμάτων στη νέα Βουλή.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, αφορά την επόμενη μέρα. Όλα δείχνουν ότι η νέα Βουλή θα είναι πολυκομματική, με επτά ή ακόμη με περισσότερα κόμματα, γεγονός που θα καταστήσει δύσκολη τη δημιουργία σταθερών κοινοβουλευτικών συνεργασιών. Έτσι, το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών δεν είναι μόνο ποιος θα έρθει πρώτος αλλά κατά πόσον θα μπορέσει να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας με κυρίαρχο θέμα τα αδιέξοδα στο Κυπριακό.