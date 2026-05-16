Στεφάνου: Ανοικτός στη συζήτηση για την διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής

Ο ουσιαστικός στόχος του ΑΚΕΛ στις Βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου είναι να είναι πιο ισχυρό στην νέα Βουλή, «για να είναι πιο ισχυρή η φωνή της κοινωνίας», με καλύτερο αποτέλεσμα από το 22% των τελευταίων Βουλευτικών του 2021, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ του κόμματος δηλώντας ανοικτός στη συζήτηση για την διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής, την οποία όμως δεν συσχετίζει με τις Προεδρικές του 2028.

Στην συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ενόψει των Βουλευτικών, τις τελευταίες για τον ίδιο από τη θέση του ΓΓ, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι ο ως ΓΓ του κόμματος έχει την πρώτη και την τελευταία ευθύνη, αλλά οι αξιολογήσεις κι εκτιμήσεις στο ΑΚΕΛ γίνονται συλλογικά.

Το διακύβευμα

Για το ΑΚΕΛ, είπε ο ΓΓ του, το διακύβευμα είναι να βγει πιο ισχυρή η φωνή της κοινωνίας στη Βουλή και για να γίνει αυτό πρέπει να είναι πιο ισχυρό το ΑΚΕΛ στη νέα Βουλή. «Γιατί το ΑΚΕΛ εκπροσωπεί, εργάζεται, εξυπηρετεί, υπερασπίζεται και προωθεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί το ΑΚΕΛ δεν κεφαλαιοποιεί την κοινωνική δυσαρέσκεια και την οικονομική πίεση που υπάρχει, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ κεφαλαιοποιεί και οι θέσεις του προσλαμβάνονται από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, γι’ αυτό και σε δημοσκοπήσεις με ποιοτικούς δείκτες το ΑΚΕΛ με διαφορά κατατάσσεται ως το κόμμα που είναι πιο κοντά στους εργαζόμενους, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους, στη νέα γενιά. Πάντοτε υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της αναγνώρισης μιας ταυτότητας, του χαρακτήρα (ενός κόμματος) από την κεφαλαιοποίηση σε ψήφους, όπου υπεισέρχονται κι άλλοι παράγοντες, ανέφερε.

Ο στόχος

Από τις δημοσκοπήσεις, πρόσθεσε, φαίνεται ότι το ΑΚΕΛ είναι πολύ κοντά στο να υλοποιήσει τον εκλογικό στόχο που έχει θέσει για να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που είχε το 2021.

Στην ερώτηση τί σημαίνει καλύτερο, ο κ. Στεφάνου υπενθύμισε ότι το 2021 το ΑΚΕΛ πήρε 22,34%. «Για μας δεν είναι διακύβευμα η πρωτιά – αν βεβαίως προκύψει καλώς να ορίσει – αλλά μπορεί να είσαι πρώτος με ποσοστό κάτω από αυτά που είχες το ’21. Γι’ αυτό και δεν έχουμε θέσει την πρωτιά (ως στόχο), αλλά έναν πολύ πιο ουσιαστικό στόχο, να είμαστε πιο ισχυροί στη νέα Βουλή».

Τα ψηφοδέλτια

Στην ερώτηση εάν δεν εκλέγουν πρόσωπα από την κοινωνική συμμαχία, θα θεωρηθεί το άνοιγμα αυτό ως αποτυχία, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι το ποιοι θα εκλεγούν στη Βουλή θα το ορίσει ο κόσμος. Όμως, είπε, το εγχείρημα της κοινωνικής συμμαχίας έχει πετύχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου το 30% των εκλεγμένων με το ΑΚΕΛ προέρχεται από την κοινωνική συμμαχία. Ανέφερε επίσης ότι στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ για τις Βουλευτικές το 20% προέρχεται από την κοινωνική συμμαχία κι αυτό «αποτελεί θετική εκτίμηση».

Ερωτηθείς για την ανανέωση στα ψηφοδέλτια με παρουσία μεγάλου ποσοστού γυναικών και νέων, και κατά πόσο θα θεωρηθεί ανανέωση εάν επανεκλεγούν πολλοί υφιστάμενοι Βουλευτές, ο κ. Στεφάνου επανέλαβε ότι οι επιλογές του κόσμου θα γίνουν σεβαστές. Η ανανέωση, είπε, θα εκφραστεί και μέσα από το κόμμα, άλλες πρωτοβουλίες και η προσπάθεια για ανανέωση θα συνεχιστεί.

Στην ερώτηση εάν υπάρχει αριθμός εδρών που θα θεωρηθεί είτε επιτυχία, είτε αποτυχία κι αν συμβεί το δεύτερο ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι στο ΑΚΕΛ έτσι κι αλλιώς, οι αξιολογήσεις και εκτιμήσεις γίνονται συλλογικά και οι ευθύνες είναι συλλογικές. «Εγώ ως Γενικός Γραμματέας του κόμματος πάντοτε έχω την πρώτη και την τελευταία ευθύνη. Όμως οι ευθύνες πάντοτε αποδίδονται είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο, συλλογικά από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος». Θεωρεί, πρόσθεσε, ότι η αξιολόγηση και η συζήτηση στην ΚΕ του ΑΚΕΛ μετά τις Βουλευτικές θα είναι «για το θετικό αποτέλεσμα που θα έχει το ΑΚΕΛ».

Κυπριακό

Το ΑΚΕΛ, δήλωσε ο ΓΓ του, έχει πάντοτε ως πρώτη και κεντρική προτεραιότητα τη λύση του Κυπριακού. «Είναι πεποίθησή μας ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης, που δεν είναι σταθερή και διολισθαίνει όλο και περισσότερο προς το χειρότερο, αποτελεί μια μόνιμη πηγή κινδύνων για τον τόπο και τον λαό μας, Ε/κ, Τ/κ, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους. Αυτή την πηγή κινδύνων πρέπει να την εξαλείψουμε». Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό, είπε, είναι να πετύχουμε λύση στο Κυπριακό, η οποία θα αναιρεί όλα τα κατοχικά τετελεσμένα, θα τερματίζει την τουρκική κατοχή, θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, συνέχισε, στο πλαίσιο της συμφωνημένης βάσης για λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Η προεδρία της Βουλής

Για την Προεδρία της Βουλής, ανέφερε ο κ. Στεφάνου, το ΑΚΕΛ θα συζητήσει με ανοικτούς ορίζοντες, μη αποκλείοντας την διεκδίκηση της θέσης με δικό του υποψήφιο. Το πιο λογικό και σοβαρό, πρόσθεσε, είναι να το συζητήσουν μετά τις Βουλευτικές, αφού δουν τα ισοζύγια δυνάμεων και ποιες προοπτικές υπάρχουν.

Κληθείς να διευκρινίσει τί εννοεί με τις «προοπτικές», ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι αφορά την θέση του Προέδρου της Βουλής. «Εμείς δεν συσχετίζουμε το θέμα της Προεδρίας της Βουλής με τις Προεδρικές εκλογές». Στην ερώτηση «γιατί;», απάντησε «επειδή δεν έχουμε την προσέγγιση ν’ ανταλλάσσουμε την Προεδρία της Βουλής με την Προεδρία της ΚΔ. Άλλα τα δεδομένα για τον ΠτΒ κι άλλα τα δεδομένα για τον ΠτΔ».

Οι προτεραιότητες του ΑΚΕΛ στη νέα Βουλή

Στην ερώτηση ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες του ΑΚΕΛ στη νέα Βουλή, ο Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι θα έχουν πρώτη προτεραιότητα αυτό που ονομάζουν «από τους λίγους στους πολλούς», εξηγώντας ότι μέσα από τις πρωτοβουλίες τους και εκεί κι όπου συνταγματικά μπορούν, να εγκριθούν νόμοι που θα μεταφέρουν τον συσσωρευμένο πλούτο στα χέρια λίγων, προς την κοινωνία, ώστε να υπάρχει καλύτερος καταμερισμός.

Σημείωσε ότι έχουν ήδη κατατεθειμένη πρόταση νόμου για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των υπερκερδών εταιρειών ΑΠΕ. Για να προστατέψουν την κοινωνία από την ακρίβεια και το κόστος ζωής «που είναι σημαντικός πυλώνας για μας» - πρόσθεσε – θα επιμείνουν στη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από το 19% στο 5%, στον τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα αλλά κι άλλες πρωτοβουλίες που θ’ αναλάβουν με στόχο την ελάφρυνση των πολιτών από το κόστος ζωής, τον έλεγχο της αισχροκέρδειας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους προς όφελος των νέων οικογενειών για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και γενικά, είπε, για να μπορέσουν οι πολίτες να νιώσουν ότι έχουν την απαραίτητη στήριξη και θαλπωρή από το κράτος.

Ανεξαρτήτως του ισοζυγίου δυνάμεων που θα προκύψει στη νέα Βουλή, συμπλήρωσε, το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να κάνει αυτό που διαχρονικά έκανε, να βάζει τις θέσεις του τεκμηριωμένα, ν’ αναζητά συναινέσεις και συνεργασίες. Και το πώς θα συμπεριφερθεί η κάθε πολιτική δύναμη, πρόσθεσε, θα φανεί την ώρα της ψηφοφορίας, αν θα ψηφίζει υπέρ της αυθαιρεσίας των τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων ή θα ψηφίζει νομοθεσίες για την κοινωνία προς όφελος της κοινωνίας.

Ερωτηθείς εάν το ΑΚΕΛ έχει γέφυρες επικοινωνίας με τα άλλα και κυρίως τα νέα κόμματα, ο κ. Στεφάνου είπε ότι με τα νέα κόμματα δεν έχουν, αλλά θα το επιδιώξουν με την νέα Βουλή. «Επικοινωνία δεν σημαίνει απαραίτητα και συνεργασία, αλλά χωρίς επικοινωνία και συζήτηση πώς μπορείς να φτάσεις σε συναινέσεις και συναντιλήψεις σε διάφορα ζητήματα, που πρέπει να υπάρχει;»

Οι τελευταίες Βουλευτικές ως ΓΓ ΑΚΕΛ

Ερωτηθείς εάν είναι οι τελευταίες Βουλευτικές εκλογές για τον ίδιο ως ΓΓ του ΑΚΕΛ, απάντησε ότι πρόθεσή του είναι να «συνταξιοδοτηθώ στο επόμενο συνέδριο». Κληθείς να πει ποια θα ήθελε να είναι η παρακαταθήκη του Στέφανου Στεφάνου στο ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι θα ήθελε να συνεχίσει το ΑΚΕΛ «να έχει ζωντάνια, προοπτική και δύναμη, να συνεχίσει τουλάχιστον άλλα 100 χρόνια», επισημαίνοντας ότι φέτος το ΑΚΕΛ γίνεται 100 χρόνων.

Κι αυτό, κατέληξε ο κ. Στεφάνου, δείχνει ότι το ΑΚΕΛ κάτι κάνει σωστά, έχει ισχυρά κοινωνικά ερείσματα και απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις της κάθε εποχής «για να μπορεί να διατηρεί αυτή την ζωντάνια κι αυτή την προοπτική».