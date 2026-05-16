Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Σύμφωνα με έρευνα της ΕΕ για την έμφυλη βία, 36% των γυναικών στην Κύπρο έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής τους, ενώ 40% έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα επίσης με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά την περίοδο 2020 -2025, καταχωρήθηκαν 18.000 καταγγελίες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή 2.000 καταγγελίες τον χρόνο! Κατά τα άλλα…σαν την Κύπρον εν έσhει!
- Όταν οι επίδοξοι σωτήρες μας παρανομούν: Οι υπερμεγέθεις πινακίδες κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων με τις οποίες οι υποψήφιοι εθνοπατέρες μας διαφημίζουν τα βαθυστόχαστα οράματά τους (και την ακαταμάχητη γοητεία τους!) με αποτέλεσμα να αποσπούν την προσοχή των οδηγών, δεν είναι επικίνδυνες και παράνομες; Ποιος θα βάλει τάξη; Οι…παρανομούντες μήπως, μόλις εκλεγούν;!
- Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Χατζηστυλιανού στον “Πολίτη” της 4ης Μαΐου ότι, ενώ η Βουλή έχει αυτοδιαλυθεί και δεν υφίσταται ως Σώμα από τις 23 Απριλίου, εντούτοις και οι 56 βουλευτές, δηλαδή…ούλλοι τους(!), θα λάβουν και τον Μάιο αντιμισθία ύψους, περίπου €6.000 καθαρά, έκαστος! Επιπλέον, θα τουλουππίσουν και από €700 για οδοιπορικά! Και δεν βρέθηκεν ούτε ένας να πει “εν αντροπή σιόρ”...Αλλά, ποια είπαμε είναι τα ιδανικά του έθνους; “Φάτε να φάμεν”, “Από ‘φαν έφαν”, “Ξένος κώλος σhίλλιες φατσιές”...Ε νισάφιν πκιον τα γέρημα...
- Το ΑΚΕΛ κατηγορεί ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ότι συνεννοούνται προκειμένου να συνεργαστούν με το ΕΛΑΜ για την προεδρία της Βουλής. Μα το ΔΗΚΟ, σύντροφοι;...Εν δυνατόν;! Μα έννεν με τούτους που “αγωνιστήκατε στα ίδια μετερίζια”, σε σημείο που μέχρι και τον Τάσσο εφκάλετε που τη ναφθαλίνη, μαζί συγκυβερνήσατε, μαζί ψηφίσατε “Όχι”, χωρίς μάλιστα ποτέ να διαφωνήσετε ούτε όταν “ο άνθρωπος που άλλαξε σιόρ” μιλούσε για “νενέκηδες” και “περιρρέουσα ατμόσφαιρα”, ούτε όταν δήλωνε ότι “the present situation is the second best solution”; Ή μήπως θα αρνηθείτε να συμμαχήσετε εκ νέου με το ΔΗΚΟ, αν αντί του ΔΗΣΥ…καϊλίσει σας εσάς;...
- Επειδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει-και πολύ σωστά-ότι “οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις και προσεγγίσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον πολίτη και τη χώρα”, ποιά είναι η δική του “ξεκάθαρη” τοποθέτηση και προσέγγιση αναφορικά με την προεκλογική διαφημιστική πινακίδα που ανάρτησε το ΕΛΑΜ με το ομοφοβικό σύνθημα “Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια”;
- Μπορεί το “Σήκω Πάνω“, όπως ονόμασε το κόμμα που ίδρυσε, να ακούεται σαν το “Δεύρο Έξω” του Χριστού στον Λάζαρο…σημασία όμως έχει ότι το όραμα του Χριστόφορου Τορναρίτη, άλλως “Never Surrender”, φθάνει, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, “μέχρι και το Προεδρικό”. Αν επήρεν ο νους του αέρα; Γιατί ο Χριστοδουλίδης εν πιο ικανός που λλέου του, οξά η Φιλίππα είναι πιο σικ ή λλιόττερο κιτς που τη Ραμόνα Φίλιπ! Άλλωστε, τι πιο ιδανικό twin γι’ αυτόν τον τόπο από τον Never Surrender στην προεδρία της Δημοκρατίας και τον Φειδία στην προεδρία της Βουλής;!
- Η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, αποδέχτηκε διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πάει καθηγήτρια. Καιρός ήταν αφού όποιου θέματος επιλήφθηκε στο υπουργείο, έκαμέν τα πίλλιες! Πάντως αν οι επιδόσεις της ως εκπαιδευτικού είναι ανάλογες με εκείνες που επέδειξε ως υπουργός…κατύσhη τους μιτσιούς! Ο μόνος τρόπος να μεν μείνουν ιδίαν τάξη είναι…να προϊβαστούν!
- “Το όνομα της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, δόθηκε σε σχολική αίθουσα που εγκαινίασε πρόσφατα στο Λύκειο Σολέας Ευρύχου”! Προτομή…πότε θα της κάμουν;! Όταν το όνομα ενός/μιας υπουργού δίνεται σε σχολική αίθουσα, γιατί να μην δοθεί και το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ίδιο το σχολείο ή τουλάχιστον...στη δεξαμενή που εγκαινίασε τον περασμένο Νοέμβρη στην Κλαυδιά Λάρνακας;! Ή γιατί να μην δοθεί και το όνομα της Πρώτης Κυρίας στην πέργκολα που εγκαινίασε πέρσι τον Ιούνιο στην Κυπερούντα;! Ζαττίν, “Ταμείο της Φιλίππας” ιδρύσαμε…στην “Πέργκολα της Φιλίππας” θα κωλώσουμε;