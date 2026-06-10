H αξία του ανοιχτού πολιτικού διαλόγου

Η προεκλογική εκστρατεία που προηγήθηκε των εκλογών της 24ης Μαΐου ήταν, σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, μια από τις πιο μια από τις πιο επιδερμικές εκστρατείες των τελευταίων χρόνων. Όπως επισήμανε μια ανάλυση στην τελευταία εβδομάδα πριν από την κάλπη, δεν υπήρξε σοβαρή συζήτηση για το στεγαστικό, την ενέργεια, την οικονομία ή τα γεωπολιτικά ζητήματα. Ακόμη και η διαφθορά, το ζήτημα που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση για μήνες, υποβαθμίστηκε σε αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ κομμάτων, χωρίς κανείς να διατυπώσει τι θα έκανε στην πράξη γι' αυτήν. Η πολιτική είχε καταντήσει παιχνίδι εντυπώσεων.

Αυτό το χάσμα, ανάμεσα στην οργή που κυκλοφορούσε στη δημόσια σφαίρα και στις επιλογές που γίνονταν στο παρασκήνιο της κάλπης, αποκαλύπτει κάτι ουσιαστικό για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο πολιτικός λόγος στην Κύπρο. Η δυσαρέσκεια που δεν βρίσκει συνεκτικό διέξοδο δεν εδραιώνεται. Αναζητά και βρίσκει το κανάλι που είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή: έναν YouTuber με μια διαδραστική εφαρμογή, έναν πρώην γενικό ελεγκτή που παρουσιάζεται ως ο μόνος έντιμος άνθρωπος στο δωμάτιο, ένα ακροδεξιό κόμμα που έχει μάθει να μιλά τη γλώσσα των αποκλεισμένων καλύτερα από την αριστερά που κάποτε την εκπροσωπούσε. Όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν κοινή ρίζα: μια πολιτική συζήτηση που έχει πάψει να επεξεργάζεται την πραγματικότητα με αρκετή σαφήνεια ώστε οι πολίτες να μπορούν να δρουν συλλογικά βάσει αυτής.

Η πολιτική θεωρία έχει αναλύσει διεξοδικά τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Όταν τα κανάλια μέσα από τα οποία οι πολίτες υποτίθεται ότι εμπλέκονται με την πολιτική πραγματικότητα διαστρεβλώνονται ή εγκαταλείπονται, το κενό γεμίζει αναπόφευκτα με κάτι άλλο. Η λαϊκιστική λογική, δηλαδή η κατασκευή ενός ενιαίου λαού απέναντι σε μια διεφθαρμένη και αδιάφορη ελίτ, δεν εμφανίζεται τυχαία. Είναι σύμπτωμα ενός δημοκρατικού λόγου που έχει πάψει να επιτελεί τον ρόλο του. Τα αποτελέσματα στην Κύπρο αναδεικνύουν ταυτόχρονα πολλαπλές εκδοχές αυτής της δυναμικής: ένα εθνικιστικό κόμμα που τρέφεται από ανασφάλεια, ένα αντισυστημικό κίνημα χτισμένο στην ψηφιακή εμβέλεια παρά στο πολιτικό πρόγραμμα, και ένα αφήγημα για τη διαφθορά που βρήκε ευρεία απήχηση αλλά δεν μεταφράστηκε σε συνεκτική εκλογική επιλογή. Καθεμία από αυτές τις εκδοχές είναι διαφορετική απόκριση στην ίδια υποκείμενη αποτυχία.

Αυτό που καθιστά το ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην Κύπρο είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί η πολιτική επικοινωνία. Οι εκστρατείες στις πρόσφατες εκλογές στηρίχθηκαν κυρίως στην εικόνα, στην προσωπικότητα και στο σκάνδαλο, παρά στη σύγκριση ουσιαστικών προτάσεων πολιτικής. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτάχυναν αυτή την τάση, ευνοώντας την επιπολαιότητα και την αγανάκτηση αντί της ανάλυσης, και διαμορφώνοντας περιβάλλοντα πληροφόρησης όπου ο πολίτης τείνει να βλέπει επιβεβαιωμένες τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις του παρά να τις αμφισβητεί. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκλογικό σώμα συναισθηματικά φορτισμένο και ταυτόχρονα πληροφοριακά ανεπαρκώς εξυπηρετούμενο.

Εδώ ακριβώς καθίσταται αναγκαία η αξία της δομημένης δημόσιας ανάλυσης. Η ακαδημαϊκή έρευνα για την πολιτική συμπεριφορά, όταν παρουσιάζεται και συζητείται δημόσια, επιτελεί κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε η προεκλογική επικοινωνία ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιβραδύνει τη συζήτηση αρκετά ώστε να διακρίνουμε ανάμεσα σε αυτό που δείχνουν τα δεδομένα και σε αυτό που θέλουμε να δείχνουν. Εισάγει τεκμήρια σε χώρους όπου κατά κανόνα εκτοπίζονται. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου ένα βίντεο παραπληροφόρησης μπορεί να οδηγήσει σε παραίτηση προτού επαληθευτεί έστω και ένα γεγονός, και όπου οι εκλογικές εκστρατείες έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από την ουσία ώστε να χρειάζεται να κατασκευαστούν ειδικά εργαλεία για να επανέλθει η σύγκριση πολιτικών θέσεων στη δημόσια συζήτηση, αυτή η λειτουργία έχει δομική σημασία.

Το ζήτημα του Κυπριακού και η φθίνουσα απήχησή του στους νεότερους ψηφοφόρους αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της αναγκαιότητας του ανοιχτού διαλόγου. Η γενεακή αλλαγή εντάσσεται άβολα σε ένα πολιτικό σύστημα του οποίου οι κομματικές ταυτότητες, οι συμμαχίες και η συναισθηματική αρχιτεκτονική οικοδομήθηκαν σε μεγάλο βαθμό γύρω από το εθνικό ζήτημα. Να αναγνωριστεί αυτή η αλλαγή δημόσια, με στοιχεία, μπροστά σε κοινό, είναι διαφορετική πράξη από το να αφεθεί να αναδύεται ως ανώνυμη τάση μέσα στα εκλογικά αποτελέσματα.

Η ίδια λογική ισχύει για το ζήτημα της διαφθοράς. Η δημόσια αγανάκτηση γι' αυτήν ήταν ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της προεκλογικής περιόδου. Το γεγονός ότι δεν μετουσιώθηκε σε ψήφους για τα κόμματα που ρητά διεκδικούσαν λογοδοσία δεν αποδεικνύει ότι η αγανάκτηση ήταν επιφανειακή. Αποδεικνύει ότι η αγανάκτηση από μόνη της, χωρίς το αναλυτικό υπόβαθρο που θα τη μετέτρεπε σε πολιτική επιλογή, καταλήγει να διαλύεται ή να εκτρέπεται αλλού.

Ο ανοιχτός δημόσιος λόγος, θεμελιωμένος στην έρευνα και απαλλαγμένος από τα κίνητρα που διαστρεβλώνουν την προεκλογική επικοινωνία, είναι ένα από αυτά τα εργαλεία. Η Κύπρος διαθέτει την ακαδημαϊκή ικανότητα γι' αυτό. Εκείνο που χρειάζεται είναι περισσότερες ευκαιρίες να τη χρησιμοποιήσει.