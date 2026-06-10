ΕΟΑ Λάρνακας: Διακοπή παροχής νερού αύριο σε περιοχές της Ορόκλινης και των Λευκάρων

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ΕΟΑ Λάρνακας: Διακοπή παροχής νερού αύριο σε περιοχές της Ορόκλινης και των Λευκάρων

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Ο ΕΟΑΛ σημειώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των περιοχών.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, από τις 07:00 μέχρι τις 15:00, θα υπάρχει διακοπή της παροχής πόσιμου νερού στο Βορειοδυτικό τμήμα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορόκλινης, στην επαρχία Λάρνακας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης δικτύου, καθώς και σε μέρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πάνω Λευκάρων, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του έργου Πλακόστρωσης Δρόμου στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη, στα Πάνω Λεύκαρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας).

Ο ΕΟΑΛ σημειώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των περιοχών.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών, μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης, ενώ σημειώνεται ότι η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο μας.

Ο ΕΟΑ ζητεί συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

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