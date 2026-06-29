Αγαπημένη μου Σεβκιούλ στο καλό

Αποχαιρετώ με πόνο, βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη την απόλυτη Κύπρια Σεβκιούλ Ουλουτάγκ. Μια σπουδαία γυναίκα, μια γενναία φωνή ανθρωπιάς και ειρήνης, μια φίλη δική μου και της Κύπρου ολόκληρης. Η Σεβκιούλ δεν έψαξε ποτέ απλά ιστορίες. Έψαξε τους ανθρώπους πισω από αυτές. Μέσα από τις έρευνες, τα άρθρα και τα βιβλία της για τους αγνοούμενους της Κύπρου, κράτησε ζωντανή τη μνήμη και έδωσε αξιοπρέπεια και σε πολλές περιπτώσεις απαντήσεις σε οικογένειες που κουβαλούσαν για δεκαετίες τον πόνο της αναμονής και της άγνοιας. Το έργο της αναγνωρίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που την τίμησε για τη συμβολή της στην ειρήνη, την αλληλοκατανόηση και τη συμφιλίωση. Η μεγαλύτερη όμως βράβευσή της ήταν η αγάπη και ο σεβασμός που κέρδισε από όσους γνώρισαν το έργο και το μεγαλείο της ψυχής της. Αγάπησε την Κύπρο χωρίς σύνορα και συρματοπλέγματα. Πίστεψε πως αυτός ο τόπος μπορεί να ξαναβρεί τον κοινό δρόμο του και αγωνίστηκε με θάρρος για την επανένωση, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Σεβκιούλ, η φωνή σου θα μείνει μαζί μας. Οι αγώνες σου θα είναι φάρος για τις δικές μας προσπάθειες Σε ευχαριστούμε για την ανθρωπιά, για την αλήθεια σου και για την αγάπη σου σε αυτή τη μικρή πατρίδα που τόσο αγάπησες και τίμησες. Καλό σου ταξίδι.