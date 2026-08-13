Η Γερμανία δίνει νέες υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες - Πρόσβαση σε κινητά, υπολογιστές και άμεση παρέμβαση

Εγκρίθηκε από το γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την εκτεταμένη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών της Γερμανίας.

Η εφημερίδα Welt αναφέρει ότι παρά την έγκριση του νομοσχεδίου, η συζήτηση για τις νέες αρμοδιότητες των σχετικών Υπηρεσιών συνεχίζεται ακόμη, καθώς τίθενται ζητήματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κοινοβουλευτικού ελέγχου και επικίνδυνης εμπλοκής της αστυνομίας στη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών.

Βασικά σημεία της μεταρρύθμισης είναι:

-Σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων ή εκστρατείας παραπληροφόρησης η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) θα μπορεί να παρεμβαίνει στην τεχνολογική υποδομή μιας ξένης χώρας.

-Συνεργάτες της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος θα μπορούν σε αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις να εισβάλουν σε σπίτια προκειμένου να εξουδετερώνουν συστατικά για κατασκευή εκρηκτικών υλών.

-Η BND και η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος θα μπορούν να έχουν μυστική πρόσβαση σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές και να διαβάζουν τα αποθηκευμένα δεδομένα.

- Η μέθοδος της «παρακολούθηση από την πηγή» διευρύνεται, ώστε οι μυστικές υπηρεσίες να καταγράφουν κρυπτογραφημένα μηνύματα απευθείας από την εκάστοτε υπό παρακολούθηση συσκευή.

- Για πρώτη φορά, οι υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούν, σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, να λαμβάνουν οι ίδιες μέτρα, αντί απλώς να διερευνούν ενδεχόμενους κινδύνους και να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές.

Σφοδρή κριτική στο νέο νομοσχέδιο ασκήθηκε από τον επικεφαλής του κόμματος των Φιλελευθέρων/FDP, Βόλφγκανγκ Kουμπίκι, κυρίως ως προς τον κίνδυνο της διεύρυνσης των κρατικών εξουσιών και της ενδεχόμενης αποδυνάμωσης της ‘αρχής του διαχωρισμού’ μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και της αστυνομίας.

Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο πολιτικός των Σοσιαλδημοκρατών/ SPD Γιοχάνες Σετσλ. Ο Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου και μέλος των Πρασίνων, Kονσταντίν φον Νοτς, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης δράσης των πρακτόρων, ενώ το κόμμα της Αριστεράς Die Linke επέκρινε αυστηρά την κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ αστυνομίας και μυστικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ