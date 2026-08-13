Στη Θέουτα ο Μπρούνερ με αποστολή της Frontex και Europol για την κρίση στα σύνορα - Σε εφαρμογή το Σύμφωνο Μετανάστευσης

Στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, βρίσκεται ο επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, όπου πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη μαζί με κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Frontex, της Europol και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, όπως επιβεβαίωσε κατά τη σημερινή ενημέρωση Τύπου της Κομισιόν, εκπρόσωπος του σώματος, Γκιγιόμ Μερσιέ.

«Χθες, ο Επίτροπος Μπρούνερ δημοσίευσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας ότι κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων των υπηρεσιών της Κομισιόν βρισκόταν ήδη στη Θέουτα, χθες και σήμερα», ανέφερε ο Μερσιέ, διευκρινίζοντας ότι στόχος της αποστολής είναι να κατανοήσει από πρώτο χέρι τις ανάγκες επί τόπου και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τις ισπανικές αρχές.

Όπως είπε ο Μερσιέ, η Κομισιόν επιχειρεί να συγκεντρώσει πληροφορίες «για τις ανάγκες και να συνεχιστεί τη συζήτηση με τις αρχές επί τόπου», είπε, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχεται τις τελευταίες ημέρες προς τις ισπανικές αρχές. Πρόσθεσε ότι η στήριξη αυτή συνεχίζεται σε συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Frontex και η EUAA, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εντείνουν τις προσπάθειές τους επί τόπου.

Ερωτηθείς κατά πόσο η Κομισιόν λαμβάνει σοβαρά υπόψη προειδοποίηση του μαροκινού Υπουργείου Εσωτερικών για ενδεχόμενο νέο κύμα μεταναστών ξημερώματα Δεκαπενταύγουστο, ο εκπρόσωπος απάντησε ότι για την Κομισιόν απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. «Δεν πρόκειται για συγκεκριμένη ημερομηνία. Πρόκειται για την ενίσχυση των συνόρων μας και τη διασφάλιση των επιστροφών», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθημερινά, σε στενό συντονισμό με τις ισπανικές και τις μαροκινές αρχές.

«Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και χρειάζεται να ενισχύσουμε τα σύνορά μας ενόψει γεγονότων που θα μπορούσαν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, κάθε μέρα του χρόνου, δεν αφορά συγκεκριμένη ημερομηνία». Επιπλέον, αναφερόμενος στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην περίπτωση της Θέουτα, υπενθύμισε ότι από τις 12 Ιουνίου το Σύμφωνο βρίσκεται σε ισχύ και ότι η Κομισιόν συνεργάζεται με τις ισπανικές αρχές για την ορθή εφαρμογή του, έχοντας στη διάθεσή της τα εργαλεία του Συμφώνου για τη διαχείριση και της τρέχουσας κατάστασης.

Σχετικά με την κατάσταση επί τόπου, ο Μερσιέ ανέφερε ότι Ισπανία και Μαρόκο συνεργάζονται στενά για την αποτελεσματική διαχείριση των επιστροφών όσων εισήλθαν παράνομα στη Θέουτα από το Μαρόκο, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η παράτυπη μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ισπανία έχει έως τώρα αποτραπεί. «Η προσδοκία μας εδώ είναι όσοι παραμένουν παράνομα στη Θέουτα να επιστρέφουν», τόνισε, επαναλαμβάνοντας αργότερα πιο κατηγορηματικά ότι «η προσδοκία είναι ότι όποιος έχει εισέλθει παράνομα στη Θέουτα θα επιστραφεί».

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Ισπανία λαμβάνει ήδη σημαντική στήριξη και χρηματοδότηση από τα κονδύλια Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, μέρος των οποίων έχει ήδη διατεθεί ειδικά για τη Θέουτα. Διευκρίνισε ότι η τεχνική αποστολή εμπειρογνωμόνων στον θύλακα συμφωνήθηκε με τις ισπανικές αρχές και υπενθύμισε ότι ο Επίτροπος Μπρούνερ είχε δηλώσει έτοιμος να μεταβεί στη Θέουτα από την αρχή των γεγονότων, ενώ η επίσκεψη αυτή έρχεται σε διαφορετικό στάδιο της κρίσης, με στόχο να αποτυπωθούν οι ανάγκες επί τόπου και οι επόμενες κινήσεις στήριξης.

Ως προς τα σχόλια του Υπουργού Δικαιοσύνης του Μαρόκου, ο οποίος είχε αναφερθεί σε προβλήματα στον επαναπατρισμό και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού της συμφωνίας έκδοσης με την Ισπανία, ο Μερσιέ σημείωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, «όμως αυτή η εργασία πρέπει να συνεχιστεί» με βάση τους ισχύοντες κανόνες επιστροφής. Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ζήτημα «διμερές θέμα ανάμεσα σε δύο χώρες», για το οποίο η Κομισιόν δεν σχολιάζει, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία της μέχρι τώρα συνεργασίας για τον έλεγχο της κατάστασης και για ασφαλείς επιστροφές, στην οποία η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ