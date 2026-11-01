Αγώνας εντός των τειχών του σχολείου

Άξιοι

Ως επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης, ο οποίος αξιολογούσα καθηγητές για πολλά χρόνια, τονίζω χωρίς δισταγμό ότι η πλειονότητα των καθηγητών είναι άξιοι και έχουν τα προσόντα να προσφέρουν πολύ περισσότερα. Δυστυχώς το μέγιστο πρόβλημα, μεταξύ άλλων, που ταλανίζει γενικά την Παιδεία και ορθώνει ανυπέρβλητα εμπόδια στην περεταίρω ανέλιξη ικανών εκπαιδευτικών, είναι το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο είναι ισοπεδωτικό και στερεί ικανούς εκπαιδευτικούς από το κίνητρο για περισσότερη προσπάθεια.

ΥΠΑΝ και συντεχνίες πρέπει να τα βρουν πριν είναι πολύ αργά. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται τους καθ’ όλα άξιους εκπαιδευτικούς της ενεργά αναμεμειγμένους στα της εκπαίδευσης δρώμενα, για να ανοίξουν νέοι ορίζοντες για το εκπαιδευτικό λειτούργημα σε μια ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία.

Το βαρύ φορτίο

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται ένα βαρύ φορτίο και αυτό δεν είναι άλλο από τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους που θα οδηγήσει στην επανένωση της πατρίδας μας. Οι καιροί επιβάλλουν την καλλιέργεια κουλτούρας για ειρηνική συμβίωση μακριά από εθνικισμούς ούτως ώστε η νέα γενιά να μπορέσει να ζήσει και να εργαστεί ειρηνικά με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες της μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαστε σίγουροι ότι η προσπάθεια θα γίνει ελπίζοντας σε μια λειτουργική λύση από Κυπρίους για Κυπρίους. Αν υπάρξει ναυάγιο, τουλάχιστον όλοι μας θα έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη ότι δώσαμε τον αγώνα τον καλό.

Το φως της γνώσης

Οι εκπαιδευτικοί πέρα από το προαναφερθέν βαρύ φορτίο που επωμίζονται, πρέπει να γνωρίζουμε, ότι είναι αυτοί που κράτησαν άσβεστο το φως της γνώσης στο βωμό της ιστορίας και των οποίων η προσφορά στους αγώνες αυτού του λαού κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και της Βρετανικής αποικιοκρατίας για ελευθερία, παιδεία και αξιοπρέπεια, δόθηκε με κόπους και θυσίες. Οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην παιδεία της πατρίδας μας, ευρισκόμενοι πάντοτε επί των επάλξεων για αγώνες, όταν η πατρίδα τους καλούσε να προσφέρουν τις ανεκτίμητες υπηρεσίες τους.

Παρόντες το 1974

Όμως, με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυστυχώς, και είναι από τα αρνητικά όσον αφορά την προσφορά των εκπαιδευτικών, η παιδεία, η εθνικιστική παιδεία, «κόλλησε» στην ένωση και με εθνικιστές εκπαιδευτικούς στην πλειονότητά τους, η τότε γενιά ανατράφηκε με το «καλός Τούρκος, νεκρός Τούρκος» και « Ελλάς-Κύπρος-Ένωση» κόντρα στο σύνταγμα του 1960. Το καταστροφικό αποτέλεσμα αναδύθηκε το 1974 με την προδοσία και εισβολή.

Στα πέτρινα χρόνια της εισβολής του 1974 ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα σε εκείνη τη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε στην παιδεία μας, ήταν αποφασιστικός και η συνεισφορά τους ανεκτίμητη. Και όμως παρόλα αυτά τα ανυπέρβλητα εμπόδια, οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου έδωσαν το παρόν τους στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας για αναδιοργάνωση και για μια ακόμη φορά απέδειξαν την αφοσίωση τους στη παιδεία του τόπου, δουλεύοντας σκληρά και κατορθώνοντας το ακατόρθωτο λειτούργησαν τα σχολεία το Σεπτέμβρη του ’74.

Το χρέος

Η μάχη της παιδείας συνεχίζεται μια και η παιδεία, όπως ένας ζωντανός οργανισμός, συνέχεια αλλάζει και προσαρμόζεται σε νέες απαιτήσεις και καταστάσεις. Αυτό προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου πρέπει πάντα να είναι «εν εγρηγόρσει» για να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις που απαιτούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, πάντοτε παλεύοντας σκληρά για την επιτέλεση του έργου τους και την αυτοβελτίωση τους, αγωνιζόμενοι να μεταλαμπαδεύσουν στις νέες γενιές τις ακατάλυτες αξίες του αγαθού της ειρήνης μέσω της επανένωσης της πατρίδας μας.

Κλείνω με τον δρα Grilbert Highet ο οποίος στο βιβλίο του «The Art of Teaching» τονίζει ότι «όλοι διδάσκουμε». Πράγματι, το σημείο αυτό του Dr Gilbert αναφέρεται σ’ όλους αυτούς που αν και όχι δάσκαλοι «εξ επαγγέλματος» έχουν θετικά επηρεάσει τον τρόπο ζωής άλλων, δίνοντας πάντα το καλό παράδειγμα. Είναι αληθινά θεμελιώδους σημασίας αν όλοι προσπαθούσαμε να διδάξουμε, είναι σίγουρο ότι το ο κόσμος μας, αν όχι «αγγελικά πλασμένος», θα ήτανε τουλάχιστον υποφερτός.

*ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού