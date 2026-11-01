Νέο Χωριό: Τίμησαν τη μνήμη των ηρώων Βάσου Παναγή, Γεώργιου Αναστάση και Γεώργιου Στυλιανού

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πολιτών, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη θυσία και την προσφορά των τριών ηρώων, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και του χρέους της κοινωνίας να τιμά όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους πεσόντες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τελέστηκε επίσης δέηση για την ανεύρεση του αγνοούμενου Γεώργιου Παρασκευά, με την ευχή να δοθεί τέλος στην αγωνία των οικείων του και να υπάρξουν απαντήσεις για την τύχη του.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες του Νέου Χωριού, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη και η θυσία τους θα παραμείνουν ζωντανές στη συλλογική συνείδηση και την ιστορική πορεία του τόπου,καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς.