«Παράθυρο» επαναπροσέγγισης με την ΕΕ για τη Βρετανία: Προσφέρει έως 80.000 θέσεις σε νέους Ευρωπαίους, ενώ φουντώνει η συζήτηση για επιστροφή στην Ένωση

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλούνται σήμερα οι Times, η βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να αυξήσει σημαντικά την προσφορά της, ανεβάζοντας από τις 50.000 στις 75.000 – 80.000 τις ετήσιες θέσεις που θα διατίθενται σε νέους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα αφορά νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών, οι οποίοι θα μπορούν να διαμένουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στη Βρετανία για διάστημα έως και τριών ετών.

Πρόκειται, πάντως, για ένα σύστημα ελεγχόμενης και ποσοτικά περιορισμένης κινητικότητας και όχι για επιστροφή στην ελεύθερη μετακίνηση πολιτών που ίσχυε πριν από το Brexit. Από την πλευρά τους, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να ανέλθει το ετήσιο όριο στους 100.000 συμμετέχοντες, γεγονός που δείχνει ότι η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Η νέα βρετανική πρόταση αποσκοπεί στην υπέρβαση του αδιεξόδου ενόψει της συνόδου, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, μεταξύ άλλων για τα δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και για τα αντίστοιχα δικαιώματα εργασίας των Βρετανών πολιτών στην ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για τη μελλοντική σχέση του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες αποκτά ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, καθώς η πρώην υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς τάσσεται πλέον ανοιχτά υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άρθρο της στους Sunday Times, υποστηρίζει ότι το Brexit κατέστησε τη χώρα οικονομικά φτωχότερη, ασθενέστερη και λιγότερο ασφαλή, ενώ εκφράζει τη στήριξή της στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, να ανοίξει τη συζήτηση για την επαναπροσέγγιση με την ΕΕ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους επανένταξης. Ωστόσο, δεν προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοια εξέλιξη, ούτε αναφέρεται σε συγκεκριμένη διαδικασία, όπως η διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος.

πηγή: ERTNEWS