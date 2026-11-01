Στη Σερβία ανατροπή, στην Κύπρο οικολογικό πισωγύρισμα

Η σημασία αυτής της εξέλιξης δεν βρίσκεται στην εξιδανίκευση των νικητών. Η διακυβέρνηση θα δοκιμάσει τις αντοχές, τις δεσμεύσεις και τη συνοχή τους. Βρίσκεται στο ότι νέοι άνθρωποι αμφισβήτησαν έμπρακτα την ιδέα πως η πολιτική ανήκει αποκλειστικά στους επαγγελματίες της εξουσίας. Απέναντι στην πελατειακή εξάρτηση και στην απαξίωση των θεσμών, πρόταξαν τη συμμετοχή, την επιμονή και την απαίτηση για δικαιοσύνη.

Η Κύπρος δεν είναι Σερβία. Έχει διαφορετική Ιστορία, θεσμούς και πολιτικές συνθήκες. Ωστόσο, το ερώτημα αφορά και εμάς, για πόσο ακόμη θα αντιμετωπίζουμε την ανακύκλωση προσώπων, πρακτικών και εξυπηρετήσεων ως αναπόφευκτη κανονικότητα; Η ανανέωση της πολιτικής σκηνής δεν μπορεί να εξαντλείται στην ηλικία των υποψηφίων ή στην αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής τους παρουσίας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής κουλτούρας, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστικό άνοιγμα της λήψης αποφάσεων στην κοινωνία.

Σε αυτή τη συζήτηση, η απουσία των Οικολόγων από τη νέα Βουλή αποτελεί σοβαρό πισωγύρισμα. Όχι επειδή κάποιο κόμμα δικαιούται εξ ορισμού κοινοβουλευτική παρουσία. Ούτε επειδή οι πολίτες οφείλουν να ψηφίζουν σύμφωνα με τις δικές μας προσδοκίες. Αποτελεί πισωγύρισμα επειδή, την εποχή της κλιματικής κρίσης, απουσιάζει μια αυτοτελής πολιτική φωνή που τοποθετεί συστηματικά την οικολογία στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Σε έναν τόπο που δοκιμάζεται από λειψυδρία, καύσωνες, πυρκαγιές και πίεση στα οικοσυστήματα, η πράσινη πολιτική αφορά την ίδια την καθημερινότητα. Αφορά το νερό που πίνουμε, το κόστος ενέργειας, την υγεία, τη γεωργία, τον τουρισμό και την ασφάλεια των παιδιών μας. Η απουσία της από το Κοινοβούλιο αποδυναμώνει τη δυνατότητα να συνδέονται αυτά τα ζητήματα σε μια συνεκτική πολιτική πρόταση.

Και σαν να μην αρκούσε αυτό, η προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος παραδόθηκε στο ΕΛΑΜ. Ένα κόμμα που έχει δεχθεί δημόσια συγκεκριμένη πολιτική καταγγελία για άρνηση της κλιματικής κρίσης, απέκτησε κεντρική θεσμική θέση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η αντίφαση είναι βαθιά. Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί σεβασμό στην επιστήμη, διεθνή συνεργασία και σχεδιασμό που υπερβαίνει τον επόμενο εκλογικό κύκλο.

Οι προεδρίες των επιτροπών δεν είναι διακοσμητικοί τίτλοι. Επηρεάζουν την ημερήσια διάταξη, την ανάδειξη προβλημάτων και την ένταση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όσοι αντιμετώπισαν αυτή την κατανομή ως συνηθισμένη αριθμητική διευθέτηση οφείλουν να εξηγήσουν ποια περιβαλλοντική προτεραιότητα υπηρέτησαν. Η κοινοβουλευτική δύναμη ενός κόμματος δεν απαλλάσσει τα υπόλοιπα από την ευθύνη των επιλογών τους.

Το σερβικό παράδειγμα υπενθυμίζει ότι η δημοκρατική ανανέωση χρειάζεται οργάνωση και κοινωνικές συμμαχίες. Για την κυπριακή οικολογία, το καθήκον είναι συγκεκριμένο, αυτοκριτική χωρίς εσωστρέφεια, παρουσία δίπλα στους πολίτες, χώρος στους νέους και προτάσεις που απαντούν στις πραγματικές τους αγωνίες. Η επιστροφή της πράσινης φωνής πρέπει να κερδηθεί μέσα στην κοινωνία.

Αυτό σημαίνει ανοικτές διαδικασίες, συνεργασία με επιστήμονες, νέους εργαζομένους και τοπικές πρωτοβουλίες, αλλά και καθαρές δεσμεύσεις που μπορούν να ελεγχθούν. Οι πολίτες χρειάζονται λόγους να εμπιστευθούν ξανά την πολιτική. Χρειάζονται να βλέπουν ποιος υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον όταν συγκρούεται με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, ποιος επιμένει όταν σβήνουν οι κάμερες και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη για τις δικές του αποτυχίες. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει να ολοκληρωθούν οι κομματικοί υπολογισμοί. Ούτε η δημοκρατία ανανεώνεται μόνη της.

*Μέλους Κινήματος Οικολόγων