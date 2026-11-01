Υπό έλεγχο σε 12 λεπτά δασική πυρκαγιά στη Φλάσου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά ξέσπασε στις 14:23 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:35, προτού επεκταθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ