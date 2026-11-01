Δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή «Λαχάνες», εντός των ορίων της κοινότητας Φλάσου στην επαρχία Λευκωσίας, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε 12 λεπτά.
Υπό έλεγχο σε 12 λεπτά δασική πυρκαγιά στη Φλάσου
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή «Λαχάνες» και κατασβέστηκε προτού επεκταθεί, έπειτα από άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά ξέσπασε στις 14:23 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:35, προτού επεκταθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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