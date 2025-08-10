Πού κουρεύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Ο Πρόεδρός μας μαθαίνει από τους καλύτερους. Για παράδειγμα, επέλεξε ένα λαϊκό κουρείο στα Λατσιά, το Therapis Barber, να πάει για κούρεμα και μάλιστα φωτογραφήθηκε. Αυτά τα έκανε και ο πέμπτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Χριστόφιας. Πήγαινε για κούρεμα σε ένα λαϊκό κουρείο εκεί στην οδό Ρηγαίνης και πλήρωνε 10 ευρώ για περιποίηση κάππας. Με τον Χριστοδουλίδη ο Χριστόφιας έχει μια σχέση και μια διαφορά:

Ο Χριστοδουλίδης πληρώνει επίσης φθηνά δηλαδή 15 ευρώ για λαϊκό κούρεμα. Από την άλλη, βέβαια, ο Χριστόφιας ήταν original λαϊκός τύπος. Ο Χριστοδουλίδης είναι η ελαφρολαϊκή του εκδοχή. Ο Χριστόφιας πήγαινε στη Ρηγαίνης μια φορά τον μήνα να κουρευτεί. Έξω από το κουρείο μαζευόταν κόσμος να τον δει και να τον χαιρετίσει. Κουρευόταν, ξυριζόταν, έκανε χειραψίες και μιλούσε για τις προοπτικές της Ομόνοιας να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Χριστοδουλίδης πήγε στα Λατσιά για να φωτογραφηθεί. Κάποιοι, που τον είδαν, είχαν να λένε για την πυρκαγιά και την ανικανότητα της κυβέρνησής του. Αυτά τα έλεγαν και για τον Χριστόφια αλλά μετά το Μαρί. Ο Χριστοδουλίδης πάντως βελτιώνεται, αν και δεν φαίνεται να έχει μέλλον για φωτογραφίσεις σε κουρεία αφού οι τρίχες, ξεκινώντας από το κούτελό του, άρχισαν να τον εγκαταλείπουν, μεγεθύνοντας σταθερά τη φωτάδα του. Τέλος πάντων κατάργησε και το ξύρισμα, αφήνοντας κάτι μούζες στις παρειές του τις οποίες λανσάρει για μούσι. Το μούσι του βασικά είναι όπως τις υποσχέσεις του. Καθόλου αξιόπιστες.

Θα περίμενε κάποιος να δει κάτι πιο κοντά σε Αναστασιάδη από πλευράς Χριστοδουλίδη. Αλάς, δεν πήρε τίποτα από τον μέντορά του, τον Νίκο Μεσοβουνιώτη, πέραν του ότι και οι δύο λαδκιάζουν κάθε πρωί τα μαλλιά τους. Το μόνο κούρεμα εξάλλου που γνώριζε ο Αναστασιάδης ήταν το τραπεζικό, όταν κούρεψε πρώτο νούμερο χιλιάδες επενδυτές και καταθέτες στην Κύπρο το 2013. Με το κανονικό κούρεμα από παρπέρη μάλλον δεν είχε καμία σχέση από ένα σημείο και μετά. Τα μαλλιά του, προφανώς ύστερα από θαύμα, έμειναν σταθερά έως στάσιμα. Ούτε μεγάλωναν ούτε έπεφταν ούτε οι τρίχες άσπριζαν. Προφανώς τυγχάνει της προστασίας του Αγίου Τιμοθέου που είναι προστάτης των δερματικών παθήσεων και της τριχόπτωσης. Ο κ. Αναστασιάδης έχει και άλλους προστάτες άγιους, όπως ο άγιος Μόδεστος, ο οποίος προστατεύει τους πολιτικούς χωρίς τρόπους. Σταθερά μέγας προστάτης του είναι βέβαια και τώρα και πάντα ο άγιος Βονιφάτιος.

Ο Σπύρος

Έμαθε κάτι από τον Σπύρο Κυπριανού ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Σαφεστατα και έμαθε. Είναι ικανός να σου μιλά μια ώρα χωρίς να λέει τίποτα. Ο Σπύρος μιλούσε 45 λεπτά επίσης, για να μας εξηγήσει «ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και κυρίως δεν γνωρίζουμε πού πάμε».

Ταξίδι για το άγνωστο με τον Σπύρο, ταξίδι με βάρκα την ελπίδα και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο μόνος στόχος για τον οποίο ελπίζει είναι να επανεκλεγεί το 2028. Το παράδειγμα του Αναστασιάδη είναι πάντα εκεί. Την πρώτη πενταετία κατσιαρίζουμε, τη δεύτερη σάζουμε την πάντα μας. Αν τα καταφέρει, θα είναι μόλις ο τρίτος Πρόεδρος από τους οκτώ μέχρι σήμερα που κατάφερε να εκλεγεί για δεύτερη πενταετία. Πρώτος ήταν ο Μακάριος, δεύτερος ο Κληρίδης και τρίτος με προστάτες τον άγιο Μόδεστο και τον άγιο Βονιφάτιο ο Νίκος Αναστασιάδης.

Θα ρωτούσε κάποιος τι έμαθε από τον Τάσσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Σίγουρα τον θαύμαζε για τις σχέσεις του με διεθνείς επιχειρηματίες όπως ο Μιλόσεβιτς και για τους υψηλούς τζίρους που έκανε το δικηγορικό του γραφείο. Ο Χριστοδουλίδης έχει μάθει κάτι -όπως και ο Τάσσος- ότι μεγάλο μέρος της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου είναι η οικονομική του επιφάνεια. Αν έχει λεφτά και συνάμα μυαλό μπορεί να κάνει περίπου ό,τι θέλει. Για αυτό ο Νίκος Χριστοδουλίδης αγωνίζεται. Στα επόμενα 5-6 χρόνια να μπορεί να ζει με άνεση και αξιοπρέπεια. Μπορεί και να το έχει καταφέρει. Εμείς του το ευχόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό για έναν πατέρα να μπορεί να στέλνει τα παιδιά του για σπουδές όπου θέλουν, να μπορεί στις διακοπές τους να ενοικιάζουν έπαυλη και σκάφος 40 ποδών για ξέγνοιαστες βουτιές σε απομονωμένες παραλίες στον Αργοσαρωνικό.

Ο Μακάριος

Αφήσαμε τελευταίο τον Μακάριο τον οποίον ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θέλει να μιμηθεί στα πάντα. Κατ' αρχάς είναι και αυτός Παφίτης, οπότε ανεβαίνει ο πήχης. Ο Μακάριος, γιος του Μούσκου που την Παναγιά, ο Νίκος άγγονας του Σκαρτήλη που τη Γεροσκήπου. Και οι δύο ξεκίνησαν ως παπαδάκια. Ο Μακάριος στο μοναστήρι του Κύκκου, ο Νίκος στον ναό της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου. Και οι δύο έμαθαν στο αντίδωρο από μικροί. Όποιος μάθει στο δωρεάν αντίδωρο νομίζει ότι του χρωστά όλος ο κόσμος. Και οι δύο μπήκαν από μικροί στην εξομολόγηση. Ο Μακάριος βεβαίως δεν έλεγε μια αλήθεια στον ηγούμενο του Κύκκου διότι τότε έδερναν στα μοναστήρια, οπότε έμαθε πώς να δουλεύει την κοινότητα των μοναχών του μοναστηριού. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους εξομολόγους του επίσης τους δουλεύει. Τους λέει ό,τι θέλουν να ακούσουν κι αυτοί στη συνέχεια κυκλοφορούν και λένε πόσο καλό παιδί είναι. Κάπως έτσι έβγαλε το καλό όνομα αφού από νωρίς έμαθε και εκπαιδεύτηκε να δουλεύει τους πάντες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Έμαθε να δουλεύει έναν ολόκληρο λαό, μέχρι που ο αθεόφοβος έκλεψε και διάβασε για δική του την ομιλία Κασουλίδη. Από τότε ξεκίνησε η κατρακύλα.