Εγκαινιάστηκε με επιτυχία η εικαστική έκθεση της Πολιτιστικής Κίνησης ex-Artis

Με ιδιαίτερη επιτυχία εγκαινιάστηκε η εικαστική έκθεση σύγχρονης τέχνης «ECO ART: Aqua Memoria – Αντίλαλοι ενός ιερού λόφου», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στον ιστορικό λόφο της Φάμπρικας στην Κάτω Πάφο, μια διοργάνωση της Πολιτιστικής Κίνησης ex-Artis σε επιμέλεια Catherine Louis Nikita.

Η έκθεση, που αποτελεί μέρος της σειράς των πρότζεκτ ECO ART, αναδεικνύει την ιστορία του τόπου και τον σημαντικό ρόλο του νερού, μέσα από site-specific καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε εξωτερικούς χώρους και υπόγειους θαλάμους.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Μαρκέλλα Νεοκλέους, Πρόεδρος της ex-Artis και μέλος της ομάδας παραγωγής της έκθεσης, η οποία καλωσόρισε το κοινό, παρουσίασε τη δράση της Πολιτιστικής Κίνησης και ευχαρίστησε θερμά χορηγούς, υποστηρικτές και καλλιτέχνες.

Ακολούθως, η Ντανιέλλα Μούγιαννου, Αντιπρόεδρος της ex-Artis, και εμπνεύστρια των πρότζεκτ ECO ART, μίλησε για την σημασία της τέχνης στη δημιουργία διαλόγου για τα ζητήματα διατήρησης, προστασίας και ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων και του οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τόσο το περιβάλλον, όσο και την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Τόνισε τη σημασία της διαφύλαξης του λόφου της Φάμπρικα ως ζωντανού πολιτιστικού και πνευματικού τοπίου.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Δρ Ευστάθιος Ράπτου, Λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων, εκπροσωπώντας το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στην αρχαιολογική σημασία του λόφου, στις συνεχιζόμενες ανασκαφές και στον ιστορικό του ρόλο στην αρχαία «Νέα Πάφο».

Στη συνέχεια, η επιμελήτρια της έκθεσης, Δρ Catherine Louis Νικήτα, παρουσίασε τα έργα, προσκαλώντας το κοινό σε μια περιήγηση που συνδέει την τέχνη με την ιστορία και τη μνήμη του τόπου, ευχόμενη η έκθεση να αποτελέσει έναυσμα για βαθύτερη γνωριμία με τον λόφο και την προστασία του από τους αρμόδιους φορείς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες δόθηκαν στην Δρα. Claire Balandier, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αβινιόν και Διευθύντρια της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Πάφο, για την επιστημονική της καθοδήγηση.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες — Έλενα Δανιήλ, Μαριάννα Κωνσταντή, Miriam McConnon, Θέκλα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Σάββα, Ρήνος Στεφανή και Susan Vargas καθώς και εκατοντάδες επισκέπτες.

Το κοινό περιλάμβανε Κύπριους και ξένους που ζουν στην Πάφο, εκπροσώπους ακαδημαϊκών ινστιτούτων και άλλων αρχαιολογικών αποστολών, μέλη των τοπικών αρχών, φιλότεχνους, καθώς και πολλές οικογένειες.

Η ζωντανή και πολυπληθής παρουσία τους δημιούργησε μια εορταστική και ζεστή ατμόσφαιρα στο λόφο της Φάμπρικας, στις σπηλιές και εξωτερικά στο λόφο, θυμίζοντας τις μεγάλες διοργανώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης κατά το 2017.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με κρασί στην κορυφή του λόφου, όπου οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Πάφου.

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ ECO ART: AQUA MEMORIA, θα λειτουργήσει πρόγραμμα εικαστικής αγωγής για μαθητές Γυμνασίου, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον εικαστικό παιδαγωγό Μάρκο Σωτηρίου, ειδικά για τα έργα και τη φιλοσοφία της έκθεσης.

Τα σχολεία Παγκύπρια μπορούν να οργανώσουν επισκέψεις μαθητών στην έκθεση, στο πλαίσιο του μαθήματος της Τέχνης. Λεπτομέρειες και πληροφορίες έχουν σταλεί στα σχολεία.

Στην έκθεση, στα έργα έχουν τοποθετηθεί QR codes, μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν μέσω του τηλεφώνου τους να βρουν πληροφορίες για την ιστορία του λόφου και την φιλοσοφία κάθε έργου.

Οι επισκέπτες καλούνται να περιηγηθούν στον χώρο, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδρομή και να ανακαλύψουν τα έργα σύγχρονης τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στον αρχαιολογικό χώρο.

Στον αρχαιολογικό χώρο της Φάμπρικας υπάρχουν ανασκαφές σε εξέλιξη.

Οι διοργανωτές παρακαλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί για τη δική τους ασφάλεια.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με τη χορηγία του προγράμματος Πολιτισμός ΙΙ (2021–2026) του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, και με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου.

Σημειώνεται πως η έκθεση θαναι ανοικτή μέχρι 9 Νοεμβρίου.