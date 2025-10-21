Λούβρο: Σε 88 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν – Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στα μουσεία της Γαλλίας

Σε 88 εκατομμύρια ευρώ (102 εκατομμύρια δολάρια), ανέρχεται η αξία των κλοπιμαίων στη μεγάλη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, καθώς οι δράστες διέφυγαν με λεία ανεκτίμητης πολιτισμικής αξίας βασιλικά κοσμήματα.

Η εισαγγελέας του Παρισιού που έχει αναλάβει την έρευνα, Λωρ Μπεκού δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL ότι τα κοσμήματα είχαν αξία περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ (102 εκατομμύρια δολάρια), αλλά ότι η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει την ιστορική τους αξία για τη Γαλλία.

Ακόμα ανέφερε ότι περίπου 100 ερευνητές συμμετέχουν στην αστυνομική έρευνα για την αναζήτηση των δραστών αλλά και των κοσμημάτων.

«Οι δράστες που έκλεψαν αυτά τα κοσμήματα δεν θα κερδίσουν 88 εκατομμύρια ευρώ αν έχουν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα», δήλωσε στη συνέντευξή της. «Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο», προσέθεσε.

Η Μπεκού επιβεβαίωσε ότι τέσσερις δράστες εμπλέκονταν στην κλοπή και δήλωσε ότι οι Αρχές αναλύουν τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εξέταζαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας γύρω από το Λούβρο, καθώς και από τους κύριους αυτοκινητόδρομους έξω από το Παρίσι, αναζητώντας ίχνη των τεσσάρων δραστών, οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ.

«Ο μηχανισμός ασφαλείας λειτούργησε σωστά»

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, η οποία σήμερα, Τρίτη (21/10) δήλωσε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας που είναι εγκατεστημένος στο Λούβρο λειτούργησε σωστά κατά τη διάρκεια της κλοπής.

Έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο και ιδιαίτερα με το σύστημα καμερών του μουσείου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου. Αφού παραβίασαν ένα παράθυρο και εφοδιασμένοι με γωνιακό τροχό, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας. Αφού τις παραβίασαν, έφυγαν με τα οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας που χρονολογούνται από την εποχή του Ναπολέοντα.

«Ο μηχανισμός ασφαλείας του μουσείου του Λούβρου δεν απέτυχε, αυτό είναι γεγονός», δήλωσε η υπουργός, Ρασιντά Ντατί, στους βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης. «Ο μηχανισμός ασφαλείας του μουσείου του Λούβρου λειτούργησε», προσέθεσε.

Η Ντατί δήλωσε ότι ξεκίνησε διοικητική έρευνα, η οποία συμπληρώνει την αστυνομική έρευνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια σχετικά με το τι συνέβη. Δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την κλοπή, δεδομένου ότι οι κάμερες λειτουργούσαν.

Ωστόσο, την περιέγραψε ως ένα οδυνηρό πλήγμα για την χώρα. Η κλοπή ήταν «μια πληγή για όλους μας», δήλωσε. «Γιατί; Επειδή το Λούβρο είναι πολύ περισσότερο από το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Είναι μια βιτρίνα για τη γαλλική κουλτούρα και την κοινή μας κληρονομιά».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε όταν παραβιάστηκε το παράθυρο της Πινακοθήκης του Απόλλωνα.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος δύο ή τρία λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν από ένα άτομο που ήταν μάρτυρας, είπε στον τηλεοπτικό σταθμό LCI.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η ληστεία διήρκεσε συνολικά λιγότερο από οκτώ λεπτά, εκ των οποίων λιγότερο από τέσσερα λεπτά μέσα στο Λούβρο.

Ο Νουνιέζ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις κάμερες παρακολούθησης που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τους κλέφτες γύρω και μέσα στο μουσείο, εν αναμονή της αστυνομικής έρευνας. «Υπάρχουν κάμερες σε όλο το Λούβρο», είπε.

Το μουσείο απάντησε την Τρίτη στις κριτικές ότι οι προθήκες που προστάτευαν τα κοσμήματα ήταν εύθραυστες, λέγοντας ότι είχαν εγκατασταθεί το 2019 και «αποτελούσαν σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια».

Σύμφωνα με τις Αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα: ένα διαμάντι με ζαφείρι, ένα κολιέ και ένα μονό σκουλαρίκι από ένα σετ που ανήκε στις Γαλλίδες βασίλισσες του 19ου αιώνα Μαρία-Αμελί και Ορτάνς, ένα σμαραγδένιο κολιέ και σκουλαρίκια από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας-Λουίζας, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, μια καρφίτσα-λειψανοθήκη, και το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας και η μεγάλη καρφίτσα της με φιόγκο, ένα πολύτιμο αυτοκρατορικό σετ του 19ου αιώνα.

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στα μουσεία της Γαλλίας

Η κλοπή αναζωπύρωσε τη διαμάχη σχετικά με την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στα γαλλικά μουσεία, μετά από δύο άλλες υποθέσεις τον περασμένο μήνα.

Μια έκθεση του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου που είδε το AFP και καλύπτει την περίοδο 2019-2024 επισημαίνει μια «επίμονη» καθυστέρηση στην αναβάθμιση της ασφάλειας στο Λούβρο.

Η κλοπή είναι η τελευταία από μια σειρά κλοπών σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, και έχει αναγκάσει τις Αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας.

Μόλις τον περασμένο μήνα, εγκληματίες διέρρηξαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, κλέβοντας χρυσό σε ράβδους αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι μία 24χρονη Κινέζα κατηγορήθηκε και τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση αυτή, μετά τη σύλληψή της στη Βαρκελώνη, ενώ προσπαθούσε να διαθέσει σχεδόν ένα κιλό λιωμένου χρυσού.

Επίσης τον περασμένο μήνα, κλέφτες έκλεψαν δύο πιάτα και ένα βάζο από ένα μουσείο στην πόλη Λιμόζ, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε 7,6 εκατομμύρια δολάρια.

«Τα μουσεία γίνονται όλο και περισσότερο στόχος λόγω των πολύτιμων έργων που φιλοξενούν», σύμφωνα με το Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών.

Τα συνδικάτα έχουν διαμαρτυρηθεί για την περικοπή θέσεων προσωπικού ασφαλείας στο Λούβρο, παρά την αύξηση της επισκεψιμότητας του παγκοσμίου φήμης μουσείου.

«Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς φυσική επιτήρηση», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου.

Το Λούβρο έκλεισε σύμφωνα με το συνηθισμένο πρόγραμμα την Τρίτη, έχοντας παραμείνει κλειστό την Κυριακή και τη Δευτέρα μετά τη ληστεία, αφήνοντας πλήθος απογοητευμένων τουριστών.

Πηγές: AFP, AP / ertnews.gr