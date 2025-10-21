Πιέσεις να αποσυρθεί από τη δημόσια σφαίρα δέχεται ο πρίγκιπας Άντριου μετά τις αποκαλύψεις Τζιουφρέ

Οι φωνές που ζητούν ο πρίγκιπας Άντριου να «αποσυρθεί από τη δημόσια σφαίρα για να ζήσει ιδιωτικά» πληθαίνουν μέρα με την ημέρα ιδιαίτερα μετά από νέες κατηγορίες εναντίον του στα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ που κυκλοφόρησαν την Τρίτη (21/10).

Η αυτοβιογραφία της Τζιουφρέ περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι ο αδελφός του βασιλιά θεωρούσε «εκ γενετής δικαίωμά» του να κοιμηθεί μαζί της και ότι η ομάδα του προσπάθησε να προσλάβει «τρολ του διαδικτύου» για να την παρενοχλήσουν.

Ο σκιώδης υπουργός Ρόμπερτ Τζένρικ είναι ένας από εκείνους που ζητούν από τον Άντριου να αποσυρθεί εντελώς από τη δημόσια ζωή.

«Έχει ντροπιάσει τον εαυτό του, έχει ντροπιάσει τη βασιλική οικογένεια ξανά και ξανά. Δεν βλέπω γιατί ο φορολογούμενος, ειλικρινά, θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει τον λογαριασμό. Το κοινό τον έχει βαρεθεί», τόνισε.

Άλλοι υψηλόβαθμοι πολιτικοί - συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της κυβέρνησης, Πίτερ Κάιλ - δήλωσαν επίσης την Τρίτη ότι ο πρίγκιπας Άντριου θα πρέπει να μιλήσει στις αμερικανικές αρχές για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Την ίδια άποψη έχει και η Έιμι Γουάλας ο οποία βοήθησε την Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο, η οποία αποκάλυψε ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ο πρίγκιπας Άντριου «έδειξε ότι ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τους ερευνητές στις ΗΠΑ», αλλά «δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος, για κάποιο λόγο».

«Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε ακόμα να κάνει», πρόσθεσε η κα Γουάλας - η οποία πέρασε τέσσερα χρόνια γράφοντας το βιβλίο με την Τζιουφρέ.

«Θα μπορούσε να πει, όπως έχει επανειλημμένα, "Αρνούμαι ακόμα ότι συμμετείχα... ωστόσο, ήμουν σε αυτά τα σπίτια και ήμουν σε εκείνο το νησί και ήμουν στο τζετ και είδα πράγματα, και ξέρω πόσο έχουν υποφέρει αυτές οι γυναίκες και θα ήθελα να μοιραστώ αυτά που είδα".», πρόσθεσε.

Οι νέες αποκαλύψεις αυξάνουν την πίεση στον Άντριου - ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες - να εγκαταλείψει την βασιλική έπαυλή του με τα 30 υπνοδωμάτια, αφού αποκαλύφθηκε ότι πλήρωνε ένα «πολύ χαμηλό ενοίκιο» για το ακίνητο για περισσότερα από 20 χρόνια.

Το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) υπέβαλε κοινοβουλευτική πρόταση για την επίσημη αφαίρεση του τίτλου του δούκα, αφότου η Ρέιτσελ Μάσκελ, βουλευτής του Γιορκ Σέντραλ, δήλωσε στο Sky News ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι της δεν ήθελαν ο δούκας «να φέρει τίτλο που να φέρει το όνομα της πόλης μας».

Προσεκτική ήταν η αντίδραση της Ντάουνινγκ Στριτ: Ο αριθμός 10 αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν η κυβέρνηση υποστηρίζει την πρόταση του SNP για την εισαγωγή νομοθεσίας για την αφαίρεση του δουκάτου του Πρίγκιπα Άντριου.

«Ο πρίγκιπας Άντριου έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τους τίτλους του. Υποστηρίζουμε την κρίση της βασιλικής οικογένειας. Όσον αφορά την εστίαση και τις σκέψεις μας, είναι σταθερά με τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία υπέφεραν και συνεχίζουν να υποφέρουν λόγω της κακοποίησης που υπέστησαν από τα χέρια του.«Αυτές οι κατηγορίες εξετάζονται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία», τόνισε εκπρόσωπος.

Πηγή: cnn.gr