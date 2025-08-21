Το έργο METAVASEA στην Κύπρο: Οι δράσεις της CYMEPA

Του Marc Caramondanis,

Τεχνικός Λειτουργός METAVASEA στη CYMEPA

Η CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association – Κυπριακός Σύνδεσμος Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) συμμετέχει ενεργά στο διεθνές έργο METAVASEA, προσδίδοντας στην Κύπρο έναν καίριο ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών άνθρακα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές δράσεις και συνεργασίες με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση Κυπρίων πολιτών και επαγγελματιών της ναυτιλίας.

Οι δραστηριότητες της CYMEPA περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων, καθώς και την προώθηση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για ναυτικούς, λιμενεργάτες και στελέχη της ναυτιλίας, με έμφαση στα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, στις ψηφιακές δεξιότητες, στη βιώσιμη ναυτιλία και στις ασφαλείς πρακτικές. Ήδη περισσότεροι από 1000 επαγγελματίες της ναυτιλίας έχουν συμμετάσχει στις έρευνες και δράσεις του έργου σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Επιπλέον, 117 ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμοί έχουν συνεργαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ 80 εταίροι και ενδιαφερόμενοι φορείς συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των δράσεων του METAVASEA.

Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στην Κύπρο έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα που εμπλέκεται στη μετάβαση (METAVASEA) προς τη χρήση αυτών των εναλλακτικών καυσίμων μηδενικού άνθρακα — όχι μόνο μέσω της αναγνώρισης των απαραίτητων τεχνικών δεξιοτήτων και τεχνολογιών, αλλά και μέσω της καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) και περιβαλλοντικής συνείδησης. Η CYMEPA πραγματοποίησε συναντήσεις με τοπικούς συνεργάτες, διοργάνωσε στοχευμένες εκδηλώσεις και συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στην περιοχή.

METAVASEA — ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη Μετάβαση και το γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να πραγματοποιηθεί: η Θάλασσα.

Το έργο METAVASEA εστιάζει σε μια ανθρωποκεντρική μετάβαση για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τη ναυτιλία της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πενταετές έργο (2023–2028), το οποίο υποστηρίζεται από το LRF (Lloyd’s Register Foundation) και συντονίζεται από τη HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association). Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει και να αναβαθμίσει τις δεξιότητες 1.500 ναυτικών, ναυτιλιακών επαγγελματιών και λιμενεργατών, όχι μόνο αναφορικά με τα νέα εναλλακτικά καύσιμα αλλά και σε θέματα βιωσιμότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει τη συμμετοχή των ναυτιλιακών εταιρειών και των λιμανιών σε πρωτοβουλίες μείωσης των εκπομπών άνθρακα από τη ναυτιλία, να προσφέρει στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα της ναυτιλίας και των κοινοτήτων για τα νέα καύσιμα, καθώς και να εντοπίσει ευκαιρίες, κενά και προκλήσεις που αφορούν την περιοχή. Επιπλέον, αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόληψης ατυχημάτων μέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητας τόσο στις πλοιοκτήτριες εταιρείες όσο και στις λιμενικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της κλιματικής συνείδησης 10.000 μαθητών, 750 εκπαιδευτικών και 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Η αξία της γνώμης των πολιτών

Ένα κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η καταγραφή των απόψεων της ευρύτερης κοινότητας (κατοίκων νησιών και παράκτιων περιοχών), αλλά και των διαφόρων επαγγελματιών που εμπλέκονται σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, μέσω της ανατροφοδότησης που παρέχεται με το ερωτηματολόγιο του METAVASEA. Αυτό το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του έργου να αποκτήσουν εικόνα για το πώς αντιλαμβάνονται τα ενεργά μέλη της κοινωνίας και οι επαγγελματίες τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, των εναλλακτικών καυσίμων και τον αντίκτυπο της ναυτιλίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Είναι σημαντικό οι πολίτες να συμμετάσχουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον τους. Το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο (WMU), που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) — ενός εξειδικευμένου οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών — συμμετέχει στο έργο, και τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στις διαβουλεύσεις του IMO που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής παγκόσμιας ναυτιλιακής πολιτικής, η οποία διέπει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.

Με αυτό τον τρόπο, η CYMEPA ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως ενεργού συμμετέχοντα στον ευρωπαϊκό διάλογο για την «γαλάζια μετάβαση» προς καύσιμα μηδενικού άνθρακα. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη, δεν διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά και προσφέρει την ευκαιρία να διαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον των θαλασσών μας αντί να παραμείνουμε απλοί παρατηρητές.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά: https://shout.com/s/MScUpEz9/i/0

και στα ελληνικά: https://shout.com/s/cYLQGMPT . Πείτε τη γνώμη σας!