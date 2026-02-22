Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Πακιστάν έπληξε «στρατόπεδα τρομοκρατών» στα σύνορα με Αφγανιστάν – Για δεκάδες θύματα κάνουν λόγο οι Ταλιμπάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις αφότου οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε «επτά στρατόπεδα τρομοκρατών» στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, σε αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του από ένοπλες ομάδες που φέρονται να έχουν την υποστήριξη της Καμπούλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «εξαπέλυσαν στοχευμένες επιθέσεις, βάσει πληροφοριών, σε επτά στρατόπεδα και κρησφύγετα τρομοκρατών», αναφέρει η ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, επικαλούμενη τρεις επιθέσεις από την αρχή του ραμαζανιού.

Σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις αφότου οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021. Το Πακιστάν κατηγορεί τη γειτονική χώρα ότι υποθάλπει ένοπλες ομάδες που εξαπολύουν επιθέσεις στο έδαφός του, κάτι που αρνείται η αφγανική κυβέρνηση.

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες 

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εξαιτίας πακιστανικών αεροπορικών επιδρομών στις επαρχίες Νανραγκάρ και Πακτίκα, στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με την αφγανική κυβέρνηση.

«Βομβάρδισαν άμαχους συμπατριώτες μας στις επαρχίες Νανραγκάρ και Πακτίκα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Πακιστάν είχε ανακοινώσει ότι έπληξε «επτά στρατόπεδα τρομοκρατών» στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, σε αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του από ένοπλες ομάδες που φέρονται να έχουν την υποστήριξη της Καμπούλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «εξαπέλυσαν στοχευμένες επιθέσεις, βάσει πληροφοριών, σε επτά στρατόπεδα και κρησφύγετα τρομοκρατών», ανέφερε η ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, επικαλούμενη τρεις επιθέσεις από την αρχή του ραμαζανιού.

Σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις αφότου οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021. Το Πακιστάν κατηγορεί τη γειτονική χώρα ότι υποθάλπει ένοπλες ομάδες που εξαπολύουν επιθέσεις στο έδαφός του, κάτι που αρνείται η αφγανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Tags

ταλιμπάντρομοκρατίαΑφγανιστάνΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα