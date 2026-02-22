Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ακυρώνεται η εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας στην Ορόκλινη λόγω αφθώδους πυρετού σε φάρμες της περιοχής

Σε δύο μεγάλες μονάδες αιγοπροβάτων στην περιοχή Ορόκλινης εντοπίστηκε το Σάββατο ο αφθώδης πυρετός, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να επεκτείνουν τη ζώνη περιορισμού και επιτήρησης.

Ακυρώνεται η εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας στην Ορόκλινη κατόπιν των μέτρων που αφορούν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Σε ανακοίνωση το Δημοτικό Διαμέρισμα Ορόκλινης αναφέρει ότι «η εκδήλωση της Δευτέρας της Καθαράς, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Ύψωμα Προφήτη Ηλία, ακυρώνεται».

Η απόφαση αυτή, προσθέτει, «λήφθηκε κατόπιν των μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση, λόγω της γειτνίασης του χώρου με κτηνοτροφικές μονάδες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα αφθώδους πυρετού».

«Η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα», σημειώνει.

Αναφορά γίνεται και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες «δεν θα επέτρεπαν την ομαλή  διεξαγωγή της εκδήλωσης».

