Η μη ανάληψη πολιτικών ευθυνών μολύνει τη συζήτηση

Καμία έκπληξη από τη συζήτηση που ξεκίνησε χθες στη Βουλή, αναφορικά με τη μεγάλη, καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσό. Οπως εξελίχθηκε η ανταλλαγή των απόψεων, εκ των πραγμάτων αποτέλεσε την κωδικοποίηση των πληροφοριών που προέκυψαν λίγες ώρες μετά την καταστροφή και την απόπειρα των πολιτικών προϊσταμένων των αρμόδιων υπουργείων αλλά και των υπηρεσιακών θεσμών να μεταφέρουν τις ευθύνες μακριά από τις δικές τους αποφάσεις και πολιτικές πρακτικές.

Η χθεσινή συζήτηση διατηρεί εν ενεργεία τον δημόσιο προβληματισμό σε σχέση με την ανάγκη εμπέδωσης των βασικών συνθηκών αντιμετώπισης των πυρκαγιών: Δηλαδή της πρόληψης και της άμεσης αντίδρασης των εντεταλμένων φορέων.

Η σαφής τάση που επικράτησε κατά τη διάρκεια της χθεσινής, πολύωρης συζήτησης στη Βουλή για τη μεγάλη καταστροφή έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός καθεστώτος διαχείρισης της κρίσης αλλά κυρίως και με την καταγραφή της πολιτικής και υπηρεσιακής ανεπάρκειας η οποία εκ του αποτελέσματος οδήγησε στη μεγαλύτερη υλική και περιβαλλοντική καταστροφή από το 1974.

Η συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί τον ερχόμενο μήνα, πραγματοποιείται υπό το νοσηρό, δυστυχώς, φαινόμενο της μη ανάληψης αμέσως των πολιτικών ευθυνών και οι οποίες δεν είναι δυνατό να τίθενται ισοβαρώς με την αναζήτηση των ευθυνών των διαφόρων υπηρεσιών.

Εν ολίγοις, αναπτύσσεται σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου μια συζήτηση η οποία μολύνεται από την εμμονή των αρμόδιων πολιτικών προσώπων να μην επεδεικνύουν στοιχειώδη ευθιξία διακόπτοντας την πολιτική τους δράση εξαιτίας κραυγαλέων γεγονότων στα οποία εμπλέκονται. Αντ' αυτού, με την άρνηση και ατολμία τους να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες έχουν μολύνει στην ουσία τόσο τη δημόσια συζήτηση όσο και τον αναγκαίο, εκ του συντάγματος, ελέγχο από τη Βουλή. Αυτό το αντιπαραγωγικό φαινόμενο είναι αποκλειστικά δημιούργημα της Εκτελεστικής Εξουσίας και βαραίνει προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος επιμένει να μην διακρίνει τη μεγάλη εικόνα της πολιτικής ανάληψης των ευθυνών όταν αυτό απαιτούν οι πολίτες. Οι οποίες ευθύνες εκπηγάζουν από το εύρος των πολιτικών αστοχιών των εμπλεκομένων σε μια μεγάλη καταστροφή, όπως αυτή που βίωσε η κοινωνία στην ορεινή Λεμεσού.