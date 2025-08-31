Η φόρμουλα Κληρίδη και ο ανασχηματισμός του Μικρού Νίκου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό υπό το βάρος των πιέσεων κάποιων κομμάτων και της κοινής γνώμης, αλλά θα κάνει το κυβερνητικό φρεσκάρισμα με βάση τη φόρμουλα Κληρίδη. Ποια είναι η πολιτική φόρμουλα Κληρίδη; Ο Κληρίδης είχε πολλές φόρμουλες, οπότε ας ξεκινήσουμε από την basic formula την οποία μοιραζόταν με όλους τους νεαρούς πολιτικούς που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην πολιτική. Ίσως να τον άκουσε να τη λέει και ο νεαρός τότε Νίκος Χριστοδουλίδης όταν έκανε τα πρώτα του βήματα τότε στη νεολαία του ΔΗΣΥ και έγραψε τη συνταγή.

Η φόρμουλα 1

Η φόρμουλα 1, όπως έλεγε ο Γλαύκος σε όλους τους νεοφώτιστους, συνεπάγεται ότι για να κάνεις καριέρα στην πολιτική πρέπει να ξεκινήσεις με δύο βασικές κινήσεις στις συναναστροφές σου με τους απλούς πολίτες. Οι κινήσεις αυτές δεν έχουν σχέση με το τι θα πεις ή τι θα υποσχεθείς, αλλά τι εικόνα θα στείλεις στους συνδαιτυμόνες σου από την πρώτη στιγμή.

Πρώτον, όταν μπεις σε κυπριακό καφενέ (κυρίως στην ύπαιθρο) φωνάζεις τον καφετζή και παραγγέλνεις με στεντόρεια φωνή: «Έναν καφέ σκέτο κουμπάρε». Ούτε γλυκύ, ούτε μάλλον γλυκύ, ούτε μέτριο, ούτε με ολίγη, ούτε άλλου είδους μασκαραλίκια. Ο βαρετός πολιτικός παραγγέλλει καφέ σκέττον. Τελεία.

Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της συζήτησής σου με τους πολίτες, σε καφενεία, συλλόγους και σωματεία, όταν περάσει κάποια λογική ώρα παραγγέλλεις ζιβανία. Αν συγκόψεις ότι ο καφετζής είναι μερακλής ζητάς και τα τσιλλίματά της. Λίγη λούντζα, λίγο χοιρομέρι κανένα λουκάνικο Πιτσιλιάς. Όχι κούννες, στραγάλια, καρότα και λοιπές αηδίες που παραγγέλλουν κάτι τταζέτικα και κάτι φλούφληδες που θέλουν να μπουν στην πολιτική. Στην Κύπρο εξάλλου έχουμε ανάγκη από στιβαρούς πολιτικούς που παρπατούν και η παθκιά τους αφήνει το αποτύπωμα του βου.

Υπάρχουν άλλες φόρμουλες

Με την πιο πάνω κλασική φόρμουλα ο Νίκος Χριστοδουλίδης μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη σχέση. Ούτε ο καφές ο σκέττος του αρέσει, ούτε η ζιβανία. Το μόνο χωριάτικο που κουβαλά μαζί του είναι ότι του αρέσουν τα όσπρια. Κατά τα άλλα όπως λέει και η πρώτη κυρία ο ίδιος ξέρει και φτιάχνει ωραία σάντουιτς. Μάλλον δεν του αρέσει ούτε η σούπα λουβάνα, όπως άρεσε του Γλαύκου. Προτιμά να σύρνει λουβάνες.

Υπάρχουν άλλες φόρμουλες Κληρίδη;

Όπως όλοι αντιληφθήκαμε θα πρέπει να υπάρχουν. Τη βδομάδα που μας πέρασε, εν είδει πολιτικού νεολογισμού, ο ειδικός επί θεμάτων ΔΗΣΥ, και expert σε θέματα προεδρικών ανασχηματισμών, δημοσιογράφος του «Φιλελευθέρου» Ανδρέας Πιμπίσιης, περιγράφει μια άλλη φόρμουλα Κληρίδη, ειδικά πάνω σε θέματα ανασχηματισμών ως εξής:

* Πρώτον, δεν αποφασίζεται και υλοποιείται ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος κάτω από την πίεση του οποιουδήποτε. Δεν ξέρουμε αν αυτή η στάση μπορεί να περιγραφεί ως φόρμουλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Γλαύκος Κληρίδης δεν βιαζόταν ούτε και πιεζόταν ποτέ. Ούτως ή άλλως ο πρώην Πρόεδρος δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το κυβερνητικό σχήμα. Μόνο το Κυπριακό τον έκοφτε. Για τα υπόλοιπα και δη για το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσιζε ο άνθρωπός του, ο Παντελής Κούρος ο οποίος συνήθως έκανε καλές επιλογές. Μια φορά έπεσε έξω και διόρισε τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος στη συνέχεια πήρε φόρα και από τότε η Κυπριακή Δημοκρατία του πληρώνει 4 συντάξεις. Τώρα λογικά θα ρωτήσετε: Έχει δίπλα του έναν Κούρο ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Ποιος ξέρει; Ο Γλαύκος ήταν ένας πολιτικός με ανάστημα οπότε και ο Κούρος, παρά το μικρό του δέμας, έπρεπε να γεμίζει την καρέκλα. Πού να τολμήσει να τον πλησιάσει ο Μάτσης ή ο Αναστασιάδης που προήδρευαν τότε του ΔΗΣΥ αλλά και άλλα στελέχη για να του ζητήσουν αυτά που ζητούσαν; Τους έπαιρνε ο διάβολος. Η προσφιλής φράση του Κούρου, δίκην κριτικής ήταν «εκάμετε τα μάτσιες και τώρα έρχεστε κοντά μου;». Ο μόνος που μπορούσε να επικοινωνεί με τον Κούρο τότε ως βουλευτής και υπουργός ήταν ο Αβέρωφ. Του είπε ο Φούλης, όταν τον είδε για πρώτη φορά έξω από τη μάντρα του Πική με τον οποίο ο Κούρος έπινε ζιβανίες: «Κύριε Παντελή θέλω να με υιοθετήσετε» και επειδή εκτιμούσε τον Πική τον υιοθέτησε. Ο Χριστοδουλίδης λόγω ηλικίας δεν μπορεί να υιοθετήσει κανέναν οπότε διάφοροι συνομήλικοί του που τον περιστοιχίζουν κυκλοφορούν μεν με τη γλώσσα εκτός, λειτουργούν ως δουλικοί Βρετανοί μπάτλερ, αλλά χωρίς δυστυχώς καμία δυνατότητα υιοθεσίας. * Δεύτερον, και πάντα με βάση τη φόρμουλα Κληρίδη την οποία αποκάλυψε ο κ. Πιμπίσιης, ο ανασχηματισμός θα γίνει σε στιγμή κατά την οποία δεν θα τον αναμένει κανείς, οπότε ο Πρόεδρος θα έχει πάντα την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτοί που θυμούνται καλά, λένε ότι τον Κληρίδη δεν τον ενδιέφερε και πολύ να έχει την πρωτοβουλία κινήσεων, διότι απλώς την είχε. Ποιος εξάλλου ήταν σε θέση να πιέσει τον Γεροβού από την Πιτσιλιά, παρότι τότε υπήρχε σοβαρή αντιπολίτευση με το ΑΚΕΛ να κτυπά 30% και το ΔΗΚΟ 17%; Όλοι γύρω από τον Κληρίδη μπορεί να αγχώνονταν, κάποιοι έπαθαν έλκος αλλά ο Γλαύκος ατάραχος. Ξυπνούσε το πρωί έμπαινε στο αυτοκίνητό του το οποίο κυκλοφορούσε χωρίς μοτοσικλέτες και σειρήνες, ενώ -δεν γνωρίζουμε αν αυτό ήταν εργοστασιακό λάθος- το αυτοκίνητό του σταματούσε και στα φώτα τροχαίας. Ο μόνος που πραγματικά μετά τον Κούρο είχε πρόσβαση στον Κληρίδη ήταν ο Μανώλης Χριστοφίδης ο οποίος ως γνωστό έλεγε τα καλύτερα ανέκδοτα και κατά τη δεύτερη θητεία (1998-2003), ο Μιχάλης Παπαπέτρου ο οποίος ήταν ο γκουρού της κυβέρνησης μαζί με τον βουλευτή τότε Αλέκο Μαρκίδη, στο Κυπριακό. Για να καταλάβετε ο Νίκος Αναστασιάδης έκανε τρεις φορές την εβδομάδα δηλώσεις εναντίον του Παπαπέτρου, αλλά ο Κληρίδης τον είχε γραμμένο ίσα με 13 λιανοτράγουδα της πικρής μας πατρίδας. Ο Αναστασιάδης έγινε αποδεκτός στο περιβάλλον Κληρίδη όταν άρχισε να βγαίνει πάνω στα τραπέζια και να επιχειρηματολογεί υπέρ του Σχεδίου Ανάν.

Ο Χριστοδουλίδης

Την πολιτική αυτή συνταγή, της στωικής αταραξίας, ακολουθεί πιστά ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως μας λέει ο καλός δημοσιογράφος του «Φιλελευθέρου», γιατί θέλει πάντα να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και κυρίως να έχει τους υπουργούς του σε εγρήγορση, δηλαδή στην πρίζα, τουτέστιν με τον σίκυν επί του πρωκτού ενσφηνωμένον.

Για να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό, εδώ και μια βδομάδα ο υπουργός Δικαιοσύνης, η υπουργός Γεωργίας, ο υπουργός Εσωτερικών, ο υπουργός Συγκοινωνιών, ο υπουργός Εμπορίου και άλλοι, έχουν χάσει από 10 κιλά. «Θα κάνει δεν θα κάνει, θα μείνω δεν θα μείνω». Αυτοί αλλά και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο έχουν παραλύσει διότι ο Μικρός Νίκος Χριστοδουλίδης έχει αποφασίσει να θέσει σε εφαρμογή τη φόρμουλα Κληρίδη.