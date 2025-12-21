Αστυνομία: 49 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ το βράδυ του Σαββάτου - Αυξημένοι οι έλεγχοι ενόψει εορτών

Συνολικά 49 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και 2 υπό την επήρεια ναρκωτικών, κατά τους ελέγχους που διενήργησε η Αστυνομία παγκύπρια χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσα στο πλαίσιο των ελέγχων της, το βράδυ του Σαββάτου διενεργήθηκαν συνολικά 572 έλεγχοι σε οδηγούς, από τους οποίους προέκυψαν 258 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων, διενεργήθηκαν 470 έλεγχοι αλκοτέστ από τους οποίους 49 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί και καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά οκτώ οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένα στη Λεμεσό το οποίο καταζητείτο για υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ένα στη Λευκωσία, για μη παροχή ικανοποιητικού δείγματος για τελική εξέταση αλκοόλης.

Καταλήγοντας, η Αστυνομία αναφέρει πως οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.

Αυξημένοι τροχονομικοί έλεγχοι ενόψει της επικείμενης εορταστικής περιόδου

Εξάλλου, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι θα είναι αυξημένοι κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών τόσο στις κύριες οδικές αρτηρίες, όσο και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο.

«Λόγω της αναμενόμενης αύξησης της τροχαίας κίνησης κατά την περίοδο των εορτών, η παρουσία της Αστυνομίας στις κύριες οδικές αρτηρίες των πόλεων και στους υπεραστικούς δρόμους/αυτοκινητόδρομους θα είναι αυξημένη. Με στόχο την πρόληψη και την αποτροπή οδικών συγκρούσεων, η Αστυνομία εντατικοποιεί τους ελέγχους της σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο από αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, 2025» προστίθεται.

Ιδιαίτερη έμφαση, αναφέρεται, θα δίδεται σε εκείνες τις παραβάσεις που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας/προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η αλόγιστη, επικίνδυνη ή αμελής οδήγηση.

