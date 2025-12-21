Όταν οι μύθοι ταξιδεύουν πέρα από σύνορα - Η σειρά ταινιών του ΓΤΠ «Μύθοι της Κύπρου» στο Πανεπιστήμιο του Cambridge

Η πολιτιστική δημιουργία της Κύπρου συνεχίζει να διασχίζει σύνορα, αποκτώντας δυναμική παρουσία σε σημαντικά διεθνή πολιτιστικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Απτό παράδειγμα, το γεγονός πως η παραγωγή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) «Μύθοι της Κύπρου» βρέθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο ιστορικό Jesus College και μάλιστα η παρουσίασή της έγινε κατόπιν πρόσκλησης από τον κ. Matthew Webb στον πολιτιστικό σύμβουλο της Κύπρου στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, κ. Μάριο Θεοχάρους, στο πλαίσιο του Cambridge Film Festival, Global Cultures.

Η παρουσίαση κυπριακής παραγωγής σε κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένα σημείο αναφοράς για την εξωστρέφεια του πολιτισμού μας, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ παράδοσης, τέχνης και σύγχρονης έρευνας. Στην ομιλία της, η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Αλίκη Στυλιανού, ανέφερε πως «αυτή η σειρά δημιουργήθηκε από την ειλικρινή μας επιθυμία να διατηρήσουμε, να αναδείξουμε και να μοιραστούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά». Όπως εξήγησε η κ. Στυλιανού, «στόχος του ΓΤΠ είναι να δημιουργηθεί ένα ζωντανό αρχείο της κουλτούρας και της ιστορίας της Κύπρου, το οποίο κάθε πολίτης και κάθε επισκέπτης θα μπορεί να εξερευνήσει και να βιώσει. Η παραγωγή ‘Μύθοι της Κύπρου’ είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: μια υπενθύμιση ότι η παράδοση μπορεί να είναι ζωντανή και εμπνευσμένη». Η προβολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το UK Cyprus Film Festival 2025, που διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Τμήμα της κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο West Court, Jesus College Cambridge, σε συνεργασία με τη βρετανική ερευνητική έκδοση Panorama: The Journal of Travel, Place and Nature.

Ζωντανές αφηγήσεις

Οι «Μύθοι της Κύπρου» είναι μια μεγαλόπνοη παραγωγή του ΓΤΠ, η οποία ζωντανεύει τους μύθους και τους θρύλους του τόπου μας. Η σειρά έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει την πλούσια παράδοση της Κύπρου με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση και εντυπωσιακή οπτική αισθητική, άλλωστε τα επεισόδια είναι σύντομα, σχεδιασμένα για τον σημερινό ψηφιακό κόσμο και συνδυάζουν ζωντανή κινηματογραφία με κινούμενα σχέδια. Όπως εξήγησε και η κ. Στυλιανού αυτή η δυναμική και νεανική προσέγγιση δίνει νέα πνοή στους αρχαίους μύθους, καθιστώντας τους προσιτούς και ελκυστικούς σε ένα ευρύτερο κοινό. Άλλωστε, οι μύθοι και οι παραδόσεις μιας χώρας είναι κάτι περισσότερο από απλές ιστορίες του παρελθόντος. Είναι ζωντανές αφηγήσεις που συνδέουν τις γενιές, αντικατοπτρίζουν τις αξίες ενός έθνους και αποτελούν ουσιαστικό μέρος της πολιτιστικής του ταυτότητας. «Μέσα από τη σειρά, θέλαμε να παρουσιάσουμε την Κύπρο όχι μόνο ως ένα μέρος με πλούσια ιστορία, αλλά και ως ένα έθνος που τιμά την κληρονομιά του, ενώ την επαναπροβάλλει στον κόσμο με έναν φρέσκο και ελκυστικό τρόπο», ανέφερε στον χαιρετισμό της, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι εργάζονται για την προώθηση και διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κύπρου. Η κ. Στυλιανού σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η σειρά δημιουργήθηκε με στόχο τη διαφύλαξη, ανάδειξη και διάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι οι μύθοι και οι παραδόσεις αποτελούν ζωντανές αφηγήσεις που ενώνουν τις γενιές και διαμορφώνουν την πολιτισμική ταυτότητα ενός έθνους.

Σημαντική εκπροσώπηση

Οι δημιουργοί και εμπνευστές του ντοκιμαντέρ βρέθηκαν στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην τελετή λήξης του φεστιβάλ, καθώς παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κ. Αλίκη Στυλιανού, ο προϊστάμενος του Κλάδου Οπτικοακουστικών και Κινηματογράφου κ. Ερωτόκριτος Φάχμι, ο σκηνοθέτης κ. Μαρκ Κάσσινoς και ο ερευνητής και παρουσιαστής των ταινιών «Μύθοι της Κύπρου» δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, οι οποίοι συμμετείχαν σε συζήτηση με το κοινό. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργική διαδικασία, την πολιτισμική αφήγηση, την εξέλιξη του κυπριακού κινηματογράφου και στην ιδέα δημιουργίας της παραγωγής αυτής από το ΓΤΠ.