Και τώρα τι γίνεται με τους «βαρβάρους»;

Με μεγάλη «λύπη» αποχαιρετήσαμε τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ. Στον αγύριστο τον στείλαμε. Μετά τη «φιλότουρκη» Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, φεύγει και ο άλλος «φιλότουρκος» αξιωματούχος των ΗΕ. Αν ρωτούσαν τον τέως ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη, ως πιο ευθύς, θα έλεγε φεύγει ο «Τούρκος» ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ, κάτι που είχε δηλώσει για τον πρώην πρέσβη της Αμερικής στην Κύπρο, «Τούρκο» Κόνιγκ. Ο αντικαταστάτης του Κόλιν Στιούαρτ, Κασίμ Ντιανιέ, το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πάρει και αυτός την «τουρκική» ιθαγένεια.

Είναι να απορείς πως τα ΗΕ επιλέγουν πάντα «φιλότουρκους» ειδικούς αντιπροσώπους και απεσταλμένους. Χάθηκαν οι φιλέλληνες διπλωμάτες ή έστω οι αμερόληπτοι; Από την άλλη όλα αυτά με τους διορισμούς των αξιωματούχων των ΗΕ είναι το αναμενόμενο. Ένας «φιλότουρκος» ΓΓ θα διορίσει ομοϊδεάτες του, δηλαδή «φιλότουρκους» αντιπροσώπους. Ας μην ξεχνούμε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι ΓΓ των ΗΕ, χαρακτηρίστηκαν, από εμάς τους φωστήρες, φίλοι των Τούρκων.

Τα 61 και πλέον χρόνια, παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, από την 1η Απριλίου του 1964, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαμε ζητήσει την ανάκληση του εκάστοτε αντιπροσώπου ή απεσταλμένου των ΗΕ. Πάντα κάποιος θα βρεθεί από κόμματα ή από μεμονωμένους κατ’ επάγγελμα πατριώτες που να επιτίθεται στον κάθε απεσταλμένο των ΗΕ. Στο ίδιο πνεύμα και οι σχέσεις της επίσημης μας πλευράς με τους εκάστοτε αξιωματούχους των ΗΕ. «Τσιτσιφιόγκος» ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε, «ατημέλητη» η Τζέιν Χολ Λουτ, κατά τον τέως ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη.

Διαχρονικά, η εκάστοτε κυβέρνηση, μην μπορώντας να τους στείλει στον διάβολο, μιλά για δήθεν πάγια τακτική των ΗΕ να κρατούν ίσες αποστάσεις. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ευτυχώς που κρατούν ίσες αποστάσεις. Φανταστήκατε να ήσαν αντικειμενικοί και αμερόληπτοι; Φανταστήκατε να έπαιρναν θέση στο ποιος τίναξε στον αέρα τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά; Τι πρέπει να ισχυριστεί ο Μουσταφά Ακιντζί για το Κραν Μοντανά όταν ο ΓΓ, στην έκθεσή του, απέδωσε ευθύνες και στις δύο πλευρές; Οι ίσες αποστάσεις που κράτησε ο Αντόνιο Γκουτέρες ήταν κατάφωρη αδικία για τον τότε Τ/Κ ηγέτη.

Είναι καιρός να εμπεδώσουμε το γεγονός ότι ο ΟΗΕ δεν είναι υφιστάμενοί μας. Αν και έχουν τόσα σοβαρά θέματα να ασχοληθούν, το ότι ασχολούνται και μαζί μας θα έπρεπε αυτό από μόνο του να ήταν λόγος για να τους ευγνωμονούμε και να δείχνουμε με κάθε τρόπο την εκτίμησή μας και όχι την απαρέσκειά μας.

Πολλά και καθημερινά τα παραδείγματα ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τον ΟΗΕ. Δεν είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος τύπου του συγκυβερνώντος κόμματος ΕΔΕΚ, να αποκαλεί τις δηλώσεις Κόλιν Στιούαρτ αισχρές και το Προεδρικό να σφυρίζει αδιάφορα. Ποιο το ατόπημα του ειδικού αντιπροσώπου του ΓΓ; Μήπως το ότι μας είπε την αλήθεια, ότι δηλαδή δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για λύση και από στις δύο πλευρές; Μήπως το ότι αν αποχωρήσει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα υπάρξει σύρραξη, είναι αισχρό; Αν αποχωρήσει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ ποιοι θα προστατέψουν τη νεκρή ζώνη; Μήπως θα προτάξουν τα στήθη τους οι της ΕΔΕΚ;

Το ενδεχόμενο αποχώρησης της ειρηνευτικής δύναμης, μετά τις περικοπές Τραμπ, είναι όσο ποτέ ορατό. Ποιος θα πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι πρέπει ο ΟΗΕ να συνεχίσει να πληρώνει για το Κυπριακό μετά από 60 χρόνια προσπαθειών επίλυσης. Πώς θα πειστεί ο πλανητάρχης ότι ο Αμερικανός πρέπει να πληρώνει για την Κύπρο; Ευτυχώς που τώρα ασχολείται με τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία γιατί αν ασχοληθεί μαζί μας, τότε θα είναι το τέλος μας.

Όλοι αυτοί που νομίζουν ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι όσο ποτέ άλλοτε καλές, κάτι που είναι γεγονός, να γνωρίζουν ότι όταν το θέμα έχει οικονομικό κόστος ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν βλέπει φίλους. Εκτός αυτού έχει στενές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο και είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι η μικρή και μισή Κύπρος θα υποκαταστήσει την Τουρκία.

Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των εξόδων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ το επωμίζονται, Κύπρος και Ελλάδα. Όμως το κόστος για το Κυπριακό δεν είναι μόνο η ειρηνευτική δύναμη. Τεράστια κονδύλια έχουν δαπανηθεί σε συνομιλίες, απεσταλμένους και διασκέψεις.

Για τους ξένους όλα αυτά δεν είναι λογικά. Δεν μπορεί να συνεχίσει να επιβαρύνεται η διεθνής κοινότητα για να ικανοποιεί ο κάθε Κύπριος πολιτικάντης, τα καμώματά του, τις εμμονές του και δυστυχώς ενίοτε, τα ιδιοτελή προσωπικά του συμφέροντα.

Ο Κόλιν Στιούαρτ είναι ο μόνος που μίλησε για το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που αποχωρήσει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Αυτό αντί να το βλέπουμε αρνητικά ας το εκλάβουμε ως μια σημαντική προειδοποίηση. Παιχνίδια και πολιτικάντικες προσεγγίσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν. Με ένα βέτο από πλευράς των ΗΠΑ τον ερχόμενο Ιανουάριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τελειώνει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ήδη λόγω οικονομικής στενότητας συρρικνώνεται αριθμητικά και δεν είναι εις θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Χωρίς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ κύριε Πρόεδρε Νίκο Χριστοδουλίδη, όλες αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις περί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας θα καταντήσουν κακόγουστα ανέκδοτα. Όσο το Κυπριακό είναι σε εκκρεμότητα, είμαστε πυλώνας αστάθειας και ανασφάλειας.

Κάποτε δηλώνατε ότι αποτελούμε πάροχο ασφάλειας αγνοώντας το γεγονός ότι αποτελούμε τον μεγαλύτερο καταναλωτή ασφάλειας, αφού εδώ και 61 χρόνια έχουμε την ασφάλεια της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Όλα αυτά που αραδιάζουμε, για εσωτερική κατανάλωση, για τους ξένους θεωρούνται ασυναρτησίες.

Ελπίζω να πήρατε στα σοβαρά τη σαφέστατη απάντηση του Κόλιν Στιούαρτ στον ισχυρισμό σας ότι, «πείσαμε και τους πλέον κακόπιστους για την πολιτική μας βούληση για λύση». Ό,τι μας είπε δεν είναι ίσες αποστάσεις αλλά η αντικειμενική άποψη που έχουν αποκομίσει. Χωρίς περιστροφές ο Κόλιν Στιούαρτ, σας είπε ότι τα ΗΕ δεν τα πείσατε. Φανταστείτε όταν δεν μπορείτε να πείσετε του καλόπιστους, όπως τον ΟΗΕ, τι γίνεται με τους κακόπιστους. Δυστυχώς μετά το Κραν Μοντανά, οι δικαιολογημένα κακόπιστοι, υπερτερούν των καλόπιστων. Πλέον, δυστυχώς δεν μας θεωρούν θύματα αλλά αδιάλλακτους που προσπαθούμε με διάφορες πολιτικές αλχημείες να κοροϊδεύουμε τους πάντες γιατί θεωρούμε τους εαυτούς μας εξυπνότερους όλων.

Συνεπώς ας προβληματιστούμε πολύ σοβαρά για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΕ από την Κύπρο. Όπως ο ποιητής διερωτάται, «και τώρα τι γίνεται χωρίς βαρβάρους, γιατί οι βάρβαροι ήταν μια κάποια λύση», είναι καιρός να διερωτηθείτε και εσείς κύριε ΠτΔ, σε περίπτωση αποχώρησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, «Και τώρα τι γίνεται με τους βαρβάρους;». Αν αποχωρήσει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ οι «βάρβαροι» δεν θα είναι προ των πυλών αλλά εντός των πυλών.